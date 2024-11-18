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وزيرة شؤون الشباب تلتقي الشباب المتطوعين في إدارة كأس البحرين الدولي للخيل

11/18/2024 7:17:09 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أكدت‭ ‬السيدة‭ ‬روان‭ ‬بنت‭ ‬نجيب‭ ‬توفيقي‭ ‬وزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب،‭ ‬أن‭ ‬ثقافة‭ ‬التطوع‭ ‬تعد‭ ‬سمة‭ ‬راسخة‭ ‬وثابتة‭ ‬لدى‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬ويمثل‭ ‬أسلوب‭ ‬حياة‭ ‬ونهجا
متواصلا،‭ ‬دأب‭ ‬الشباب‭ ‬على‭ ‬الانخراط‭ ‬فيه‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الفعاليات‭ ‬والبرامج‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬العمل‭ ‬التطوعي‭ ‬يعد‭ ‬قيمة‭ ‬نبيلة‭ ‬كونه‭ ‬يفتح‭ ‬آفاقاً‭ ‬جديدة‭ ‬للشباب‭ ‬لاكتساب‭ ‬المعارف‭ ‬والخبرات،‭ ‬ويؤهل‭ ‬عناصر‭ ‬واعدة‭ ‬تمتلك‭ ‬مقومات‭ ‬وعوامل‭ ‬متميزة‭ ‬تجعلهم‭ ‬قادرين‭ ‬على‭ ‬إدارة‭ ‬مختلف‭ ‬الفعاليات‭ ‬والاستحقاقات‭. ‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬لقاء‭ ‬وزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب،‭ ‬مع‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬الشباب‭ ‬المتطوعين‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬سباق‭ ‬النسخة‭ ‬السادسة‭ ‬من‭ ‬كأس‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للخيل‭ ‬والذي‭ ‬أقيم‭ ‬بنادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل‭.‬

ونوهت‭ ‬وزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب،‭ ‬بالدور‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬وقف‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬التعليمي‭ ‬الخيري‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العليا‭ ‬لنادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬بسباقات‭ ‬الخيل‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬مشيدة‭ ‬باستراتيجية‭ ‬سموه‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬سباقات‭ ‬نادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬ومنحهم‭ ‬الثقة‭ ‬الكاملة‭ ‬لإبراز‭ ‬مواهبهم‭ ‬وقدراتهم‭ ‬وخبراتهم‭ ‬لإظهار‭ ‬السباقات‭ ‬بحلة‭ ‬تنظيمية‭ ‬زاهية‭.‬

وأشادت‭ ‬وزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬بالتعاون‭ ‬الوثيق‭ ‬بين‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬ونادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬انخراط‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬المتطوع‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬السباقات‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يؤكد‭ ‬حرص‭ ‬الجانبين‭ ‬على‭ ‬تمكين‭ ‬الشباب‭ ‬ومنحهم‭ ‬الفرصة‭ ‬المناسبة‭ ‬ليكون‭ ‬جزءاً‭ ‬أصيلاً‭ ‬من‭ ‬النجاحات‭ ‬التي‭ ‬يحققها‭ ‬نادي‭ ‬راشد،‭ ‬معربة‭ ‬عن‭ ‬تمنياتها‭ ‬للشباب‭ ‬المتطوع‭ ‬بالتوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬مهامهم‭ ‬التطوعية‭.‬

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