7 شهداء بغارات إسرائيلية على جنوب لبنان

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استشهد شخص في غارة نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي اليوم الاثنين، على المنطقة الواقعة بين منطقتي النبطية الفوقا وكفرتبنيت جنوب لبنان.
وقال مصدر أمني لبناني، إن فرق الصليب الأحمر اللبناني والدولي دخلت الى بلدة برعشيت في قضاء بنت جبيل وتم انتشال 6 شهداء من عناصر الهيئة الصحية الإسلامية كانوا استشهدوا بعد تعرض مركزهم لغارة نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي ليل امس.
وأضاف، أن القصف المدفعي الإسرائيلي يتواصل حاليا على مدينة الخيام وسهل مرجعيون وكفررمان ومحيط ثكنة الجيش اللبناني في صور وبلدات صور، كما يسجل قصف بالقذائف الفوسفورية على وادي بلدة مجدل زون. -(بترا)
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