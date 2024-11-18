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المقر الملكي البريطاني في ويندسور يتعرض لعملية سطو

11/18/2024 7:07:49 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شهدت‭ ‬دارة‭ ‬ويندسور‭ ‬الملكية،‭ ‬حيث‭ ‬القصر‭ ‬الذي‭ ‬يحمل‭ ‬الاسم‭ ‬نفسه‭ ‬ويعيش‭ ‬فيه‭ ‬الأمير‭ ‬وليام‭ ‬وعائلته،‭ ‬عملية‭ ‬سطو‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬مرتكبوها‭ ‬متوارين،‭ ‬حسبما‭ ‬أعلنت‭ ‬الشرطة‭ ‬البريطانية‭ ‬أمس‭. ‬

ووقعت‭ ‬هذه‭ ‬العملية‭ ‬في‭ ‬13‭ ‬أكتوبر،‭ ‬قبيل‭ ‬منتصف‭ ‬الليل،‭ ‬عندما‭ ‬‮«‬دخل‭ ‬أشخاص‭ ‬عدة‭ ‬إلى‭ ‬مبنى‭ ‬زراعي‭ ‬وسرقوا‭ ‬شاحنة‭ ‬صغيرة‭ ‬سوداء‭ ‬ودراجة‭ ‬رباعية‭ ‬حمراء‮»‬،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬الشرطة،‭ ‬في‭ ‬تأكيد‭ ‬لمعلومات‭ ‬نشرتها‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬ذي‭ ‬صن‮»‬‭. ‬

ولا‭ ‬يزال‭ ‬التحقيق‭ ‬جاريا،‭ ‬و«لم‭ ‬يتم‭ ‬توقيف‭ ‬أحد‭ ‬حتى‭ ‬الآن‮»‬‭ ‬في‭ ‬القضية،‭ ‬وفق‭ ‬الشرطة‭. ‬

في‭ ‬وقت‭ ‬السرقة‭ ‬التي‭ ‬حدثت‭ ‬في‭ ‬نقطة‭ ‬بعيدة‭ ‬بعض‭ ‬الشيء‭ ‬من‭ ‬قصر‭ ‬ويندسور،‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬الملك‭ ‬تشارلز‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬المقر،‭ ‬لكن‭ ‬يُفترض‭ ‬أن‭ ‬الأمير‭ ‬وليام‭ ‬وزوجته‭ ‬كايت‭ ‬وأطفالهما‭ ‬الثلاثة‭ (‬جورج‭ ‬وشارلوت‭ ‬ولويس‭) ‬كانوا‭ ‬في‭ ‬دارتهم‭ ‬أديلايد‭ ‬كوتدج‭ ‬الواقعة‭ ‬داخل‭ ‬الدارة‭ ‬الملكية،‭ ‬وفق‭ ‬‮«‬ذي‭ ‬صن‮»‬‭. ‬

وشهدت‭ ‬ويندسور‭ ‬عمليات‭ ‬تسلل‭ ‬عدة‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة،‭ ‬كان‭ ‬أبرزها‭ ‬يوم‭ ‬عيد‭ ‬الميلاد‭ ‬عام‭ ‬2021‭. ‬وقد‭ ‬أُلقي‭ ‬حينها‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬رجل‭ ‬يبلغ‭ ‬21‭ ‬عاما‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬اضطرابات‭ ‬نفسية‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬شقق‭ ‬الملكة‭ ‬إليزابيث‭ ‬الثانية،‭ ‬وبحوزته‭ ‬قوس‭ ‬ونشاب‭. ‬

وقد‭ ‬ادعى‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬ينوي‭ ‬قتل‭ ‬الملكة‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬القصر‭ ‬آنذاك‭. ‬وحُكم‭ ‬عليه‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬بالسجن‭ ‬تسع‭ ‬سنوات‭. ‬

وأثارت‭ ‬الحادثة‭ ‬مخاوف‭ ‬بشأن‭ ‬الإجراءات‭ ‬الأمنية‭ ‬المتخذة‭ ‬لحماية‭ ‬الملكة‭. ‬

باعتبارها‭ ‬مقرا‭ ‬ملكيا،‭ ‬تخضع‭ ‬دارة‭ ‬ويندسور‭ ‬لمراقبة‭ ‬مشددة،‭ ‬وخصوصا‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬القصر،‭ ‬وهي‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬المواقع‭ ‬زيارة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭. ‬ويتولى‭ ‬ضباط‭ ‬شرطة،‭ ‬بعضهم‭ ‬مسلح،‭ ‬حماية‭ ‬المنطقة‭. ‬

وفي‭ ‬اليوم‭ ‬السابق‭ ‬للسطو‭ ‬الذي‭ ‬وقع‭ ‬في‭ ‬13‭ ‬أكتوبر‭ ‬الفائت،‭ ‬ذكرت‭ ‬‮«‬ذي‭ ‬صن‮»‬‭ ‬أن‭ ‬الشرطة‭ ‬سحبت‭ ‬بعض‭ ‬الشرطيين‭ ‬المسلحين‭ ‬الذين‭ ‬كانوا‭ ‬مفصولين‭ ‬في‭ ‬البداية‭ ‬للحراسة‭ ‬في‭ ‬ويندسور‭. ‬

وردت‭ ‬شرطة‭ ‬العاصمة‭ ‬لندن،‭ ‬المسؤولة‭ ‬عن‭ ‬الخدمة‭ ‬المولجة‭ ‬حماية‭ ‬الشخصيات‭ ‬والمساكن‭ ‬الملكية،‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬لا‭ ‬تعلق‭ ‬أبدا‭ ‬على‭ ‬الترتيبات‭ ‬الأمنية‮»‬‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالأفراد‭ ‬أو‭ ‬المواقع‭ ‬المحمية‭. ‬

وأضاف‭ ‬المصدر‭ ‬نفسه‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الأحكام‭ ‬‮«‬يعاد‭ ‬تقييمها‭ ‬باستمرار‮»‬‭ ‬بحسب‭ ‬مستوى‭ ‬المخاطرة‭ ‬أو‭ ‬التهديد‭.‬

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