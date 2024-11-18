كما انفردت ((أخبار الخليج))مجلس النواب يصوت اليوم على رفع الحصانة عن الدوي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتبت ياسمين العقيدات:
كما انفردت «أخبار الخليج» يصوت مجلس النواب اليوم على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس بشأن طلب رفع الحصانة عن النائب حمد الدوي حول التحقيق في البلاغات المقدمة ضده حول تعليقاته عن جزر أمواج.
وقالت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب في تقريرها المعروض على المجلس اليوم، إنها قامت بمعاينة خطاب وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والاطلاع على الأوراق الرسمية للقضية المطلوب اتخاذ الإجراء بشأنها للبحث في مدى كيدية الادعاء والتحقيق فيما إذا كان يقصد من رفع الدعوى منع العضو من أداء مسؤولياته البرلمانية، كما قامت بالاجتماع مع النائب حمد الدوي الذي أكد كيدية الادعاء عليه، موضحا أن الهدف من رفع الدعوى ضده هو منعه من القيام بمهامه النيابية، وعلى الأخص المهام الرقابية.
وأوصت اللجنة بأغلبية أعضائها برفض رفع الحصانة البرلمانية عن النائب في القضية رقم 62993 لسنة 2024.
وأورد التقرير دفوعات النائب حمد الدوي، مؤكدا كيدية الشكوى المقدمة ضده، وذلك لعرقلة ممارسة دوره النيابي في المجلس ولجانه خاصة فيما يتعلق بالعمل الرقابي حول تشكيل لجنة تحقيق برلمانية وتقديم سؤال برلماني بشأن جزر أمواج.
وأضاف أن الخصومة السياسية وتضارب المصالح تتمثل في أن الشاكيين تجمعهما كتلة سياسية واحدة، وأحدهما رئيس لاتحاد الملاك في المنطقة التي أنتقدها مما يؤثر في مصالحهم، ولولا تطرقه بالانتقادات للتجاوزات الحاصلة في منطقة أمواج لما قدمت الشكوى ضده.
وأوضح الدوي أنه لا توجد خلافات شخصية بينه وبين أحد، ويرحب بمساعي التصالح مع الشاكين، غير أنه تم الاشتراط عليه بتقديم اعتذاره علناً، فضلا عن سكوته عن ملف ساحل أمواج دون استخدام الأدوات الرقابية، مما يؤكد كيدية الشكوى.
وشدد على أنه لم يقم بنشر أي صور أو مقاطع فيديو لممارسات غير أخلاقية حاصلة في المنطقة حفاظاً على سمعة مملكة البحرين، كما أفاد أنه لم يقصد بعباراته المواطنين والمقيمين بجزر أمواج، بل كانت موجهة إلى فئة دخيلة مخالفة للقوانين والآداب العامة، كما أن أقاربه من أهالي تلك المنطقة، وأن الغرض من عباراته هو حماية العوائل البحرينية من الممارسات غير الأخلاقية، وإعمالا لواجبه نحو المصلحة العامة بصفته ممثلا لشعب مملكة البحرين.
وبشأن مصطلح الدعارة، قال الدوي إن هذا المصطلح ذكر في مناسبات ومداخلات عديدة لنواب حاليين أو سابقين ولم يتسبب ذكرها أية إشكالية، وفيما يخص منشوره على منصة التواصل الاجتماعي ( x )، أوضح أنه يعد امتداداً لما جرى في الجلسة، وهي ممارسة لحريته الشخصية في التعبير عن الرأي.
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