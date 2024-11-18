السفير العُماني لدى المملكة: العلاقات بين البلدين تشكل نموذجا للعلاقات الأخوية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكد فيصل بن حارب البوسعيدي سفير سلطنة عُمان الشقيقة لدى مملكة البحرين أن العلاقات بين مملكة البحرين وسلطنة عُمان تمتد جذورها عبر التاريخ، حيث تشكل نموذجًا للعلاقات الأخوية الوثيقة، على المستويين الرسمي والشعبي، مشيرًا إلى أن هذه العلاقات تقوم على أسس متينة من التفاهم والعمل المشترك، مدعومة بتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وأخيه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، ما يعكس الترابط العميق الذي يربط بين الشعبين الشقيقين.
واستعرض السفير في مقابلة خاصة لوكالة أنباء البحرين (بنا) بمناسبة اليوم الوطني لسلطنة عُمان أبرز مجالات التعاون الثنائي التي تشمل الاقتصاد، التعليم، الثقافة، الصحة، الإعلام، والطاقة، إضافةً إلى الأمن السيبراني، الزراعة، والتنمية الاجتماعية، مشددًا على أهمية استمرار تعزيز هذه المجالات.
وأشار إلى وجود علاقات استثمارية وتجارية قوية تُعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين، موضحًا أن التبادل التجاري بين البحرين وعُمان بلغ أكثر من 518 مليون دولار بنهاية عام 2023، ما يعكس قوة العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.
وأضاف السفير أن هناك خططًا مستقبلية تهدف إلى تعزيز هذا التبادل، مع التركيز على خلق شراكات اقتصادية أعمق تلبي طموحات وتطلعات الشعبين الشقيقين.
وأكد السفير العماني أن العلاقات البحرينية العمانية تسهم بشكل كبير في دعم استقرار وتنمية مسيرة العمل الخليجي المشترك، مضيفًا أن تطابق الرؤى بين قيادتي البلدين يعزز من جهود التعاون الإقليمي، ما يدعم قضايا الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
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