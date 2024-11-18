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((مالية الشورى)) تبحث اقتراحا بقانون بشأن الحد من إزعاج الاتصالات الإعلانية والتسويقية

11/18/2024 7:17:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ناقشت‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬برئاسة‭ ‬خالد‭ ‬حسين‭ ‬المسقطي‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬بتعديل‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ (‬35‭) ‬لسنة‭ ‬2012م‭ ‬بشأن‭ ‬حماية‭ ‬المستهلك،‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬الأعضاء‭: ‬لينا‭ ‬حبيب‭ ‬قاسم،‭ ‬الدكتورة‭ ‬جهاد‭ ‬عبدالله‭ ‬الفاضل،‭ ‬دلال‭ ‬جاسم‭ ‬الزايد،‭ ‬هالة‭ ‬رمزي‭ ‬فايز،‭ ‬هشام‭ ‬هاشم‭ ‬القصاب‭.‬

وتدارست‭ ‬اللجنة‭ ‬بحضور‭ ‬لينا‭ ‬حبيب‭ ‬قاسم،‭ ‬وهالة‭ ‬رمزي‭ ‬فايز،‭ ‬بصفتيهما‭ ‬من‭ ‬مقدمي‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون،‭ ‬الملاحظات‭ ‬الجوهرية‭ ‬والموضوعية‭ ‬الواردة‭ ‬بشأن‭ ‬أهداف‭ ‬ومبادئ‭ ‬الاقتراح،‭ ‬فيما‭ ‬جرى‭ ‬مناقشة‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الاستفسارات‭ ‬بشأن‭ ‬التعديل‭ ‬المطلوب‭ ‬على‭ ‬نصوص‭ ‬وأحكام‭ ‬قانون‭ ‬حماية‭ ‬المستهلك،‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬الذي‭ ‬يُحقق‭ ‬الغاية‭ ‬المطلوبة‭ ‬من‭ ‬الاقتراح‭ ‬ودخوله‭ ‬حيز‭ ‬التنفيذ‭.‬

ويتضمّن‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬إضافة‭ ‬مادة‭ ‬إلى‭ ‬قانون‭ ‬حماية‭ ‬المستهلك‭ ‬تضع‭ ‬قاعدة‭ ‬عامة‭ ‬تُلزم‭ ‬المزود‭ ‬أو‭ ‬المعلن‭ ‬بالحرص‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬إزعاج‭ ‬المستهلك‭ ‬عند‭ ‬إجراء‭ ‬الاتصال‭ ‬التسويقي،‭ ‬والتأثير‭ ‬على‭ ‬سلوكيات‭ ‬المستهلك‭ ‬وتوجيهه‭ ‬لشراء‭ ‬خدمة‭ ‬أو‭ ‬منتج‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬حاجته‭ ‬الفعلية‭ ‬إليها‭. ‬فيما‭ ‬ألزم‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬الوزير‭ ‬المختص‭ ‬بإصدار‭ ‬قرار‭ ‬بتحديد‭ ‬قواعد‭ ‬وضوابط‭ ‬الاتصال‭ ‬التسويقي،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يكفل‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬إجراء‭ ‬الاتصال‭ ‬في‭ ‬أوقات‭ ‬مناسبة،‭ ‬والتحقق‭ ‬من‭ ‬رغبة‭ ‬المستهلك‭ ‬في‭ ‬استمراره‭ ‬من‭ ‬عدمه،‭ ‬وضمان‭ ‬عدم‭ ‬معاودة‭ ‬الاتصال‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬رفض‭ ‬المنتج،‭ ‬وحجب‭ ‬الاتصال‭ ‬بدون‭ ‬مقابل‭ ‬وفي‭ ‬أي‭ ‬وقت‭.‬

كما‭ ‬يهدف‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬إلى‭ ‬توسعة‭ ‬مظلة‭ ‬حماية‭ ‬المستهلك‭ ‬وتطوير‭ ‬المنظومة‭ ‬التشريعية‭ ‬التي‭ ‬ترعى‭ ‬حقوقه‭ ‬وفق‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬والتجارب،‭ ‬وتعزيز‭ ‬الثقة‭ ‬بين‭ ‬المستهلكين‭ ‬والشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬التجارية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬خلق‭ ‬بيئة‭ ‬تسوق‭ ‬آمنة‭ ‬وجاذبة‭ ‬تراعي‭ ‬خصوصية‭ ‬الأفراد‭ ‬وأوقات‭ ‬راحتهم‭ ‬وتحد‭ ‬من‭ ‬مصادر‭ ‬إزعاجهم‭. ‬

كلمات دالة

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