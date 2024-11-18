الوطنية لإدارة الطوارئ المـدنـيـة تعقد اجتمـاعا تـنـسـيـقـيـا لـبـحـث الاستـعـدادات لمـوسم الأمطار

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
عقد المكتب التنفيذي للجنة الوطنية لإدارة الطوارئ المدنية اجتماعًا تنسيقيا لمناقشة الاستعدادات لموسم الأمطار لعام 2024-2025، واستعراض الإجراءات المرتبطة بهذا الملف، بحضور ممثلي الجهات المعنية.
وتناول الاجتماع مراجعة خطط الاستجابة لمناطق تجمع مياه الأمطار، ووضع استراتيجيات فعّالة للتدخل السريع بهدف الحد من الآثار السلبية لتجمع المياه، كما تم استعراض خطط الاتصال وتبادل المعلومات بين مختلف الجهات لضمان التنسيق وتوفير البيانات الدقيقة والمحدثة.
وأكد المكتب التنفيذي في ختام الاجتماع أهمية التوعية بإجراءات السلامة بالتعاون مع الجهات المختصة، مع التشديد على تعزيز وعي المواطنين بشأن كيفية الوقاية من المخاطر المحتملة للأمطار الغزيرة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للمنصة الوطنية للحماية المدنية.
كما تم تأكيد ضرورة توحيد الجهود بين كافة الجهات لتحقيق أفضل النتائج وتقليل الأضرار المحتملة، لضمان سلامة المواطنين والمقيمين.
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