رئيس الجمارك يشارك في الجلسة الاستثنائية لمؤتمر الأطراف التاسعة والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تحت عنوان «الجمارك الخضراء
– حوار بين كبار مسؤولي الجمارك»، شارك الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة رئيس الجمارك أمس بالجلسة الاستثنائية للجمارك الخضراء، التي تأتي من ضمن مؤتمر الأطراف التاسعة والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة
COP 29 بشأن تغيير المناخ في العاصمة الأذربيجانية باكو.
وتهدف الجلسة إلى تعزيز الحوار بين قادة الجمارك لمشاركة أفضل الممارسات والابتكارات في سياسات وعمليات الجمارك الخضراء، التي تهدف وتسعى إلى تعزيز ممارسات الجمارك المستدامة بيئيا، والحد من التأثير البيئي لعمليات الجمارك، ودعم الجهود الرامية إلى مكافحة التجارة غير المشروعة في السلع الحساسة بيئيا.
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