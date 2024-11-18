ارتفاع الذهب عند التسوية لأول مرة خلال 7 جلسات

(MENAFN
- Al-Borsa News) عزز الذهب مكاسبه مع تراجع الدولار خلال تعاملات الإثنين، في ظل تجدد المخاوف الجيوسياسية بشأن اتساع رقعة الحرب الروسية الأوكرانية.
وعند تسوية التداولات، صعدت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 1.75% أو 44.5 دولار عند 2614.60 دولار للأوقية، ليرتفع المعدن الأصفر لأول مرة منذ جلسة 7 نوفمبر.
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بينما تراجع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.4% عند 106.26 نقطة في الساعة 10:51 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
تأتي المكاسب في ظل تجدد الطلب على أصول الملاذ الآمن بسبب حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن الصراع بين روسيا وأوكرانيا، عقب تقارير عن سماح إدارة البيت الأبيض لأوكرانيا باستخدام صواريخ أمريكية بعيدة المدى للوصول إلى عمق الأراضي الروسية.
ووفقًا لتقرير مجلس الذهب العالمي، عزز البنك المركزي الهندي احتياطياته من المعدن الأصفر في أكتوبر إلى مستوى قياسي بلغ 882 طنًا، واجتذبت الصناديق المتداولة للذهب في البورصة الهندية 1.11 مليار دولار على مدار الأشهر العشرة الأولى من عام 2024.
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