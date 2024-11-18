منتخبنا في مواجهة حاسمة أمام أستراليا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: أحمد جواد
الثلاثاء ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
يلتقي اليوم الثلاثاء منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم مع نظيره الأسترالي، عند الساعة 9:15 مساء على استاد البحرين الوطني، ضمن الجولة السادسة من منافسات المجموعة الثالثة بالتصفيات المونديالية المؤهلة لكأس العالم 2026.
وتتصدر اليابان ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة، في حين تمتلك كل من منتخبات أستراليا والسعودية والصين 6 نقاط، بينما يمتلك منتخبنا 5 نقاط، ويتذيل منتخب إندونيسيا ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط.
الاختبار الصعب
يخوض منتخبنا الوطني اختباراً صعباً أمام نظيره الأسترالي، ويمتلك أفضلية أمام المنافس بعد فوزه بالجولة الافتتاحية بهدف دون رد، ويسعى منتخبنا لتعويض الخسارة التي تعرض لها أمام منتخب الصين بهدف نظيف بالجولة الماضية. في المقابل، تحسن أداء المنتخب الأسترالي في الجولات الأخيرة بعد تغيير الجهاز الفني، ومن المتوقع أن تكون المواجهة صعبة على المنتخبين، خاصة مع تقارب النقاط في المجموعة.
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