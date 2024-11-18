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ارتفاع أسعار تجارة الجملة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي

11/18/2024 2:39:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار تجارة الجملة للأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي بنسبة 1.31 بالمئة، ليصل إلى النقطة 107.97 مقابل 106.40 نقطة للفترة نفسها من العام الماضي.


ولدى مقارنة الرقم القياسي التراكمي للأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024 مع نفس الفترة من عام 2023، فقد ارتفعت أسعار مجموعة تجارة المواد الخام الزراعية والحبوب والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 3.35 بالمئة، وأسعار مجموعة بيع الوقود والمعادن والمواد الإنشائية ولوازمها بنسبة 1.47 بالمئة، وأسعار مجموعة بيع الآلات ومعداتها ولوازمها بنسبة 0.21 بالمئة، وأسعار مجموعة بيع منسوجات وألبسة وسلع شخصية ومنزلية بنسبة 0.14 بالمئة، وأسعار مجموعة بيع المركبات ذات المحركات وأجزائها والدراجات النارية بنسبة 0.04 بالمئة.


وبحسب التقرير الربعي لدائرة الإحصاءات العامة اليوم الاثنين، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار تجارة الجملة في الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 1.41 بالمئة، ليصل إلى النقطة 107.97 مقابل 106.47 نقطة للفترة ذاتها من العام الماضي.


وعلى نطاق التغير الربعي، ارتفع الرقم القياسي للربع الثالث من عام 2024 مقارنة مع نفس الربع من عام 2023 نتيجة لارتفاع أسعار مجموعة تجارة المواد الخام الزراعية والحبوب والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 3.16 بالمئة، وأسعار مجموعة بيع الوقود والمعادن والمواد الإنشائية ولوازمها بنسبة 2.48 بالمئة، وأسعار مجموعة بيع منسوجات وألبسة وسلع شخصية ومنزلية بنسبة 0.62 بالمئة، في حين انخفضت أسعار مجموعة بيع مركبات ذات المحركات وأجزائها والدراجات النارية بنسبة 0.28 بالمئة، ومجموعة بيع الآلات ومعدات ولوازمها بنسبة 0.64 بالمئة.
ووفقا للتقرير، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار تجارة الجملة في الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 0.11 بالمئة، ليصل إلى النقطة 107.97 مقابل 107.85 للربع الذي سبقه من العام نفسه 2024.


وعلى صعيد المجموعات السلعية، وبمقارنة الرقم القياسي للربع الثالث من عام 2024 مع الربع الذي سبقه من نفس العام، ارتفعت أسعار مجموعة تجارة المواد الخام الزراعية والحبوب والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.82 بالمئة، وأسعار مجموعة بيع منسوجات وألبسة وسلع شخصية ومنزلية بنسبة 0.18 بالمئة، في حين انخفضت أسعار مجموعة بيع الآلات ومعداتها ولوازمها بنسبة 0.02 بالمئة، وأسعار مجموعة بيع المركبات ذات المحركات وأجزائها والدراجات النارية بنسبة 0.05 بالمئة، وأسعار مجموعة بيع الوقود والمعادن والمواد الانشائية ولوازمها بنسبة 0.53 بالمئة.- (بترا)

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