بوينج تعتزم تسريح 2200 عامل في واشنطن

(MENAFN
- Al-Borsa News) تعتزم شركة“بوينج” بدء جولة من تسريح العمال في ولاية واشنطن الأمريكية، والتي تعد موطنًا للعديد من أقدم مصانعها، كجزء من مخطط لخفض التكاليف، في ظل المشاكل المالية والتنظيمية بالإضافة إلى إضراب دام ثمانية أسابيع من قبل اتحاد عمال الماكينات.
وبحسب الإعلان المقدم إلى إدارة أمن التوظيف في الولاية الإثنين، تتوقع“بوينج” البدء في تسريح 2199 موظف بشكل دائم بدءًا من 20 ديسمبر، على أن يستمر دفع المزايا والتأمين الصحي لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر.
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وبلغ عدد موظفي“بوينج” نحو 170 ألف عامل في نهاية العام الماضي، منهم ما يقرب من 67 ألفًا في ولاية واشنطن، حيث تأسست الشركة وحيث تنتج خط طائراتها الأكثر مبيعًا“737”، إلى جانب طائرات“777” و”767′′ والعديد من الطائرات العسكرية.
أعلنت“بوينج” في أكتوبر أنها تخطط لخفض 10% من قوتها العاملة، أو حوالي 17 ألف وظيفة، خلال الأشهر المقبلة، وقال الرئيس التنفيذي“كيلي أورتبيرج” للموظفين أن الشركة يجب أن تعيد ضبط مستويات قوتها العاملة لتتماشى مع واقعها المالي.
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