ميتا تخسر دعوى قضائية في ألمانيا بشأن تسريب بيانات نصف مليار مستخدم

MENAFN - Al-Borsa News) تواجه شركة“ميتا بلاتفورمز” احتمال تعرضها لمطالبات التعويض من آلاف المستخدمين الألمان بعد خسارتها في دعوى قضائية بشأن تسريب بيانات أكثر من نصف مليار مستخدم لمنصة“فيسبوك“.

وخففت المحكمة الفيدرالية في ألمانيا، الإثنين، معيار الإثبات لمستخدمي“فيسبوك” الذين يسعون للحصول على تعويض عن سرقة البيانات، وقالت في بيان إنه يكفي إثبات أنهم كانوا ضحايا للتسريب، دون الحاجة لإثبات الضرر.

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وألغى القضاة حكم محكمة أدنى فازت به مالكة“فيسبوك”، ورجحوا أن يبلغ تعويض المستخدم عن تسريب البيانات حوالي 100 يورو (106 دولارات)، مما يلزم المحكمة الإقليمية في كولونيا بإعادة نظر الدعوى مع مراعاة هذه المبادئ التوجيهية.

ترتبط الدعوى القضائية الألمانية بتسريب البيانات العالمي الذي حدث عام 2021، عندما ظهرت معلومات شخصية عن 533 مليون مستخدم لـ”فيسبوك”- بما في ذلك أرقام الجوالات وعناوين البريد الإلكتروني- على موقع للقرصنة.