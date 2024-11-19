هطولات مطرية متفرقة في مناطق بالأردن الثلاثاء

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- Khaberni) خبرني - يستمر تأثر المملكة يوم الثلاثاء بالتيارات الهوائية الرطبة وفق موقع طقس العرب، بحيث يبقى الطقس باردًا نسبيًا ومُتقلبًا ما بين غائم جزئي وغائم في أجزاء واسعة من المملكة، مع هطول الأمطار على فترات بمشيئة الله في أجزاء مختلفة من شمال ووسط المملكة، على أن تمتد بعض الزخات نحو بعض المناطق الشرقية بالإضافة إلى الأجزاء الشمالية من المناطق الجنوبية (أجزاء من محافظة الكرك).
وتشير الخرائط الجوية إلى أن هذه التيارات الهوائية الرطبة ستؤدي إلى إشباع الجو بالرطوبة مما يؤدي إلى عبور غيوم منخفضة الارتفاع ملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية مع ساعات فجر وصباح الثلاثاء، مما يؤدي إلى تشكل الضباب والذي سيؤدي إلى تدني كبير في مدى الرؤية الأفقية، ويستدعي الانتباه أثناء المسير على طرقات تلك المناطق.
توصيات:
الانتباه من تشكل الضباب في الجبال العالية فجر وصباح الثلاثاء
ارتداء ملابس دافئة
الانتباه أثناء القيادة من مخاطر الانزلاق نتيجة هطول الأمطار
الانتباه من جريان الأودية في بعض المناطق الشمالية
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