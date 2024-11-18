((مالية الشورى)) تبحث اقتراحا بقانون بشأن الحد من إزعاج الاتصالات الإعلانية والتسويقية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى برئاسة خالد حسين المسقطي الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 2012م بشأن حماية المستهلك، المقدم من الأعضاء: لينا حبيب قاسم، الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، دلال جاسم الزايد، هالة رمزي فايز، هشام هاشم القصاب.
وتدارست اللجنة بحضور لينا حبيب قاسم، وهالة رمزي فايز، بصفتيهما من مقدمي الاقتراح بقانون، الملاحظات الجوهرية والموضوعية الواردة بشأن أهداف ومبادئ الاقتراح، فيما جرى مناقشة مجموعة من الاستفسارات بشأن التعديل المطلوب على نصوص وأحكام قانون حماية المستهلك، على النحو الذي يُحقق الغاية المطلوبة من الاقتراح ودخوله حيز التنفيذ.
ويتضمّن الاقتراح بقانون إضافة مادة إلى قانون حماية المستهلك تضع قاعدة عامة تُلزم المزود أو المعلن بالحرص على عدم إزعاج المستهلك عند إجراء الاتصال التسويقي، والتأثير على سلوكيات المستهلك وتوجيهه لشراء خدمة أو منتج من دون حاجته الفعلية إليها. فيما ألزم الاقتراح بقانون الوزير المختص بإصدار قرار بتحديد قواعد وضوابط الاتصال التسويقي، على أن يكفل من بينها إجراء الاتصال في أوقات مناسبة، والتحقق من رغبة المستهلك في استمراره من عدمه، وضمان عدم معاودة الاتصال في حالة رفض المنتج، وحجب الاتصال بدون مقابل وفي أي وقت.
كما يهدف الاقتراح بقانون إلى توسعة مظلة حماية المستهلك وتطوير المنظومة التشريعية التي ترعى حقوقه وفق أفضل الممارسات والتجارب، وتعزيز الثقة بين المستهلكين والشركات والمؤسسات التجارية في مملكة البحرين، من خلال خلق بيئة تسوق آمنة وجاذبة تراعي خصوصية الأفراد وأوقات راحتهم وتحد من مصادر إزعاجهم.
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