نكــتــة ((مُكلفــة))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

لندن‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أوقف‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإنجليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬أمس‭ ‬الإثنين‭ ‬لاعب‭ ‬وسط‭ ‬توتنهام‭ ‬الأوروغوياني‭ ‬الدولي‭ ‬رودريغو‭ ‬بينتانكور‭ ‬7‭ ‬مباريات‭ ‬وغرمه‭ ‬100‭ ‬ألف‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني‭ (‬126‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭)‬،‭ ‬بسبب‭ ‬تصريحات‭ ‬عنصرية‭ ‬تجاه‭ ‬زميله‭ ‬في‭ ‬الفريق‭ ‬اللندني‭ ‬الكوري‭ ‬الجنوبي‭ ‬هيونغ‭-‬مين‭ ‬سون‭.‬

وقال‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإنجليزي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬نفى‭ ‬رودريغو‭ ‬بنيتانكور‭ ‬الاتهامات‭ ‬الموجهة‭ ‬إليه،‭ ‬لكن‭ ‬اللجنة‭ ‬المستقلة‭ ‬أثبتت‭ ‬صحتها‭ ‬وبالتالي‭ ‬اتخذت‭ ‬العقوبة‭ ‬على‭ ‬أثر‭ ‬جلسة‭ ‬استماع‮»‬‭. ‬ولن‭ ‬يخوض‭ ‬بينتانكور‭ ‬أي‭ ‬مباراة‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬مسابقة‭ ‬محلية‭ ‬وسيغيب‭ ‬بالتالي‭ ‬عن‭ ‬مباريات‭ ‬ضد‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬وليفربول‭ ‬وتشلسي‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬المحلي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مباراة‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬من‭ ‬كأس‭ ‬الرابطة‭ ‬ضد‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يعود‭ ‬في‭ ‬26‭ ‬ديسمبر‭. ‬في‭ ‬المقابل،‭ ‬يستطيع‭ ‬بينتانكور‭ ‬المشاركة‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬الدوري‭ ‬الأوروبي‭ (‬يوروبا‭ ‬ليغ‭).‬

ووجه‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإنكليزي‭ ‬الاتهامات‭ ‬إلى‭ ‬بينتانكور‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬الماضي‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬البند‭ ‬‮«‬أف3‮»‬‭ ‬من‭ ‬قوانين‭ ‬لجنة‭ ‬الانضباط‭ ‬لسوء‭ ‬السلوك‭ ‬إثر‭ ‬مقابلة‭ ‬صحفية‭.‬

وأضاف‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإنكليزي‭ ‬إن‭ ‬تصريحات‭ ‬بينتانكور‭ ‬تشكل‭ ‬‮«‬انتهاكا‭ ‬جسيما‭ ‬لأنها‭ ‬تتضمن‭ ‬إشارة،‭ ‬سواء‭ ‬كانت‭ ‬صريحة‭ ‬أو‭ ‬ضمنية،‭ ‬إلى‭ ‬الجنسية‭ ‬و‭/‬أو‭ ‬العرق‭ ‬و‭/‬أو‭ ‬الأصل‭ ‬العرقي‮»‬‭. ‬واعتذر‭ ‬بينتانكور‭ ‬لسون‭ ‬بقوله‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬لم‭ ‬يكن‭ ‬يقصد‭ ‬أن‭ ‬يقول‭ ‬شيئا‭ ‬مسيئا‭ ‬عن‭ ‬قصد‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬المقابلة‭ ‬التلفزيونية‭ ‬المعنية‭ ‬في‭ ‬الأوروغواي،‭ ‬عندما‭ ‬طلب‭ ‬منه‭ ‬أحد‭ ‬المذيعين‭ ‬قميص‭ ‬الكوري‭ ‬الجنوبي،‭ ‬أجاب‭ ‬بينتانكور‭ ‬‮«‬قميص‭ ‬سوني؟‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬أحد‭ ‬أقرباء‭ ‬سوني‭ ‬أيضا‭ ‬لأنهم‭ ‬جميعا‭ ‬متشابهون‮»‬‭. ‬واعتذر‭ ‬لاحقا‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬تعليقاته‭ ‬كانت‭ ‬‮«‬مزحة‭ ‬سيئة‭ ‬جدا‮»‬‭.‬

خاض‭ ‬بينتانكور‭ ‬15‭ ‬مباراة‭ ‬مع‭ ‬توتنهام‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬وسجل‭ ‬هدفه‭ ‬الأول‭ ‬خلال‭ ‬الهزيمة‭ ‬أمام‭ ‬ايبسويتش‭ ‬تاون‭ ‬في‭ ‬11‭ ‬نوفمبر‭.‬