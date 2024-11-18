ازدهار السياحة يجعل النمو في إسبانيا أسرع بست مرات من بقية دول أوروبا

MENAFN - Al-Borsa News) ذكرت منصة“دير ستاندرد” الأوروبية أن الاقتصاد الإسباني يشهد نمواً متقدماً على بقية دول الاتحاد الأوروبي ومدفوعا من تدفقات الهجرة من أمريكا اللاتينية وازدهار السياحة.

وقالت المنصة – في تقرير اليوم – إنه مع ذلك فإن تخفيضات ضريبة القيمة المضافة التي انتهت صلاحيتها والاحتجاجات ضد السياحة المفرطة تهدد بإبطاء النمو، لافتة إلى أن إسبانيا تهدف إلى تحقيق معدلات نمو عالية ولتحقيق ذلك ينبغي تنويع موارد الاقتصاد ولكن عمليا لا يزال النمو مدفوعا فقط بقوة من قطاع السياحة في البلاد.

موضوعاتالإمارات تخصص 100 مليون دولار لدعم“التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر” ميتا تخسر دعوى قضائية في ألمانيا بشأن تسريب بيانات نصف مليار مستخدم لاجارد تحذر من أن نموذج دولة الرفاهية في أوروبا عرضة للخطر

وأشار التقرير إلى أنه في العام الماضي سجل معدل النمو في إسبانيا زيادة سنوية قدرها 2.5% و كانت وتيرة النمو أسرع بست مرات من بقية دول الاتحاد الأوروبي وفي الربع الأخير كانت لا تزال أعلى بثلاثة أضعاف.

وذكر التقرير أن نمو إسبانيا يفوق حتى معدل نمو الاقتصاد الأمريكي المرن وذلك على الرغم من الأزمات المتعددة التي تشهدها أوروبا وخاصة ارتفاع تكاليف الطاقة وانخفاض الرغبة في الاستهلاك والاستثمار.