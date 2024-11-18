خالد بن عبد الله: تطوير المنظومة الصحية عبر تعزيز الخدمات وتوفيرها بجودة عالية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكد الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، أن مملكة البحرين تولي اهتمامًا بالغًا بالمنظومة الصحية لما تمثله من ركيزة أساسية لتقوية المجتمع وتقدمه عبر مواصلة تحقيق الاستدامة للخدمات الصحية وتعزيز بنيتها التحتية وتوفيرها بجودة عالية وبصورة متكافئة للجميع على نحو يتماشى وأهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
ولفت إلى أن التطور الكبير الذي شهده القطاع الصحي على مدى الأعوام الماضية قد تحقق في أحد جوانبه بفضل حرص المملكة على توسيع نطاق تعاونها مع المنظمات والهيئات الدولية المتخصصة، لاسيما منظمة الصحة العالمية، وذلك بهدف تبادل الخبرات والاستفادة من مخرجاتها في تعزيز القدرات الوطنية، وتطوير استراتيجيات الرعاية بمختلف أنواعها.
جاء ذلك لدى لقائه في مكتبه بقصر القضيبية صباح أمس الدكتورة تسنيم عطاطرة ممثل منظمة الصحة العالمية في مملكة البحرين، وذلك للاطلاع على أهم المشاريع التي ينفذها مكتب منظمة الصحة العالمية في المملكة، وبرامجه المستقبلية.
وخلال اللقاء، أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء بجهود القائمين على المكتب التمثيلي لمنظمة الصحة العالمية في مملكة البحرين، والتي أسهمت منذ افتتاح المكتب قبل ثلاثة أعوام في تعزيز عرى التعاون بين الجهات الحكومية ذات العلاقة والمنظمة من خلال تقديم الدعم الفني والاستراتيجي والتقني اللازم لمختلف المبادرات الصحية التي تضطلع بها تلك الجهات.
من جانبها، أعربت الدكتورة تسنيم عطاطرة، ممثل منظمة الصحة العالمية، عن شكرها وتقديرها لنائب رئيس مجلس الوزراء على حُسن الاستقبال، مثمنة لمملكة البحرين ما يحظى به مكتب المنظمة من دعم وتعاون على المستويات كافة، مشيدة في الوقت نفسه بالتقدم الملحوظ الذي أحرزته المملكة على صعيد تطوير القطاع الصحي وخدماته بشكل عام، راجية للمملكة دوام الازدهار والتطور.
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