عوامل الخطر الرئيسية لسرطان الفم

(MENAFN
- Al Watan)
سرطان الفم يؤثر على اللثة، اللسان، والجزء الداخلي للخدين أو الشفاه. من أبرز أعراضه ظهور كتل أو تورمات غير عادية في الفم أو الرقبة. وفقًا للدكتور نايجل كارتر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة صحة الفم الخيرية في المملكة المتحدة، هناك حاجة ملحة لزيادة الوعي بعوامل الخطر وضرورة الكشف المبكر.
عوامل الخطر الرئيسية:
1. التدخين:
يعد التبغ السبب الرئيسي لسرطان الفم. الإقلاع عنه يمكن أن يقلل المخاطر بشكل كبير.
2. التبغ المطحون أو تبغ المضغ:
يزداد خطر الإصابة بسرطان الفم عند استخدام التبغ الخالي من الدخان، لذا يُنصح بالإقلاع عنه.
3. النظام الغذائي غير الصحي:
يمكن أن يزيد النظام الغذائي غير المتوازن من الخطر. تناول الفواكه والخضروات بانتظام يمكن أن يقلل من هذا الخطر بنسبة تصل إلى 48%.
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