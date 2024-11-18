تباين معظم مؤشرات البورصات الخليجية عند إغلاق تعاملات اليوم

(MENAFN
- Al-Borsa News) تباينت معظم مؤشرات البورصات الخليجية بختام تعاملاتها اليوم ما بين ارتفاع وتراجع، حيث استردت بعض المؤشرات جزءًا من خسائرها التي منيت بها الأيام الماضية؛ بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.
وتأثرت عمليات البيع والشراء وسط توجهات مختلفة من المستثمرين بالأسواق بالنسبة للأسهم القيادية التي تؤثر في اتجاهات السوق.
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ففي السعودية، أنهى مؤشر“تاسي” تعاملاته بالمنطقة الخضراء لليوم الثاني على التوالي..واختتم سوق الأسهم السعودية“تداول” تعاملات اليوم على صعود، بدعم الأداء الإيجابي لقطاعي البنوك والطاقة.
وأغلق المؤشر الرئيسي“تاسي” على ارتفاع بنسبة 0.16% ليصل لمستوى 11830.38 نقطة، فيما سجلت تداولات الأسهم حوالي 5.5 مليار ريال مرتفعة من 4.2 مليار ريال أمس، في حين بلغت الكمية 445.48 مليون سهم وبلغت القيمة السوقية 10.07 تريليون ريال.
وغلب الأداء الهابط على غالبية الأسهم بتراجع 151 سهما، في حين ارتفع أداء 78 سهمًا، وجاء إغلاق 13 سهمًا بدون تغيير، وسجل سهم أرامكو السعودية أعلى قيمة تداول بـ641.4 مليون ريال، وكانت سهم الباحة الأعلى من حيث الكمية بنحو 226.3 مليون سهم.
وفي الكويت، أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشرها العام 0.94 نقطة بنسبة بلغت 0.01% ليبلغ مستوى 7320.32 نقطة، وتم تداول 445.9 مليون سهم عبر 22040 صفقة نقدية بقيمة 83.7 مليون دينار (255.2 مليون دولار).
وارتفع مؤشر السوق الأول 2.69 نقطة بنسبة بلغت 0.03% ليبلغ مستوى 7851.61 نقطة من خلال تداول 126.7 مليون سهم عبر 7513 صفقة بقيمة 42.8 مليون دينار (نحو 130.5 مليون دولار).
وفي قطر، أنهى مؤشر بورصة قطر جلسة تداولاته، اليوم، مرتفعًا بواقع 42.65 نقطة بنسبة 0.41%؛ ليصل لمستوى 10453.36 نقطة، وتم خلال الجلسة، تداول 108 ملايين و823 ألفا و858 سهما بقيمة 307 ملايين و174 ألفا و431.799 ريال؛ نتيجة تنفيذ 13199 صفقة في جميع القطاعات.. فيما ارتفعت خلال التعاملات أسهم 18 شركة، وانخفضت أسهم 28 شركة أخرى وحافظت 4 شركات على أسعار إغلاقها السابق.
وفي البحرين، أغلقا مؤشرا البحرين العام والإسلامي على تباين، اليوم، عند مستوى 2.046.09 نقطة؛ مسجلًا انخفاضًا قدره 6.95 نقطة مقارنة بإغلاق أمس..وفي المقابل، ارتفع مؤشر البحرين الإسلامي ليغلق عند مستوى 800.49 نقطة بزيادة 2.04 نقطة مقارنة بالإغلاق السابق.
وشهدت بورصة البحرين تداول 1.39 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 944.40 ألف دينار بحريني، تم تنفيذها عبر 68 صفقة، وقد تم تنفيذ 19 صفقة على كمية بلغت 454.75 ألف سهم.
وفي الإمارات، ارتفعت الأرباح العائدة على مساهمي 51 شركة مدرجة بسوق دبي المالي في نهاية الـ9 أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 16.5% ما يعادل 9.8 مليار درهم (2.7 مليار دولار) مقارنة بأرباح الفترة المماثلة من العام الماضي.
ووفق البيانات المالية المعلنة على سوق دبي المالي، ارتفعت أرباح هذه الشركات لـ69.3 مليار درهم خلال أول 9 أشهر من عام 2024، مقابل 59.5 مليار في الفترة نفسها من عام 2023.
واستحوذت 5 بنوك على ما نسبته 47% من إجمالي أرباح هذه الشركات، ووصلت أرباح هذه البنوك لـ32.5 مليار درهم في الـ9 أشهر الأولى من العام الحالي مقابل 30 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.
وفي عمان، أغلق مؤشر بورصة مسقط“30” اليوم عند مستوى 4618.30 نقطة منخفضًا 7.6 نقطة وبنسبة 0.16% مقارنة مع آخر جلسة تداول بلغت 4625.88 نقطة.
وبلغت قيمة التداول مليونين و510 آلاف و223 ريالًا عُمانيًا منخفضة بنسبة 52.2% مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 5 ملايين و253 ألفًا و250 ريالًا عُمانيًا، فيما انخفضت القيمة السوقية بنسبة 0.059% عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب 27.40 مليار ريال عُماني.
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