الوطنية لإدارة الطوارئ المـدنـيـة تعقد اجتمـاعا تـنـسـيـقـيـا لـبـحـث الاستـعـدادات لمـوسم الأمطار

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتناول‭ ‬الاجتماع‭ ‬مراجعة‭ ‬خطط‭ ‬الاستجابة‭ ‬لمناطق‭ ‬تجمع‭ ‬مياه‭ ‬الأمطار،‭ ‬ووضع‭ ‬استراتيجيات‭ ‬فعّالة‭ ‬للتدخل‭ ‬السريع‭ ‬بهدف‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬الآثار‭ ‬السلبية‭ ‬لتجمع‭ ‬المياه،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬استعراض‭ ‬خطط‭ ‬الاتصال‭ ‬وتبادل‭ ‬المعلومات‭ ‬بين‭ ‬مختلف‭ ‬الجهات‭ ‬لضمان‭ ‬التنسيق‭ ‬وتوفير‭ ‬البيانات‭ ‬الدقيقة‭ ‬والمحدثة‭.‬

وأكد‭ ‬المكتب‭ ‬التنفيذي‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬الاجتماع‭ ‬أهمية‭ ‬التوعية‭ ‬بإجراءات‭ ‬السلامة‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة،‭ ‬مع‭ ‬التشديد‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬وعي‭ ‬المواطنين‭ ‬بشأن‭ ‬كيفية‭ ‬الوقاية‭ ‬من‭ ‬المخاطر‭ ‬المحتملة‭ ‬للأمطار‭ ‬الغزيرة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬للمنصة‭ ‬الوطنية‭ ‬للحماية‭ ‬المدنية‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬تأكيد‭ ‬ضرورة‭ ‬توحيد‭ ‬الجهود‭ ‬بين‭ ‬كافة‭ ‬الجهات‭ ‬لتحقيق‭ ‬أفضل‭ ‬النتائج‭ ‬وتقليل‭ ‬الأضرار‭ ‬المحتملة،‭ ‬لضمان‭ ‬سلامة‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭.‬

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