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انطلاق البطولة العالمية لتحديات البوتشيا في البحرين

11/18/2024 7:17:13 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

تحتضن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬فعاليات‭ ‬البطولة‭ ‬العالمية‭ ‬لتحديات‭ ‬البوتشيا،‭ ‬والتي‭ ‬تُقام‭ ‬في‭ ‬صالات‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد،‭ ‬قاعة‭ ‬ D ،‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬14‭ ‬إلى‭ ‬20‭ ‬نوفمبر‭ ‬2024‭. ‬وقد‭ ‬بدأت‭ ‬البطولة‭ ‬فعالياتها‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬الأول،‭ ‬بمشاركة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬فرق‭ ‬ولاعبين‭ ‬يمثلون‭ ‬دولاً‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم،‭ ‬مما‭ ‬يعكس‭ ‬أهمية‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬الرياضي‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الروابط‭ ‬الدولية‭.‬

أعرب‭ ‬خالد‭ ‬البستكي،‭ ‬مدير‭ ‬البطولة،‭ ‬عن‭ ‬فخره‭ ‬بالجهود‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬اللجان‭ ‬المنظمة،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الجميع‭ ‬يعملون‭ ‬بلا‭ ‬كلل‭ ‬لضمان‭ ‬نجاح‭ ‬البطولة‭. ‬وأكد‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬الدعم‭ ‬الذي‭ ‬تلقته‭ ‬اللجنة‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الجهات،‭ ‬سواء‭ ‬الحكومية‭ ‬أو‭ ‬الخاصة،‭ ‬والذي‭ ‬كان‭ ‬له‭ ‬دور‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬تسهيل‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالتحضيرات‭ ‬اللوجستية‭ ‬والتنظيمية‭.‬

تعتبر‭ ‬بطولة‭ ‬البوتشيا‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬الرياضية‭ ‬البارزة‭ ‬التي‭ ‬تساهم‭ ‬في‭ ‬إبراز‭ ‬مهارات‭ ‬اللاعبين‭ ‬ذوي‭ ‬العزيمة،‭ ‬وتعمل‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬الوعي‭ ‬حول‭ ‬أهمية‭ ‬الرياضة‭ ‬للجميع‭. ‬وتهدف‭ ‬اللجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬ثقافة‭ ‬الرياضة‭ ‬الشاملة،‭ ‬مما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهدافها‭ ‬الاستراتيجية‭.‬

أشاد‭ ‬البستكي‭ ‬بالدعم‭ ‬المتواصل‭ ‬والمتابعة‭ ‬الحثيثة‭ ‬من‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬دعيج‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬وعلي‭ ‬محمد‭ ‬الماجد،‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للجنة‭. ‬وقد‭ ‬أكد‭ ‬البستكي‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الدعم‭ ‬يمثل‭ ‬دافعاً‭ ‬كبيراً‭ ‬لفريق‭ ‬العمل‭ ‬ويعزز‭ ‬من‭ ‬روح‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬جميع‭ ‬المشاركين‭. ‬تتضمن‭ ‬البطولة‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬والمسابقات‭ ‬التي‭ ‬ستشهد‭ ‬تنافساً‭ ‬حاداً‭ ‬بين‭ ‬اللاعبين،‭ ‬حيث‭ ‬يتوقع‭ ‬أن‭ ‬تشهد‭ ‬المباريات‭ ‬حضوراً‭ ‬مميزاً‭ ‬من‭ ‬الجماهير‭. ‬كما‭ ‬ستتضمن‭ ‬البطولة‭ ‬أنشطة‭ ‬ترفيهية‭ ‬وثقافية‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬التفاعل‭ ‬بين‭ ‬الفرق‭ ‬والزوار‭.‬

تسعى‭ ‬اللجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تنظيم‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬إلى‭ ‬وضع‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬خريطة‭ ‬الرياضات‭ ‬العالمية،‭ ‬وتعزيز‭ ‬مكانتها‭ ‬كوجهة‭ ‬رئيسية‭ ‬لاستضافة‭ ‬الفعاليات‭ ‬الرياضية‭ ‬الدولية‭. ‬كما‭ ‬تأمل‭ ‬اللجنة‭ ‬أن‭ ‬تساهم‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬منصة‭ ‬للرياضيين‭ ‬للتألق‭ ‬والإبداع،‭ ‬مما‭ ‬يتيح‭ ‬لهم‭ ‬فرصة‭ ‬تمثيل‭ ‬بلدانهم‭ ‬بشكل‭ ‬مشرف‭. ‬في‭ ‬الختام،‭ ‬تأمل‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬بداية‭ ‬لحقبة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬النجاح‭ ‬والتميز‭ ‬الرياضي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وأن‭ ‬تحقق‭ ‬الأهداف‭ ‬المنشودة‭ ‬منها‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الرياضة‭ ‬البارالمبية‭.‬

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