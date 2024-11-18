دوري أمم أوروبا: إسبانيا تهزم سويسرا بثلاثة أهداف لهدفين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
مدريد - 18 - 11 (كونا) -- حقق المنتخب الإسباني اليوم الاثنين الفوز على ضيفه السويسري بثلاثة أهداف لهدفين في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري
أمم أوروبا.
وسجل المهاجم جيريمي بينو هدف التقدم للمنتخب الإسباني في الدقيقة 32 من زمن المباراة لكن جويل مونتيرو نجح في إدراك التعادل للمنتخب السويسري في الدقيقة 63.
وفي الدقيقة 68 نجح بريان جيل في تسجيل هدف التقدم الثاني للاسبان لكن ركلة جزاء ناجحة نفذها آندي زيكيري منحت التعادل لسويسرا في الدقيقة 85 من زمن اللقاء الذي أجري على ملعب (هيليودورو رودريغيز لوبيز) في جزيرة (تينيريفي) التابعة لأرخبيل (جزر الكناري) الإسبانية.
وفي وقت توقع الجمهور نهاية المباراة بالتعادل أهدى بريان سرقسطة هدف الفوز لمنتخب (لاروخا) بركلة جزاء ناجحة في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا عن ضائع من المباراة.
وبذلك رفعت إسبانيا التي تأهلت مسبقا الى الدور ربع النهائي رصيدها إلى 16 نقطة معززة تصدر مجموعتها بفارق ثماني نقاط أمام (الدنمارك) في حين تجمد رصيد (سويسرا) عند نقطتين في ذيل ترتيب المجموعة. (النهاية)
ه ن د / ر ج
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