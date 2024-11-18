ارتفاع أسعار تجارة الجملة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار تجارة الجملة للأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي بنسبة 1.31 بالمئة، ليصل إلى النقطة 107.97 مقابل 106.40 نقطة للفترة نفسها من العام الماضي.
ولدى مقارنة الرقم القياسي التراكمي للأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024 مع نفس الفترة من عام 2023، فقد ارتفعت أسعار مجموعة تجارة المواد الخام الزراعية والحبوب والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 3.35 بالمئة، وأسعار مجموعة بيع الوقود والمعادن والمواد الإنشائية ولوازمها بنسبة 1.47 بالمئة، وأسعار مجموعة بيع الآلات ومعداتها ولوازمها بنسبة 0.21 بالمئة، وأسعار مجموعة بيع منسوجات وألبسة وسلع شخصية ومنزلية بنسبة 0.14 بالمئة، وأسعار مجموعة بيع المركبات ذات المحركات وأجزائها والدراجات النارية بنسبة 0.04 بالمئة.
وبحسب التقرير الربعي لدائرة الإحصاءات العامة اليوم الاثنين، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار تجارة الجملة في الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 1.41 بالمئة، ليصل إلى النقطة 107.97 مقابل 106.47 نقطة للفترة ذاتها من العام الماضي.
وعلى نطاق التغير الربعي، ارتفع الرقم القياسي للربع الثالث من عام 2024 مقارنة مع نفس الربع من عام 2023 نتيجة لارتفاع أسعار مجموعة تجارة المواد الخام الزراعية والحبوب والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 3.16 بالمئة، وأسعار مجموعة بيع الوقود والمعادن والمواد الإنشائية ولوازمها بنسبة 2.48 بالمئة، وأسعار مجموعة بيع منسوجات وألبسة وسلع شخصية ومنزلية بنسبة 0.62 بالمئة، في حين انخفضت أسعار مجموعة بيع مركبات ذات المحركات وأجزائها والدراجات النارية بنسبة 0.28 بالمئة، ومجموعة بيع الآلات ومعدات ولوازمها بنسبة 0.64 بالمئة.
ووفقا للتقرير، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار تجارة الجملة في الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 0.11 بالمئة، ليصل إلى النقطة 107.97 مقابل 107.85 للربع الذي سبقه من العام نفسه 2024.
وعلى صعيد المجموعات السلعية، وبمقارنة الرقم القياسي للربع الثالث من عام 2024 مع الربع الذي سبقه من نفس العام، ارتفعت أسعار مجموعة تجارة المواد الخام الزراعية والحبوب والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.82 بالمئة، وأسعار مجموعة بيع منسوجات وألبسة وسلع شخصية ومنزلية بنسبة 0.18 بالمئة، في حين انخفضت أسعار مجموعة بيع الآلات ومعداتها ولوازمها بنسبة 0.02 بالمئة، وأسعار مجموعة بيع المركبات ذات المحركات وأجزائها والدراجات النارية بنسبة 0.05 بالمئة، وأسعار مجموعة بيع الوقود والمعادن والمواد الانشائية ولوازمها بنسبة 0.53 بالمئة.- (بترا)
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