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رئيس الجمارك يشارك في الجلسة الاستثنائية لمؤتمر الأطراف التاسعة والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة

11/18/2024 7:17:41 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تحت‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬الجمارك‭ ‬الخضراء‭ ‬ ‭ ‬حوار‭ ‬بين‭ ‬كبار‭ ‬مسؤولي‭ ‬الجمارك‮»‬،‭ ‬شارك‭ ‬الشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬الجمارك‭ ‬أمس‭ ‬بالجلسة‭ ‬الاستثنائية‭ ‬للجمارك‭ ‬الخضراء،‭ ‬التي‭ ‬تأتي‭ ‬من‭ ‬ضمن‭ ‬مؤتمر‭ ‬الأطراف‭ ‬التاسعة‭ ‬والعشرين‭ ‬لاتفاقية‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬ COP 29‭ ‬بشأن‭ ‬تغيير‭ ‬المناخ‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الأذربيجانية‭ ‬باكو‭.‬

وتهدف‭ ‬الجلسة‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬الحوار‭ ‬بين‭ ‬قادة‭ ‬الجمارك‭ ‬لمشاركة‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬والابتكارات‭ ‬في‭ ‬سياسات‭ ‬وعمليات‭ ‬الجمارك‭ ‬الخضراء،‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬وتسعى‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬ممارسات‭ ‬الجمارك‭ ‬المستدامة‭ ‬بيئيا،‭ ‬والحد‭ ‬من‭ ‬التأثير‭ ‬البيئي‭ ‬لعمليات‭ ‬الجمارك،‭ ‬ودعم‭ ‬الجهود‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬مكافحة‭ ‬التجارة‭ ‬غير‭ ‬المشروعة‭ ‬في‭ ‬السلع‭ ‬الحساسة‭ ‬بيئيا‭.‬

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