انطلاق البطولة العالمية لتحديات البوتشيا في البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
تحتضن مملكة البحرين فعاليات البطولة العالمية لتحديات البوتشيا، والتي تُقام في صالات عيسى بن راشد، قاعة D ، في الفترة من 14 إلى 20 نوفمبر 2024. وقد بدأت البطولة فعالياتها يوم أمس الأول، بمشاركة واسعة من فرق ولاعبين يمثلون دولاً من مختلف أنحاء العالم، مما يعكس أهمية هذا الحدث الرياضي في تعزيز الروابط الدولية.
أعرب خالد البستكي، مدير البطولة، عن فخره بالجهود الكبيرة التي تبذلها اللجان المنظمة، مشيراً إلى أن الجميع يعملون بلا كلل لضمان نجاح البطولة. وأكد على أهمية الدعم الذي تلقته اللجنة من مختلف الجهات، سواء الحكومية أو الخاصة، والذي كان له دور كبير في تسهيل كل ما يتعلق بالتحضيرات اللوجستية والتنظيمية.
تعتبر بطولة البوتشيا من الفعاليات الرياضية البارزة التي تساهم في إبراز مهارات اللاعبين ذوي العزيمة، وتعمل على تعزيز الوعي حول أهمية الرياضة للجميع. وتهدف اللجنة البارالمبية البحرينية من خلال هذه البطولة إلى تعزيز ثقافة الرياضة الشاملة، مما يسهم في تحقيق أهدافها الاستراتيجية.
أشاد البستكي بالدعم المتواصل والمتابعة الحثيثة من الشيخ محمد بن دعيج آل خليفة، رئيس اللجنة البارالمبية البحرينية، وعلي محمد الماجد، الأمين العام للجنة. وقد أكد البستكي أن هذا الدعم يمثل دافعاً كبيراً لفريق العمل ويعزز من روح التعاون بين جميع المشاركين. تتضمن البطولة مجموعة من الفعاليات والمسابقات التي ستشهد تنافساً حاداً بين اللاعبين، حيث يتوقع أن تشهد المباريات حضوراً مميزاً من الجماهير. كما ستتضمن البطولة أنشطة ترفيهية وثقافية تهدف إلى تعزيز التفاعل بين الفرق والزوار.
تسعى اللجنة البارالمبية البحرينية من خلال تنظيم هذه البطولة إلى وضع البحرين على خريطة الرياضات العالمية، وتعزيز مكانتها كوجهة رئيسية لاستضافة الفعاليات الرياضية الدولية. كما تأمل اللجنة أن تساهم هذه البطولة في توفير منصة للرياضيين للتألق والإبداع، مما يتيح لهم فرصة تمثيل بلدانهم بشكل مشرف. في الختام، تأمل اللجنة المنظمة أن تكون هذه البطولة بداية لحقبة جديدة من النجاح والتميز الرياضي في مملكة البحرين، وأن تحقق الأهداف المنشودة منها في تعزيز الرياضة البارالمبية.
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