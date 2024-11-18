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7 شهداء بغارات إسرائيلية على جنوب لبنان

11/18/2024 11:37:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

استشهد شخص في غارة نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي اليوم الاثنين، على المنطقة الواقعة بين منطقتي النبطية الفوقا وكفرتبنيت جنوب لبنان.


وقال مصدر أمني لبناني، إن فرق الصليب الأحمر اللبناني والدولي دخلت الى بلدة برعشيت في قضاء بنت جبيل وتم انتشال 6 شهداء من عناصر الهيئة الصحية الإسلامية كانوا استشهدوا بعد تعرض مركزهم لغارة نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي ليل امس.


وأضاف، أن القصف المدفعي الإسرائيلي يتواصل حاليا على مدينة الخيام وسهل مرجعيون وكفررمان ومحيط ثكنة الجيش اللبناني في صور وبلدات صور، كما يسجل قصف بالقذائف الفوسفورية على وادي بلدة مجدل زون. -(بترا)

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