وزيرة شؤون الشباب تلتقي الشباب المتطوعين في إدارة كأس البحرين الدولي للخيل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أكدت السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب، أن ثقافة التطوع تعد سمة راسخة وثابتة لدى الشباب البحريني ويمثل أسلوب حياة ونهجا
متواصلا، دأب الشباب على الانخراط فيه في جميع الفعاليات والبرامج التي تقام في المملكة، مشيرة إلى أن العمل التطوعي يعد قيمة نبيلة كونه يفتح آفاقاً جديدة للشباب لاكتساب المعارف والخبرات، ويؤهل عناصر واعدة تمتلك مقومات وعوامل متميزة تجعلهم قادرين على إدارة مختلف الفعاليات والاستحقاقات.
جاء ذلك خلال لقاء وزيرة شؤون الشباب، مع نخبة من الشباب المتطوعين في إدارة سباق النسخة السادسة من كأس البحرين الدولي للخيل والذي أقيم بنادي راشد للفروسية وسباق الخيل.
ونوهت وزيرة شؤون الشباب، بالدور الكبير الذي يقوم به سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة، رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس إدارة صندوق العمل رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل في الارتقاء بسباقات الخيل في المملكة مشيدة باستراتيجية سموه الرامية إلى الاعتماد على الشباب البحريني في تنظيم سباقات نادي راشد للفروسية ومنحهم الثقة الكاملة لإبراز مواهبهم وقدراتهم وخبراتهم لإظهار السباقات بحلة تنظيمية زاهية.
وأشادت وزيرة شؤون الشباب بالتعاون الوثيق بين وزارة شؤون الشباب ونادي راشد للفروسية وسباق الخيل من أجل انخراط الشباب البحريني المتطوع في إدارة السباقات الأمر الذي يؤكد حرص الجانبين على تمكين الشباب ومنحهم الفرصة المناسبة ليكون جزءاً أصيلاً من النجاحات التي يحققها نادي راشد، معربة عن تمنياتها للشباب المتطوع بالتوفيق والنجاح في أداء مهامهم التطوعية.
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