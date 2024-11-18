ديار المحرق تستعرض مشاريعها المتميزة خلال ((سيتي سكيب البحرين))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعلنت ديار المحرق، الشركة الرائدة في قطاع التطوير العقاري بمملكة البحرين، تجديد مشاركتها في النسخة الثالثة من معرض «سيتي سكيب البحرين» العقاري، الحدث العقاري الأكبر في مملكة البحرين، والمُقرر إقامته بتنظيم مشترك بين مؤسسة التنظيم العقاري وشركة «إنفورما ماركتس» العالمية في مركز البحرين العالمي للمعارض والمؤتمرات بمنطقة الصخير.
يُشار إلى أن المعرض بنسخته الأحدث سيمتد على مدى خمسة أيام متواصلة، اعتبارًا من 26 وحتى 30 نوفمبر المقبل. وسيتزامن مع انعقاد مؤتمر عقاري كبير لمناقشة عددٍ من المواضيع الأبرز على الساحة العقارية الإقليمية، بما في ذلك التصميم المعماري والبنية التحتية، وسبل تحقيق الاستدامة في القطاع العقاري. وسيضم هذا الحدث العقاري الرائد مشاركة أكثر من 40 من مؤسسات التطوير العقاري الكبرى في مملكة البحرين، مع توقعات بإقبال واسع يتمثل في استقطاب ما يزيد على 10000 زائر.
ويبرز معرض ومؤتمر سيتي سكيب بكونه أكبر فعالية عالمية في مجال التطوير العقاري، وذلك نظرًا إلى كونه منصة مثالية تربط الجمهور العام من الباحثين عن الحلول العقارية والمستثمرين بالمختصين في المجال. وهو يتضمن جلسات حوارية متخصّصة تهدف إلى تناول أبرز المواضيع في عالم العقارات، ويتيح المجال لاستعراض أحدث التوجهات والتطورات في هذا الصدد. كما يُعد فرصة سانحة للترويج عن المشروعات العقارية المستجدة في البحرين، مما يسهم في النهوض بالمشهد الاستثماري في المملكة ودفع عجلة التقدم والتطوير في القطاع العقاري.
وبهذه المناسبة، صرّح المهندس أحمد علي العمادي الرئيس التنفيذي لشركة ديار المحرق: «نفخر بمشاركتنا للسنة الثالثة على التوالي في أكبر حدث عقاري يُعقد بمملكة البحرين، ونطمح من خلال هذه المشاركة استعراض مجموعة استثنائية من أحدث مشاريعنا العقارية السكنية والاستثمارية التي يتضمنها مخططنا الرئيسي. كما نتطلع إلى تبادل الخبرات وتعزيز المعارف وتوطيد أواصر العلاقات مع نخبة قادة القطاع العقاري المشاركين في سيتي سكيب من داخل وخارج المملكة. ونحن في ديار المحرق ماضون قُدمًا في تعزيز إسهاماتنا الوطنية، وتفعيل دورنا المجتمعي عبر المشاركة في مثل هذه المحافل.
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