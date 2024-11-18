ناج من ضربات إسرائيلية على خيام نازحين بغزة: أطفال ونساء تقطعوا أشلاء

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
قال مسعفون إن ضربات نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي على أنحاء قطاع غزة أسفرت أمس عن استشهاد 20 فلسطينيا من بينهم ستة استشهدوا في هجمات على خيام تؤوي عائلات نازحة.
وقال مسؤولون في قطاع الصحة إن أربعة من بينهم طفلان استشهدا في ضربة إسرائيلية على مخيم في منطقة المواصي الساحلية وهي محددة كمنطقة إنسانية آمنة كما استشهد اثنان في ملاجئ مؤقتة للنازحين بمدينة رفح جنوب قطاع غزة وآخر في نيران تسببت فيها طائرة مسيرة.
وفي بيت لاهيا شمال قطاع غزة، قال مسعفون إن ضربة صاروخية إسرائيلية استهدفت منزلا وقتلت شخصين على الأقل وأصابت العديد. والأحد قال مسعفون وسكان إن عشرات استشهدوا وأصيبوا في ضربة إسرائيلية على بناية سكنية متعددة الطوابق في بيت لاهيا.
وقال مسعفون إن ضربة إسرائيلية أخرى على منزل في مدينة غزة قتلت سبعة وأصابت عشرة. وأضافوا في وقت لاحق من أمس أن ضربة جوية إسرائيلية قتلت أربعة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن ضربات جيش الاحتلال قتلت 76 في أنحاء القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وفي مستشفى ناصر بخان يونس جلس ذوو فلسطينيين استشهدوا في ضربة إسرائيلية على خيام تؤوي عائلات نازحة بجوار جثث ملفوفة في بطانيات وأكفان بيضاء لوداعهم قبل دفنهم.
وقال محمد أبو حسن الذي فقد شقيقه في الهجوم «كانت خيمة تؤوي نازحين وانضربت الخيمة واستشهد أخوي وزوجته وأبناؤه الصغار.. أطفال.. هذا ديدن اليهود، مش أول مرة ومش آخر واحدة... ومش أول واحد يستشهد أخوي لا بالعكس، استشهد ناس كتير بهاي الطريقة الوحشية.. أشلاء مقطعين.. أطفال مقطعين، مدنيين لا هم حاملين سلاح ولا مقاومة ولا بيعرفوا مقاومة.. تقطعوا أشلاء». وتابع قائلا «إحنا صامدين وصابرين ومحتسبين ولن نهتز أبدا بإذن الله تعالى هنظل صامدين وهنظل صابرين».
وقال حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا إن المستشفى تحت الحصار من قوات إسرائيلية ولم تتمكن منظمة الصحة العالمية من إيصال مساعدات بها إمدادات غذائية وطبية لها. وأضاف أن حالات سوء التغذية بين الأطفال في تزايد وأن المستشفى يعمل بالحد الأدنى.
وقال لرويترز «نستقبل يوميا استغاثات لكن ليس بوسعنا المساعدة بسبب نقص سيارات الإسعاف والوضع كارثي... أمس تلقيت استغاثة من نساء وأطفال تحت الأنقاض وبسبب عدم قدرتي على مساعدتهم فهم الآن في عداد الشهداء».
وتقول وزارة الصحة في قطاع غزة إن أكثر من 43900 فلسطيني تأكد استشهادهم منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023 كما تسبب العدوان في نزوح كل سكان القطاع تقريبا وعددهم 2.3 مليون نسمة.
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