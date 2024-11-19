هطولات مطرية متفرقة في مناطق بالأردن الثلاثاء

MENAFN - Khaberni) خبرني - يستمر تأثر المملكة يوم الثلاثاء بالتيارات الهوائية الرطبة وفق موقع طقس العرب، بحيث يبقى الطقس باردًا نسبيًا ومُتقلبًا ما بين غائم جزئي وغائم في أجزاء واسعة من المملكة، مع هطول الأمطار على فترات بمشيئة الله في أجزاء مختلفة من شمال ووسط المملكة، على أن تمتد بعض الزخات نحو بعض المناطق الشرقية بالإضافة إلى الأجزاء الشمالية من المناطق الجنوبية (أجزاء من محافظة الكرك).

وتشير الخرائط الجوية إلى أن هذه التيارات الهوائية الرطبة ستؤدي إلى إشباع الجو بالرطوبة مما يؤدي إلى عبور غيوم منخفضة الارتفاع ملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية مع ساعات فجر وصباح الثلاثاء، مما يؤدي إلى تشكل الضباب والذي سيؤدي إلى تدني كبير في مدى الرؤية الأفقية، ويستدعي الانتباه أثناء المسير على طرقات تلك المناطق.

توصيات:

الانتباه من تشكل الضباب في الجبال العالية فجر وصباح الثلاثاء

ارتداء ملابس دافئة

الانتباه أثناء القيادة من مخاطر الانزلاق نتيجة هطول الأمطار

الانتباه من جريان الأودية في بعض المناطق الشمالية