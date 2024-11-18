خالد بن عبد الله: تطوير المنظومة الصحية عبر تعزيز الخدمات وتوفيرها بجودة عالية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ولفت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التطور‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬شهده‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬الأعوام‭ ‬الماضية‭ ‬قد‭ ‬تحقق‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬جوانبه‭ ‬بفضل‭ ‬حرص‭ ‬المملكة‭ ‬على‭ ‬توسيع‭ ‬نطاق‭ ‬تعاونها‭ ‬مع‭ ‬المنظمات‭ ‬والهيئات‭ ‬الدولية‭ ‬المتخصصة،‭ ‬لاسيما‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية،‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬مخرجاتها‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬القدرات‭ ‬الوطنية،‭ ‬وتطوير‭ ‬استراتيجيات‭ ‬الرعاية‭ ‬بمختلف‭ ‬أنواعها‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬لقائه‭ ‬في‭ ‬مكتبه‭ ‬بقصر‭ ‬القضيبية‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬الدكتورة‭ ‬تسنيم‭ ‬عطاطرة‭ ‬ممثل‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وذلك‭ ‬للاطلاع‭ ‬على‭ ‬أهم‭ ‬المشاريع‭ ‬التي‭ ‬ينفذها‭ ‬مكتب‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬وبرامجه‭ ‬المستقبلية‭.‬

وخلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬أشاد‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بجهود‭ ‬القائمين‭ ‬على‭ ‬المكتب‭ ‬التمثيلي‭ ‬لمنظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬والتي‭ ‬أسهمت‭ ‬منذ‭ ‬افتتاح‭ ‬المكتب‭ ‬قبل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أعوام‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬عرى‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬والمنظمة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬الدعم‭ ‬الفني‭ ‬والاستراتيجي‭ ‬والتقني‭ ‬اللازم‭ ‬لمختلف‭ ‬المبادرات‭ ‬الصحية‭ ‬التي‭ ‬تضطلع‭ ‬بها‭ ‬تلك‭ ‬الجهات‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬أعربت‭ ‬الدكتورة‭ ‬تسنيم‭ ‬عطاطرة،‭ ‬ممثل‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية،‭ ‬عن‭ ‬شكرها‭ ‬وتقديرها‭ ‬لنائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬على‭ ‬حُسن‭ ‬الاستقبال،‭ ‬مثمنة‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ما‭ ‬يحظى‭ ‬به‭ ‬مكتب‭ ‬المنظمة‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬وتعاون‭ ‬على‭ ‬المستويات‭ ‬كافة،‭ ‬مشيدة‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬بالتقدم‭ ‬الملحوظ‭ ‬الذي‭ ‬أحرزته‭ ‬المملكة‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬تطوير‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭ ‬وخدماته‭ ‬بشكل‭ ‬عام،‭ ‬راجية‭ ‬للمملكة‭ ‬دوام‭ ‬الازدهار‭ ‬والتطور‭.‬

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