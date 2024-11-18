Wednesday, 20 November 2024 02:09 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ديشان يعرب عن سعادته بالفوز

11/18/2024 7:07:45 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) باريس‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أعرب‭ ‬ديديه‭ ‬ديشان،‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬للمنتخب‭ ‬الفرنسي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بالفوز‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬فريقه‭ ‬على‭ ‬المنتخب‭ ‬الإيطالي‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬بالمستوى‭ ‬الأول‭ ‬ببطولة‭ ‬دوري‭ ‬أمم‭ ‬أوروبا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وثأر‭ ‬المنتخب‭ ‬الفرنسي‭ ‬من‭ ‬هزيمته‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬الدور‭ ‬الأول‭ ‬1‭ / ‬3،‭ ‬وتغلب‭ ‬على‭ ‬المنتخب‭ ‬الإيطالي‭ ‬بذات‭ ‬النتيجة،‭ ‬ليتصدر‭ ‬المجموعة‭.‬

وقال‭ ‬ديشان‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬نشرها‭ ‬الموقع‭ ‬الرسمي‭ ‬للاتحاد‭ ‬الفرنسي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭: ‬‮«‬من‭ ‬الرائع‭ ‬دائما‭ ‬أن‭ ‬تفوز‭. ‬كنا‭ ‬فعالين‭ ‬للغاية‭ ‬في‭ ‬الكرات‭ ‬الثابتة‭ ‬خلال‭ ‬المباراة،‭ ‬لأنه‭ ‬تم‭ ‬تنفيذها‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬لوكاس‭ ‬دينييه‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬مع‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬الشباب،‭ ‬كنا‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬التجديد،‭ ‬لذلك‭ ‬تمسكت‭ ‬بفكرتي‭ ‬الأولى‭: ‬أردت‭ ‬رؤية‭ ‬أكبر‭ ‬عدد‭ ‬ممكن‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‮»‬‭.‬

وأكد‭: ‬‮«‬أمام‭ ‬منتخب‭ ‬إيطالي‭ ‬مفعم‭ ‬بالثقة،‭ ‬الحضور‭ ‬إلى‭ ‬هنا‭ ‬وتحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬هو‭ ‬بالفعل‭ ‬أمر‭ ‬جيد‭ ‬للغاية‭. ‬طلبت‭ ‬منهم‭ ‬أن‭ ‬يؤمنوا‭ ‬حتى‭ ‬النهاية،‭ ‬بأن‭ ‬تصدر‭ ‬المجموعة‭ ‬أمر‭ ‬ممكن،‭ ‬أرفع‭ ‬القبعات‭ ‬لهم‮»‬‭.‬

وأردف‭: ‬‮«‬أنا‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬ما‭ ‬يحدث‭ ‬في‭ ‬غرفة‭ ‬خلع‭ ‬الملابس‭ ‬مع‭ ‬خيارات‭ ‬مختلفة‭ ‬لأنني‭ ‬مقتنع‭ ‬بأن‭ ‬هذا‭ ‬هو‭ ‬الوقت‭ ‬المناسب‭ ‬للتغيير‭. ‬لدي‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الطاقة‭ ‬ولدي‭ ‬هدوئي‭ ‬وطمأنينتي‭. ‬أنا‭ ‬على‭ ‬علم‭ ‬بالمطالب،‭ ‬لكن‭ ‬اللوم‭ ‬كان‭ ‬على‭ ‬اللاعبين‭ ‬مدة‭ ‬10‭ ‬سنوات،‭ ‬وربما‭ ‬قليلا‭ ‬علي‭ ‬أيضا‮»‬‭.‬

وأكد‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬في‭ ‬المقدمة،‭ ‬ويجب‭ ‬أن‭ ‬نبقى‭ ‬هناك‭! ‬لا‭ ‬يمكننا‭ ‬الفوز‭ ‬بكل‭ ‬مباراة‭. ‬نعم،‭ ‬كان‭ ‬عاما‭ ‬معقدا‭ ‬وتحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬مباراة‭ ‬به‭ ‬هنا‭ ‬في‭ ‬إيطاليا‭ ‬أمر‭ ‬رائع‮»‬‭.‬

‭ ‬

MENAFN18112024000055011008ID1108899323

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث