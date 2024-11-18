ديشان يعرب عن سعادته بالفوز

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
باريس - (د ب أ): أعرب ديديه ديشان، المدير الفني للمنتخب الفرنسي لكرة القدم، عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على المنتخب الإيطالي في الجولة الأخيرة من المجموعة الثانية بالمستوى الأول ببطولة دوري أمم أوروبا لكرة القدم.
وثأر المنتخب الفرنسي من هزيمته في مباراة الدور الأول 1 / 3، وتغلب على المنتخب الإيطالي بذات النتيجة، ليتصدر المجموعة.
وقال ديشان في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للاتحاد الفرنسي لكرة القدم: «من الرائع دائما أن تفوز. كنا فعالين للغاية في الكرات الثابتة خلال المباراة، لأنه تم تنفيذها بشكل جيد من قبل لوكاس دينييه».
وأضاف: «مع مجموعة من اللاعبين الشباب، كنا بحاجة إلى التجديد، لذلك تمسكت بفكرتي الأولى: أردت رؤية أكبر عدد ممكن من اللاعبين».
وأكد: «أمام منتخب إيطالي مفعم بالثقة، الحضور إلى هنا وتحقيق الفوز هو بالفعل أمر جيد للغاية. طلبت منهم أن يؤمنوا حتى النهاية، بأن تصدر المجموعة أمر ممكن، أرفع القبعات لهم».
وأردف: «أنا في قلب ما يحدث في غرفة خلع الملابس مع خيارات مختلفة لأنني مقتنع بأن هذا هو الوقت المناسب للتغيير. لدي الكثير من الطاقة ولدي هدوئي وطمأنينتي. أنا على علم بالمطالب، لكن اللوم كان على اللاعبين مدة 10 سنوات، وربما قليلا علي أيضا».
وأكد: «نحن في المقدمة، ويجب أن نبقى هناك! لا يمكننا الفوز بكل مباراة. نعم، كان عاما معقدا وتحقيق الفوز في آخر مباراة به هنا في إيطاليا أمر رائع».
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