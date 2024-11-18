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ارتفاع الذهب عند التسوية لأول مرة خلال 7 جلسات

11/18/2024 11:22:12 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) عزز الذهب مكاسبه مع تراجع الدولار خلال تعاملات الإثنين، في ظل تجدد المخاوف الجيوسياسية بشأن اتساع رقعة الحرب الروسية الأوكرانية.

وعند تسوية التداولات، صعدت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 1.75% أو 44.5 دولار عند 2614.60 دولار للأوقية، ليرتفع المعدن الأصفر لأول مرة منذ جلسة 7 نوفمبر.

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بينما تراجع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.4% عند 106.26 نقطة في الساعة 10:51 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تأتي المكاسب في ظل تجدد الطلب على أصول الملاذ الآمن بسبب حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن الصراع بين روسيا وأوكرانيا، عقب تقارير عن سماح إدارة البيت الأبيض لأوكرانيا باستخدام صواريخ أمريكية بعيدة المدى للوصول إلى عمق الأراضي الروسية.

ووفقًا لتقرير مجلس الذهب العالمي، عزز البنك المركزي الهندي احتياطياته من المعدن الأصفر في أكتوبر إلى مستوى قياسي بلغ 882 طنًا، واجتذبت الصناديق المتداولة للذهب في البورصة الهندية 1.11 مليار دولار على مدار الأشهر العشرة الأولى من عام 2024.

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