ميتا تخسر دعوى قضائية في ألمانيا بشأن تسريب بيانات نصف مليار مستخدم

(MENAFN
- Al-Borsa News) تواجه شركة“ميتا بلاتفورمز” احتمال تعرضها لمطالبات التعويض من آلاف المستخدمين الألمان بعد خسارتها في دعوى قضائية بشأن تسريب بيانات أكثر من نصف مليار مستخدم لمنصة“فيسبوك“.
وخففت المحكمة الفيدرالية في ألمانيا، الإثنين، معيار الإثبات لمستخدمي“فيسبوك” الذين يسعون للحصول على تعويض عن سرقة البيانات، وقالت في بيان إنه يكفي إثبات أنهم كانوا ضحايا للتسريب، دون الحاجة لإثبات الضرر.
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وألغى القضاة حكم محكمة أدنى فازت به مالكة“فيسبوك”، ورجحوا أن يبلغ تعويض المستخدم عن تسريب البيانات حوالي 100 يورو (106 دولارات)، مما يلزم المحكمة الإقليمية في كولونيا بإعادة نظر الدعوى مع مراعاة هذه المبادئ التوجيهية.
ترتبط الدعوى القضائية الألمانية بتسريب البيانات العالمي الذي حدث عام 2021، عندما ظهرت معلومات شخصية عن 533 مليون مستخدم لـ”فيسبوك”- بما في ذلك أرقام الجوالات وعناوين البريد الإلكتروني- على موقع للقرصنة.
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