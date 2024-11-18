Tuesday, 19 November 2024 07:11 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


دوري أمم أوروبا: إسبانيا تهزم سويسرا بثلاثة أهداف لهدفين

11/18/2024 11:40:07 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 18 - 11 (كونا) -- حقق المنتخب الإسباني اليوم الاثنين الفوز على ضيفه السويسري بثلاثة أهداف لهدفين في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أمم أوروبا.
وسجل المهاجم جيريمي بينو هدف التقدم للمنتخب الإسباني في الدقيقة 32 من زمن المباراة لكن جويل مونتيرو نجح في إدراك التعادل للمنتخب السويسري في الدقيقة 63.
وفي الدقيقة 68 نجح بريان جيل في تسجيل هدف التقدم الثاني للاسبان لكن ركلة جزاء ناجحة نفذها آندي زيكيري منحت التعادل لسويسرا في الدقيقة 85 من زمن اللقاء الذي أجري على ملعب (هيليودورو رودريغيز لوبيز) في جزيرة (تينيريفي) التابعة لأرخبيل (جزر الكناري) الإسبانية.
وفي وقت توقع الجمهور نهاية المباراة بالتعادل أهدى بريان سرقسطة هدف الفوز لمنتخب (لاروخا) بركلة جزاء ناجحة في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا عن ضائع من المباراة.
وبذلك رفعت إسبانيا التي تأهلت مسبقا الى الدور ربع النهائي رصيدها إلى 16 نقطة معززة تصدر مجموعتها بفارق ثماني نقاط أمام (الدنمارك) في حين تجمد رصيد (سويسرا) عند نقطتين في ذيل ترتيب المجموعة. (النهاية)

ه ن د / ر ج



MENAFN18112024000071011013ID1108899903

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث