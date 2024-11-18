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كما انفردت ((أخبار الخليج))مجلس النواب يصوت اليوم على رفع الحصانة عن الدوي

11/18/2024 7:07:39 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت‭ ‬ياسمين‭ ‬العقيدات‭:‬


كما‭ ‬انفردت‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬يصوت‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬اليوم‭ ‬على‭ ‬تقرير‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬التشريعية‭ ‬والقانونية‭ ‬بالمجلس‭ ‬بشأن‭ ‬طلب‭ ‬رفع‭ ‬الحصانة‭ ‬عن‭ ‬النائب‭ ‬حمد‭ ‬الدوي‭ ‬حول‭ ‬التحقيق‭ ‬في‭ ‬البلاغات‭ ‬المقدمة‭ ‬ضده‭ ‬حول‭ ‬تعليقاته‭ ‬عن‭ ‬جزر‭ ‬أمواج‭.‬

وقالت‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬التشريعية‭ ‬والقانونية‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب‭ ‬في‭ ‬تقريرها‭ ‬المعروض‭ ‬على‭ ‬المجلس‭ ‬اليوم،‭ ‬إنها‭ ‬قامت‭ ‬بمعاينة‭ ‬خطاب‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف،‭ ‬والاطلاع‭ ‬على‭ ‬الأوراق‭ ‬الرسمية‭ ‬للقضية‭ ‬المطلوب‭ ‬اتخاذ‭ ‬الإجراء‭ ‬بشأنها‭ ‬للبحث‭ ‬في‭ ‬مدى‭ ‬كيدية‭ ‬الادعاء‭ ‬والتحقيق‭ ‬فيما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬يقصد‭ ‬من‭ ‬رفع‭ ‬الدعوى‭ ‬منع‭ ‬العضو‭ ‬من‭ ‬أداء‭ ‬مسؤولياته‭ ‬البرلمانية،‭ ‬كما‭ ‬قامت‭ ‬بالاجتماع‭ ‬مع‭ ‬النائب‭ ‬حمد‭ ‬الدوي‭ ‬الذي‭ ‬أكد‭ ‬كيدية‭ ‬الادعاء‭ ‬عليه،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬الهدف‭ ‬من‭ ‬رفع‭ ‬الدعوى‭ ‬ضده‭ ‬هو‭ ‬منعه‭ ‬من‭ ‬القيام‭ ‬بمهامه‭ ‬النيابية،‭ ‬وعلى‭ ‬الأخص‭ ‬المهام‭ ‬الرقابية‭.‬

وأوصت‭ ‬اللجنة‭ ‬بأغلبية‭ ‬أعضائها‭ ‬برفض‭ ‬رفع‭ ‬الحصانة‭ ‬البرلمانية‭ ‬عن‭ ‬النائب‭ ‬في‭ ‬القضية‭ ‬رقم‭ ‬62993‭ ‬لسنة‭ ‬2024‭.‬

وأورد‭ ‬التقرير‭ ‬دفوعات‭ ‬النائب‭ ‬حمد‭ ‬الدوي،‭ ‬مؤكدا‭ ‬كيدية‭ ‬الشكوى‭ ‬المقدمة‭ ‬ضده،‭ ‬وذلك‭ ‬لعرقلة‭ ‬ممارسة‭ ‬دوره‭ ‬النيابي‭ ‬في‭ ‬المجلس‭ ‬ولجانه‭ ‬خاصة‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالعمل‭ ‬الرقابي‭ ‬حول‭ ‬تشكيل‭ ‬لجنة‭ ‬تحقيق‭ ‬برلمانية‭ ‬وتقديم‭ ‬سؤال‭ ‬برلماني‭ ‬بشأن‭ ‬جزر‭ ‬أمواج‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬الخصومة‭ ‬السياسية‭ ‬وتضارب‭ ‬المصالح‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬الشاكيين‭ ‬تجمعهما‭ ‬كتلة‭ ‬سياسية‭ ‬واحدة،‭ ‬وأحدهما‭ ‬رئيس‭ ‬لاتحاد‭ ‬الملاك‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬التي‭ ‬أنتقدها‭ ‬مما‭ ‬يؤثر‭ ‬في‭ ‬مصالحهم،‭ ‬ولولا‭ ‬تطرقه‭ ‬بالانتقادات‭ ‬للتجاوزات‭ ‬الحاصلة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬أمواج‭ ‬لما‭ ‬قدمت‭ ‬الشكوى‭ ‬ضده‭.‬

وأوضح‭ ‬الدوي‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬خلافات‭ ‬شخصية‭ ‬بينه‭ ‬وبين‭ ‬أحد،‭ ‬ويرحب‭ ‬بمساعي‭ ‬التصالح‭ ‬مع‭ ‬الشاكين،‭ ‬غير‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬الاشتراط‭ ‬عليه‭ ‬بتقديم‭ ‬اعتذاره‭ ‬علناً،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬سكوته‭ ‬عن‭ ‬ملف‭ ‬ساحل‭ ‬أمواج‭ ‬دون‭ ‬استخدام‭ ‬الأدوات‭ ‬الرقابية،‭ ‬مما‭ ‬يؤكد‭ ‬كيدية‭ ‬الشكوى‭.‬

وشدد‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يقم‭ ‬بنشر‭ ‬أي‭ ‬صور‭ ‬أو‭ ‬مقاطع‭ ‬فيديو‭ ‬لممارسات‭ ‬غير‭ ‬أخلاقية‭ ‬حاصلة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬حفاظاً‭ ‬على‭ ‬سمعة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬كما‭ ‬أفاد‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يقصد‭ ‬بعباراته‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬بجزر‭ ‬أمواج،‭ ‬بل‭ ‬كانت‭ ‬موجهة‭ ‬إلى‭ ‬فئة‭ ‬دخيلة‭ ‬مخالفة‭ ‬للقوانين‭ ‬والآداب‭ ‬العامة،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬أقاربه‭ ‬من‭ ‬أهالي‭ ‬تلك‭ ‬المنطقة،‭ ‬وأن‭ ‬الغرض‭ ‬من‭ ‬عباراته‭ ‬هو‭ ‬حماية‭ ‬العوائل‭ ‬البحرينية‭ ‬من‭ ‬الممارسات‭ ‬غير‭ ‬الأخلاقية،‭ ‬وإعمالا‭ ‬لواجبه‭ ‬نحو‭ ‬المصلحة‭ ‬العامة‭ ‬بصفته‭ ‬ممثلا‭ ‬لشعب‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وبشأن‭ ‬مصطلح‭ ‬الدعارة،‭ ‬قال‭ ‬الدوي‭ ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬المصطلح‭ ‬ذكر‭ ‬في‭ ‬مناسبات‭ ‬ومداخلات‭ ‬عديدة‭ ‬لنواب‭ ‬حاليين‭ ‬أو‭ ‬سابقين‭ ‬ولم‭ ‬يتسبب‭ ‬ذكرها‭ ‬أية‭ ‬إشكالية،‭ ‬وفيما‭ ‬يخص‭ ‬منشوره‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ (‬ x ‭)‬،‭ ‬أوضح‭ ‬أنه‭ ‬يعد‭ ‬امتداداً‭ ‬لما‭ ‬جرى‭ ‬في‭ ‬الجلسة،‭ ‬وهي‭ ‬ممارسة‭ ‬لحريته‭ ‬الشخصية‭ ‬في‭ ‬التعبير‭ ‬عن‭ ‬الرأي‭. ‬

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