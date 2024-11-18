منتخبنا في مواجهة حاسمة أمام أستراليا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬أحمد‭ ‬جواد‭ ‬ الثلاثاء ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

يلتقي‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬الأسترالي،‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬9‭:‬15‭ ‬مساء‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني،‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬السادسة‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬بالتصفيات‭ ‬المونديالية‭ ‬المؤهلة‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬2026‭.‬

وتتصدر‭ ‬اليابان‭ ‬ترتيب‭ ‬المجموعة‭ ‬برصيد‭ ‬13‭ ‬نقطة،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تمتلك‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬منتخبات‭ ‬أستراليا‭ ‬والسعودية‭ ‬والصين‭ ‬6‭ ‬نقاط،‭ ‬بينما‭ ‬يمتلك‭ ‬منتخبنا‭ ‬5‭ ‬نقاط،‭ ‬ويتذيل‭ ‬منتخب‭ ‬إندونيسيا‭ ‬ترتيب‭ ‬المجموعة‭ ‬برصيد‭ ‬3‭ ‬نقاط‭.‬

الاختبار‭ ‬الصعب

يخوض‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬اختباراً‭ ‬صعباً‭ ‬أمام‭ ‬نظيره‭ ‬الأسترالي،‭ ‬ويمتلك‭ ‬أفضلية‭ ‬أمام‭ ‬المنافس‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬بالجولة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬بهدف‭ ‬دون‭ ‬رد،‭ ‬ويسعى‭ ‬منتخبنا‭ ‬لتعويض‭ ‬الخسارة‭ ‬التي‭ ‬تعرض‭ ‬لها‭ ‬أمام‭ ‬منتخب‭ ‬الصين‭ ‬بهدف‭ ‬نظيف‭ ‬بالجولة‭ ‬الماضية‭. ‬في‭ ‬المقابل،‭ ‬تحسن‭ ‬أداء‭ ‬المنتخب‭ ‬الأسترالي‭ ‬في‭ ‬الجولات‭ ‬الأخيرة‭ ‬بعد‭ ‬تغيير‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني،‭ ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬المواجهة‭ ‬صعبة‭ ‬على‭ ‬المنتخبين،‭ ‬خاصة‭ ‬مع‭ ‬تقارب‭ ‬النقاط‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭. ‬