ديشان يعرب عن سعادته بالفوز

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وثأر‭ ‬المنتخب‭ ‬الفرنسي‭ ‬من‭ ‬هزيمته‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬الدور‭ ‬الأول‭ ‬1‭ / ‬3،‭ ‬وتغلب‭ ‬على‭ ‬المنتخب‭ ‬الإيطالي‭ ‬بذات‭ ‬النتيجة،‭ ‬ليتصدر‭ ‬المجموعة‭.‬

وقال‭ ‬ديشان‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬نشرها‭ ‬الموقع‭ ‬الرسمي‭ ‬للاتحاد‭ ‬الفرنسي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭: ‬‮«‬من‭ ‬الرائع‭ ‬دائما‭ ‬أن‭ ‬تفوز‭. ‬كنا‭ ‬فعالين‭ ‬للغاية‭ ‬في‭ ‬الكرات‭ ‬الثابتة‭ ‬خلال‭ ‬المباراة،‭ ‬لأنه‭ ‬تم‭ ‬تنفيذها‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬لوكاس‭ ‬دينييه‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬مع‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬الشباب،‭ ‬كنا‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬التجديد،‭ ‬لذلك‭ ‬تمسكت‭ ‬بفكرتي‭ ‬الأولى‭: ‬أردت‭ ‬رؤية‭ ‬أكبر‭ ‬عدد‭ ‬ممكن‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‮»‬‭.‬

وأكد‭: ‬‮«‬أمام‭ ‬منتخب‭ ‬إيطالي‭ ‬مفعم‭ ‬بالثقة،‭ ‬الحضور‭ ‬إلى‭ ‬هنا‭ ‬وتحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬هو‭ ‬بالفعل‭ ‬أمر‭ ‬جيد‭ ‬للغاية‭. ‬طلبت‭ ‬منهم‭ ‬أن‭ ‬يؤمنوا‭ ‬حتى‭ ‬النهاية،‭ ‬بأن‭ ‬تصدر‭ ‬المجموعة‭ ‬أمر‭ ‬ممكن،‭ ‬أرفع‭ ‬القبعات‭ ‬لهم‮»‬‭.‬

وأردف‭: ‬‮«‬أنا‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬ما‭ ‬يحدث‭ ‬في‭ ‬غرفة‭ ‬خلع‭ ‬الملابس‭ ‬مع‭ ‬خيارات‭ ‬مختلفة‭ ‬لأنني‭ ‬مقتنع‭ ‬بأن‭ ‬هذا‭ ‬هو‭ ‬الوقت‭ ‬المناسب‭ ‬للتغيير‭. ‬لدي‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الطاقة‭ ‬ولدي‭ ‬هدوئي‭ ‬وطمأنينتي‭. ‬أنا‭ ‬على‭ ‬علم‭ ‬بالمطالب،‭ ‬لكن‭ ‬اللوم‭ ‬كان‭ ‬على‭ ‬اللاعبين‭ ‬مدة‭ ‬10‭ ‬سنوات،‭ ‬وربما‭ ‬قليلا‭ ‬علي‭ ‬أيضا‮»‬‭.‬

وأكد‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬في‭ ‬المقدمة،‭ ‬ويجب‭ ‬أن‭ ‬نبقى‭ ‬هناك‭! ‬لا‭ ‬يمكننا‭ ‬الفوز‭ ‬بكل‭ ‬مباراة‭. ‬نعم،‭ ‬كان‭ ‬عاما‭ ‬معقدا‭ ‬وتحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬مباراة‭ ‬به‭ ‬هنا‭ ‬في‭ ‬إيطاليا‭ ‬أمر‭ ‬رائع‮»‬‭.‬

‭ ‬