ديار المحرق تستعرض مشاريعها المتميزة خلال ((سيتي سكيب البحرين))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

يُشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المعرض‭ ‬بنسخته‭ ‬الأحدث‭ ‬سيمتد‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬خمسة‭ ‬أيام‭ ‬متواصلة،‭ ‬اعتبارًا‭ ‬من‭ ‬26‭ ‬وحتى‭ ‬30‭ ‬نوفمبر‭ ‬المقبل‭. ‬وسيتزامن‭ ‬مع‭ ‬انعقاد‭ ‬مؤتمر‭ ‬عقاري‭ ‬كبير‭ ‬لمناقشة‭ ‬عددٍ‭ ‬من‭ ‬المواضيع‭ ‬الأبرز‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬العقارية‭ ‬الإقليمية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬التصميم‭ ‬المعماري‭ ‬والبنية‭ ‬التحتية،‭ ‬وسبل‭ ‬تحقيق‭ ‬الاستدامة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬العقاري‭. ‬وسيضم‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬العقاري‭ ‬الرائد‭ ‬مشاركة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬40‭ ‬من‭ ‬مؤسسات‭ ‬التطوير‭ ‬العقاري‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مع‭ ‬توقعات‭ ‬بإقبال‭ ‬واسع‭ ‬يتمثل‭ ‬في‭ ‬استقطاب‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬على‭ ‬10000‭ ‬زائر‭.‬

ويبرز‭ ‬معرض‭ ‬ومؤتمر‭ ‬سيتي‭ ‬سكيب‭ ‬بكونه‭ ‬أكبر‭ ‬فعالية‭ ‬عالمية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التطوير‭ ‬العقاري،‭ ‬وذلك‭ ‬نظرًا‭ ‬إلى‭ ‬كونه‭ ‬منصة‭ ‬مثالية‭ ‬تربط‭ ‬الجمهور‭ ‬العام‭ ‬من‭ ‬الباحثين‭ ‬عن‭ ‬الحلول‭ ‬العقارية‭ ‬والمستثمرين‭ ‬بالمختصين‭ ‬في‭ ‬المجال‭. ‬وهو‭ ‬يتضمن‭ ‬جلسات‭ ‬حوارية‭ ‬متخصّصة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تناول‭ ‬أبرز‭ ‬المواضيع‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬العقارات،‭ ‬ويتيح‭ ‬المجال‭ ‬لاستعراض‭ ‬أحدث‭ ‬التوجهات‭ ‬والتطورات‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭. ‬كما‭ ‬يُعد‭ ‬فرصة‭ ‬سانحة‭ ‬للترويج‭ ‬عن‭ ‬المشروعات‭ ‬العقارية‭ ‬المستجدة‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬مما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬النهوض‭ ‬بالمشهد‭ ‬الاستثماري‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬ودفع‭ ‬عجلة‭ ‬التقدم‭ ‬والتطوير‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬العقاري‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرّح‭ ‬المهندس‭ ‬أحمد‭ ‬علي‭ ‬العمادي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬ديار‭ ‬المحرق‭: ‬‮«‬نفخر‭ ‬بمشاركتنا‭ ‬للسنة‭ ‬الثالثة‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬في‭ ‬أكبر‭ ‬حدث‭ ‬عقاري‭ ‬يُعقد‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ونطمح‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة‭ ‬استعراض‭ ‬مجموعة‭ ‬استثنائية‭ ‬من‭ ‬أحدث‭ ‬مشاريعنا‭ ‬العقارية‭ ‬السكنية‭ ‬والاستثمارية‭ ‬التي‭ ‬يتضمنها‭ ‬مخططنا‭ ‬الرئيسي‭. ‬كما‭ ‬نتطلع‭ ‬إلى‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬وتعزيز‭ ‬المعارف‭ ‬وتوطيد‭ ‬أواصر‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬نخبة‭ ‬قادة‭ ‬القطاع‭ ‬العقاري‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬سيتي‭ ‬سكيب‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬وخارج‭ ‬المملكة‭. ‬ونحن‭ ‬في‭ ‬ديار‭ ‬المحرق‭ ‬ماضون‭ ‬قُدمًا‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬إسهاماتنا‭ ‬الوطنية،‭ ‬وتفعيل‭ ‬دورنا‭ ‬المجتمعي‭ ‬عبر‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المحافل‭.‬