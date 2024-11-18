نكــتــة ((مُكلفــة))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
لندن -(أ ف ب): أوقف الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أمس الإثنين لاعب وسط توتنهام الأوروغوياني الدولي رودريغو بينتانكور 7 مباريات وغرمه 100 ألف جنيه إسترليني (126 ألف دولار)، بسبب تصريحات عنصرية تجاه زميله في الفريق اللندني الكوري الجنوبي هيونغ-مين سون.
وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان «نفى رودريغو بنيتانكور الاتهامات الموجهة إليه، لكن اللجنة المستقلة أثبتت صحتها وبالتالي اتخذت العقوبة على أثر جلسة استماع». ولن يخوض بينتانكور أي مباراة في أي مسابقة محلية وسيغيب بالتالي عن مباريات ضد مانشستر سيتي وليفربول وتشلسي في الدوري المحلي، بالإضافة إلى مباراة ربع النهائي من كأس الرابطة ضد مانشستر يونايتد، على أن يعود في 26 ديسمبر. في المقابل، يستطيع بينتانكور المشاركة فقط في مسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).
ووجه الاتحاد الإنكليزي الاتهامات إلى بينتانكور في سبتمبر الماضي بناء على البند «أف3» من قوانين لجنة الانضباط لسوء السلوك إثر مقابلة صحفية.
وأضاف الاتحاد الإنكليزي إن تصريحات بينتانكور تشكل «انتهاكا جسيما لأنها تتضمن إشارة، سواء كانت صريحة أو ضمنية، إلى الجنسية و/أو العرق و/أو الأصل العرقي». واعتذر بينتانكور لسون بقوله إنه «لم يكن يقصد أن يقول شيئا مسيئا عن قصد».
وفي المقابلة التلفزيونية المعنية في الأوروغواي، عندما طلب منه أحد المذيعين قميص الكوري الجنوبي، أجاب بينتانكور «قميص سوني؟ يمكن أن يكون أحد أقرباء سوني أيضا لأنهم جميعا متشابهون». واعتذر لاحقا على وسائل التواصل الاجتماعي، وقال إن تعليقاته كانت «مزحة سيئة جدا».
خاض بينتانكور 15 مباراة مع توتنهام هذا الموسم وسجل هدفه الأول خلال الهزيمة أمام ايبسويتش تاون في 11 نوفمبر.
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