تباين معظم مؤشرات البورصات الخليجية عند إغلاق تعاملات اليوم

MENAFN - Al-Borsa News) تباينت معظم مؤشرات البورصات الخليجية بختام تعاملاتها اليوم ما بين ارتفاع وتراجع، حيث استردت بعض المؤشرات جزءًا من خسائرها التي منيت بها الأيام الماضية؛ بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.

وتأثرت عمليات البيع والشراء وسط توجهات مختلفة من المستثمرين بالأسواق بالنسبة للأسهم القيادية التي تؤثر في اتجاهات السوق.

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ففي السعودية، أنهى مؤشر“تاسي” تعاملاته بالمنطقة الخضراء لليوم الثاني على التوالي..واختتم سوق الأسهم السعودية“تداول” تعاملات اليوم على صعود، بدعم الأداء الإيجابي لقطاعي البنوك والطاقة.

وأغلق المؤشر الرئيسي“تاسي” على ارتفاع بنسبة 0.16% ليصل لمستوى 11830.38 نقطة، فيما سجلت تداولات الأسهم حوالي 5.5 مليار ريال مرتفعة من 4.2 مليار ريال أمس، في حين بلغت الكمية 445.48 مليون سهم وبلغت القيمة السوقية 10.07 تريليون ريال.

وغلب الأداء الهابط على غالبية الأسهم بتراجع 151 سهما، في حين ارتفع أداء 78 سهمًا، وجاء إغلاق 13 سهمًا بدون تغيير، وسجل سهم أرامكو السعودية أعلى قيمة تداول بـ641.4 مليون ريال، وكانت سهم الباحة الأعلى من حيث الكمية بنحو 226.3 مليون سهم.

وفي الكويت، أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشرها العام 0.94 نقطة بنسبة بلغت 0.01% ليبلغ مستوى 7320.32 نقطة، وتم تداول 445.9 مليون سهم عبر 22040 صفقة نقدية بقيمة 83.7 مليون دينار (255.2 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الأول 2.69 نقطة بنسبة بلغت 0.03% ليبلغ مستوى 7851.61 نقطة من خلال تداول 126.7 مليون سهم عبر 7513 صفقة بقيمة 42.8 مليون دينار (نحو 130.5 مليون دولار).

وفي قطر، أنهى مؤشر بورصة قطر جلسة تداولاته، اليوم، مرتفعًا بواقع 42.65 نقطة بنسبة 0.41%؛ ليصل لمستوى 10453.36 نقطة، وتم خلال الجلسة، تداول 108 ملايين و823 ألفا و858 سهما بقيمة 307 ملايين و174 ألفا و431.799 ريال؛ نتيجة تنفيذ 13199 صفقة في جميع القطاعات.. فيما ارتفعت خلال التعاملات أسهم 18 شركة، وانخفضت أسهم 28 شركة أخرى وحافظت 4 شركات على أسعار إغلاقها السابق.

وفي البحرين، أغلقا مؤشرا البحرين العام والإسلامي على تباين، اليوم، عند مستوى 2.046.09 نقطة؛ مسجلًا انخفاضًا قدره 6.95 نقطة مقارنة بإغلاق أمس..وفي المقابل، ارتفع مؤشر البحرين الإسلامي ليغلق عند مستوى 800.49 نقطة بزيادة 2.04 نقطة مقارنة بالإغلاق السابق.

وشهدت بورصة البحرين تداول 1.39 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 944.40 ألف دينار بحريني، تم تنفيذها عبر 68 صفقة، وقد تم تنفيذ 19 صفقة على كمية بلغت 454.75 ألف سهم.

وفي الإمارات، ارتفعت الأرباح العائدة على مساهمي 51 شركة مدرجة بسوق دبي المالي في نهاية الـ9 أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 16.5% ما يعادل 9.8 مليار درهم (2.7 مليار دولار) مقارنة بأرباح الفترة المماثلة من العام الماضي.

ووفق البيانات المالية المعلنة على سوق دبي المالي، ارتفعت أرباح هذه الشركات لـ69.3 مليار درهم خلال أول 9 أشهر من عام 2024، مقابل 59.5 مليار في الفترة نفسها من عام 2023.

واستحوذت 5 بنوك على ما نسبته 47% من إجمالي أرباح هذه الشركات، ووصلت أرباح هذه البنوك لـ32.5 مليار درهم في الـ9 أشهر الأولى من العام الحالي مقابل 30 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

وفي عمان، أغلق مؤشر بورصة مسقط“30” اليوم عند مستوى 4618.30 نقطة منخفضًا 7.6 نقطة وبنسبة 0.16% مقارنة مع آخر جلسة تداول بلغت 4625.88 نقطة.

وبلغت قيمة التداول مليونين و510 آلاف و223 ريالًا عُمانيًا منخفضة بنسبة 52.2% مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 5 ملايين و253 ألفًا و250 ريالًا عُمانيًا، فيما انخفضت القيمة السوقية بنسبة 0.059% عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب 27.40 مليار ريال عُماني.