السفير العُماني لدى المملكة: العلاقات بين البلدين تشكل نموذجا للعلاقات الأخوية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

واستعرض‭ ‬السفير‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬خاصة‭ ‬لوكالة‭ ‬أنباء‭ ‬البحرين‭ (‬بنا‭) ‬بمناسبة‭ ‬اليوم‭ ‬الوطني‭ ‬لسلطنة‭ ‬عُمان‭ ‬أبرز‭ ‬مجالات‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬التي‭ ‬تشمل‭ ‬الاقتصاد،‭ ‬التعليم،‭ ‬الثقافة،‭ ‬الصحة،‭ ‬الإعلام،‭ ‬والطاقة،‭ ‬إضافةً‭ ‬إلى‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني،‭ ‬الزراعة،‭ ‬والتنمية‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬مشددًا‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬استمرار‭ ‬تعزيز‭ ‬هذه‭ ‬المجالات‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬علاقات‭ ‬استثمارية‭ ‬وتجارية‭ ‬قوية‭ ‬تُعزز‭ ‬التكامل‭ ‬الاقتصادي‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬موضحًا‭ ‬أن‭ ‬التبادل‭ ‬التجاري‭ ‬بين‭ ‬البحرين‭ ‬وعُمان‭ ‬بلغ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬518‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬بنهاية‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬قوة‭ ‬العلاقات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭.‬‮

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وأضاف‭ ‬السفير‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬خططًا‭ ‬مستقبلية‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬هذا‭ ‬التبادل،‭ ‬مع‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬خلق‭ ‬شراكات‭ ‬اقتصادية‭ ‬أعمق‭ ‬تلبي‭ ‬طموحات‭ ‬وتطلعات‭ ‬الشعبين‭ ‬الشقيقين‭.‬

وأكد‭ ‬السفير‭ ‬العماني‭ ‬أن‭ ‬العلاقات‭ ‬البحرينية‭ ‬العمانية‭ ‬تسهم‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬استقرار‭ ‬وتنمية‭ ‬مسيرة‭ ‬العمل‭ ‬الخليجي‭ ‬المشترك،‭ ‬مضيفًا‭ ‬أن‭ ‬تطابق‭ ‬الرؤى‭ ‬بين‭ ‬قيادتي‭ ‬البلدين‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬التعاون‭ ‬الإقليمي،‭ ‬ما‭ ‬يدعم‭ ‬قضايا‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬والتنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭.‬

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