بوينج تعتزم تسريح 2200 عامل في واشنطن

MENAFN - Al-Borsa News) تعتزم شركة“بوينج” بدء جولة من تسريح العمال في ولاية واشنطن الأمريكية، والتي تعد موطنًا للعديد من أقدم مصانعها، كجزء من مخطط لخفض التكاليف، في ظل المشاكل المالية والتنظيمية بالإضافة إلى إضراب دام ثمانية أسابيع من قبل اتحاد عمال الماكينات.

وبحسب الإعلان المقدم إلى إدارة أمن التوظيف في الولاية الإثنين، تتوقع“بوينج” البدء في تسريح 2199 موظف بشكل دائم بدءًا من 20 ديسمبر، على أن يستمر دفع المزايا والتأمين الصحي لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر.

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وبلغ عدد موظفي“بوينج” نحو 170 ألف عامل في نهاية العام الماضي، منهم ما يقرب من 67 ألفًا في ولاية واشنطن، حيث تأسست الشركة وحيث تنتج خط طائراتها الأكثر مبيعًا“737”، إلى جانب طائرات“777” و”767′′ والعديد من الطائرات العسكرية.

أعلنت“بوينج” في أكتوبر أنها تخطط لخفض 10% من قوتها العاملة، أو حوالي 17 ألف وظيفة، خلال الأشهر المقبلة، وقال الرئيس التنفيذي“كيلي أورتبيرج” للموظفين أن الشركة يجب أن تعيد ضبط مستويات قوتها العاملة لتتماشى مع واقعها المالي.