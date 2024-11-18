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عوامل الخطر الرئيسية لسرطان الفم

11/18/2024 11:22:33 PM
(MENAFN- Al Watan) سرطان الفم يؤثر على اللثة، اللسان، والجزء الداخلي للخدين أو الشفاه. من أبرز أعراضه ظهور كتل أو تورمات غير عادية في الفم أو الرقبة. وفقًا للدكتور نايجل كارتر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة صحة الفم الخيرية في المملكة المتحدة، هناك حاجة ملحة لزيادة الوعي بعوامل الخطر وضرورة الكشف المبكر.
عوامل الخطر الرئيسية:
1. التدخين:
يعد التبغ السبب الرئيسي لسرطان الفم. الإقلاع عنه يمكن أن يقلل المخاطر بشكل كبير.
2. التبغ المطحون أو تبغ المضغ:
يزداد خطر الإصابة بسرطان الفم عند استخدام التبغ الخالي من الدخان، لذا يُنصح بالإقلاع عنه.
3. النظام الغذائي غير الصحي:
يمكن أن يزيد النظام الغذائي غير المتوازن من الخطر. تناول الفواكه والخضروات بانتظام يمكن أن يقلل من هذا الخطر بنسبة تصل إلى 48%.

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