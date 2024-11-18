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ناج من ضربات إسرائيلية على خيام نازحين بغزة: أطفال ونساء تقطعوا أشلاء

11/18/2024 7:17:20 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

قال‭ ‬مسعفون‭ ‬إن‭ ‬ضربات‭ ‬نفذها‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬أنحاء‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬أسفرت‭ ‬أمس‭ ‬عن‭ ‬استشهاد‭ ‬20‭ ‬فلسطينيا‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬ستة‭ ‬استشهدوا‭ ‬في‭ ‬هجمات‭ ‬على‭ ‬خيام‭ ‬تؤوي‭ ‬عائلات‭ ‬نازحة‭. ‬

وقال‭ ‬مسؤولون‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الصحة‭ ‬إن‭ ‬أربعة‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬طفلان‭ ‬استشهدا‭ ‬في‭ ‬ضربة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬على‭ ‬مخيم‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬المواصي‭ ‬الساحلية‭ ‬وهي‭ ‬محددة‭ ‬كمنطقة‭ ‬إنسانية‭ ‬آمنة‭ ‬كما‭ ‬استشهد‭ ‬اثنان‭ ‬في‭ ‬ملاجئ‭ ‬مؤقتة‭ ‬للنازحين‭ ‬بمدينة‭ ‬رفح‭ ‬جنوب‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬وآخر‭ ‬في‭ ‬نيران‭ ‬تسببت‭ ‬فيها‭ ‬طائرة‭ ‬مسيرة‭. ‬

وفي‭ ‬بيت‭ ‬لاهيا‭ ‬شمال‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬قال‭ ‬مسعفون‭ ‬إن‭ ‬ضربة‭ ‬صاروخية‭ ‬إسرائيلية‭ ‬استهدفت‭ ‬منزلا‭ ‬وقتلت‭ ‬شخصين‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬وأصابت‭ ‬العديد‭. ‬والأحد‭ ‬قال‭ ‬مسعفون‭ ‬وسكان‭ ‬إن‭ ‬عشرات‭ ‬استشهدوا‭ ‬وأصيبوا‭ ‬في‭ ‬ضربة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬على‭ ‬بناية‭ ‬سكنية‭ ‬متعددة‭ ‬الطوابق‭ ‬في‭ ‬بيت‭ ‬لاهيا‭. ‬

وقال‭ ‬مسعفون‭ ‬إن‭ ‬ضربة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬أخرى‭ ‬على‭ ‬منزل‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭ ‬قتلت‭ ‬سبعة‭ ‬وأصابت‭ ‬عشرة‭. ‬وأضافوا‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬من‭ ‬أمس‭ ‬أن‭ ‬ضربة‭ ‬جوية‭ ‬إسرائيلية‭ ‬قتلت‭ ‬أربعة‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬النصيرات‭ ‬وسط‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬

وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬إن‭ ‬ضربات‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬قتلت‭ ‬76‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬القطاع‭ ‬خلال‭ ‬الساعات‭ ‬الأربع‭ ‬والعشرين‭ ‬الماضية‭. ‬

وفي‭ ‬مستشفى‭ ‬ناصر‭ ‬بخان‭ ‬يونس‭ ‬جلس‭ ‬ذوو‭ ‬فلسطينيين‭ ‬استشهدوا‭ ‬في‭ ‬ضربة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬على‭ ‬خيام‭ ‬تؤوي‭ ‬عائلات‭ ‬نازحة‭ ‬بجوار‭ ‬جثث‭ ‬ملفوفة‭ ‬في‭ ‬بطانيات‭ ‬وأكفان‭ ‬بيضاء‭ ‬لوداعهم‭ ‬قبل‭ ‬دفنهم‭. ‬

وقال‭ ‬محمد‭ ‬أبو‭ ‬حسن‭ ‬الذي‭ ‬فقد‭ ‬شقيقه‭ ‬في‭ ‬الهجوم‭ ‬‮«‬كانت‭ ‬خيمة‭ ‬تؤوي‭ ‬نازحين‭ ‬وانضربت‭ ‬الخيمة‭ ‬واستشهد‭ ‬أخوي‭ ‬وزوجته‭ ‬وأبناؤه‭ ‬الصغار‭.. ‬أطفال‭.. ‬هذا‭ ‬ديدن‭ ‬اليهود،‭ ‬مش‭ ‬أول‭ ‬مرة‭ ‬ومش‭ ‬آخر‭ ‬واحدة‭... ‬ومش‭ ‬أول‭ ‬واحد‭ ‬يستشهد‭ ‬أخوي‭ ‬لا‭ ‬بالعكس،‭ ‬استشهد‭ ‬ناس‭ ‬كتير‭ ‬بهاي‭ ‬الطريقة‭ ‬الوحشية‭.. ‬أشلاء‭ ‬مقطعين‭.. ‬أطفال‭ ‬مقطعين،‭ ‬مدنيين‭ ‬لا‭ ‬هم‭ ‬حاملين‭ ‬سلاح‭ ‬ولا‭ ‬مقاومة‭ ‬ولا‭ ‬بيعرفوا‭ ‬مقاومة‭.. ‬تقطعوا‭ ‬أشلاء‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬إحنا‭ ‬صامدين‭ ‬وصابرين‭ ‬ومحتسبين‭ ‬ولن‭ ‬نهتز‭ ‬أبدا‭ ‬بإذن‭ ‬الله‭ ‬تعالى‭ ‬هنظل‭ ‬صامدين‭ ‬وهنظل‭ ‬صابرين‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬حسام‭ ‬أبو‭ ‬صفية‭ ‬مدير‭ ‬مستشفى‭ ‬كمال‭ ‬عدوان‭ ‬في‭ ‬بيت‭ ‬لاهيا‭ ‬إن‭ ‬المستشفى‭ ‬تحت‭ ‬الحصار‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬ولم‭ ‬تتمكن‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬من‭ ‬إيصال‭ ‬مساعدات‭ ‬بها‭ ‬إمدادات‭ ‬غذائية‭ ‬وطبية‭ ‬لها‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬حالات‭ ‬سوء‭ ‬التغذية‭ ‬بين‭ ‬الأطفال‭ ‬في‭ ‬تزايد‭ ‬وأن‭ ‬المستشفى‭ ‬يعمل‭ ‬بالحد‭ ‬الأدنى‭. ‬

وقال‭ ‬لرويترز‭ ‬‮«‬نستقبل‭ ‬يوميا‭ ‬استغاثات‭ ‬لكن‭ ‬ليس‭ ‬بوسعنا‭ ‬المساعدة‭ ‬بسبب‭ ‬نقص‭ ‬سيارات‭ ‬الإسعاف‭ ‬والوضع‭ ‬كارثي‭... ‬أمس‭ ‬تلقيت‭ ‬استغاثة‭ ‬من‭ ‬نساء‭ ‬وأطفال‭ ‬تحت‭ ‬الأنقاض‭ ‬وبسبب‭ ‬عدم‭ ‬قدرتي‭ ‬على‭ ‬مساعدتهم‭ ‬فهم‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬عداد‭ ‬الشهداء‮»‬‭. ‬

وتقول‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬إن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬43900‭ ‬فلسطيني‭ ‬تأكد‭ ‬استشهادهم‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬العدوان‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‭ ‬كما‭ ‬تسبب‭ ‬العدوان‭ ‬في‭ ‬نزوح‭ ‬كل‭ ‬سكان‭ ‬القطاع‭ ‬تقريبا‭ ‬وعددهم‭ ‬2‭.‬3‭ ‬مليون‭ ‬نسمة‭. ‬

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