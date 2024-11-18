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AP: حروب الشرق الأوسط وعودة ترمب تهيمنان على G20 - جريدة الوطن السعودية

11/18/2024 2:40:17 PM
(MENAFN- Al Watan) ذكرت وكالة أنباء "أسوشيتيد برس"، أن قمة مجموعة العشرين التي تنعقد في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية اليوم وغدا الثلاثاء، تأتي وسط تركز أنظار العالم على الحرب المستمرة في الشرق الأوسط وعودة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى السلطة بعد فوزه في الانتخابات الأمريكية.
وقالت الوكالة في سياق تعليق لها اليوم الإثنين، إن العالم يراقب توابع فوز الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب وحرب إسرائيل المستمرة على غزة وحزب الله اللبناني في الشرق الأوسط، بينما تنطلق قمة العشرين في ريو دي جانيرو هذا العام، كما تأتي القمة في وقت يزداد فيه تباعد وجهات النظر بين الدول الأعضاء حول القضايا الكبرى.
ورأت الوكالة أنه "في ظل التوترات العالمية المتفاقمة وعدم اليقين بشان إدارة ترمب القادمة، فمن غير المرجح أن توقع القوى الاقتصادية الكبرى في العالم والدول النامية الرائدة على إعلان ذي مغزى بشأن صراعات الشرق الأوسط لاسيما الحرب الاوكرانية".
القضاء على الجوع
ورجحت الوكالة أن قمة ريو دي جانيرو، المستمرة على مدى يومين، ستركز بدلا من ذلك على القضايا الاجتماعية مثل القضاء على الجوع - إحدى أولويات البرازيل - مع الحث على وقف الحروب المستمرة في العالم.
ونوهت إلى أن أعمال القمة شملت تدشين "التحالف العالمي لمكافحة الفقر والجوع" رسميا، وهو التحالف الدولي الذي تطلقه البرازيل في ضوء رئاستها لمجموعة العشرين.
ويهدف هذا التحالف إلى تعزيز الشمول الاجتماعي والقضاء على الفقر والجوع، من خلال حشد الموارد المالية والمعرفية لتسريع وتيرة الجهود العالمية لمكافحة الفقر والجوع، باعتبارهما على رأس أهداف التنمية المستدامة.
خطط السلام
ووفقا للتقرير، فإن استضافة البرازيل لقمة العشرين، يأتي وسط انخراط البرازيل على الساحة العالمية وتقدميها خطة السلام البرازيلية الصينية لروسيا وأوكرانيا والتي سبق وأن انتقدها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لعدم مطالبتها روسيا بالانسحاب من أوكرانيا، فضلا عن اتهام الرئيس البرازيل لولا دي سيلفا إسرائيل في فبراير الماضي بارتكاب "إبادة" خلال حربها ضد حركة حماس المتواصلة في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، ما أثار أزمة دبلوماسية مع إسرائيل.
وعلى صعيد الأحداث العالمية الأبرز، قد يؤدي فوز ترمب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في وقت سابق من هذا الشهر والعودة الوشيكة لعقيدة أمريكا أولاً إلى إعاقة الروح الدبلوماسية اللازمة لاتفاق واسع النطاق بشأن القضايا الخلافية بين القوى الاقتصادية العالمية في قمة العشرين.
وبحسب ممثل البرازيل في مجموعة العشرين، السفير ماوريسيو ليريو، فإن إعلان القادة المرتقب صدوره عن المجموعة، يتضمن رسالة حول تعزيز السلام في الصراعات العالمية، وخاصة الحرب في أوكرانيا وفلسطين.
وقال ليريو، إن "الإعلان الختامي للقادة يجب أن يتناول الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط، لكن الدبلوماسيين ما زالوا يناقشون كيفية الوصول إلى لغة مقبولة عالميًا".
وقال إن :"الرسالة الرئيسية، أننا بحاجة إلى تحقيق السلام ليس فقط فيما يتعلق بهذه الصراعات ولكن جميع الأزمات العالمية، مضيفًا "أن مجموعة العشرين ستركز على الإجراءات الملموسة، مثل إطلاق التحالف العالمي ضد الجوع، مع حزمة من البرامج الاجتماعية الملموسة للغاية والآليات المبتكرة لتلبية الموارد اللازمة لتنفيذها".
كما نقلت الوكالة عن توماس تراومان، وهو وزير سابق ومستشار سياسي مقيم في ريو، إن "التوقيع على تحالف لمكافحة الجوع هو الهدف الوحيد من الأهداف الأساسية التي تسعى البرازيل إلى الحصول عليها من إعلان مجموعة العشرين".
وقال تراومان "إن البرازيل كانت تريد التوصل إلى اتفاق عالمي لمكافحة الفقر، ومشروع لتمويل التحول الأخضر، وبعض الإجماع حول فرض ضريبة عالمية على الأثرياء. إلا أنه من المرجح أن يتم التوافق على المشروع الأول فقط".
الحرب على غزة ولبنان
وأشارت أسوشيتيد برس إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن شارك في القمة، ومن المرجح أن يستغل القمة للضغط على الحلفاء لمواصلة دعم أوكرانيا مع الحديث عن إيجاد نهاية للحروب في لبنان وغزة.
إلا أن الوكالة نقلت عن أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الفيدرالية في سانتا كاتارينا، دانييل آيرز، قوله "إن أي التزامات يتعهد بها بايدن قد تتراجع عنها الإدارة المقبلة في البيت الأبيض".
ووفقا للتقرير، فمن بين الغائبين البارزين عن قمة العشرين الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، الذي أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة ضده تلزم الدول الأعضاء باعتقاله، وسيقود الوفد الروسي وزير الخارجية سيرجي لافروف.
وتضم مجموعة العشرين في عضويتها 19 دولة والاتحادين الأوروبي والإفريقي، وتشمل الدول الأعضاء: الولايات المتحدة والصين والهند وروسيا والسعودية والبرازيل وكندا والمكسيك وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية وإندونيسيا والأرجنتين وتركيا وفرنسا وأستراليا وجنوب إفريقيا.
وتمثل دول المجموعة نحو ثلثي سكان العالم، وتسهم بـ90% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، و80% من التجارة الدولية، ووجهت البرازيل دعوات لحضور القمة هذا العام إلى 19 دولة غير عضو، بما في ذلك مصر والإمارات وقطر وإسبانيا ونيجيريا وماليزيا.

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