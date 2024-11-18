النجم الرياضي توماس سلافيك يستكشف على عجلتَين جبال عمّان السبع

عمّان، الأردن:

شرع توماس سلافيك، بطل العالم الذائع الصيت في ركوب الدراجة الجبلية أربع مرات، في مغامرة جديدة مبهجة: خوض غمار التلال السبع الشهيرة في عمّان. وتشتهر تلال العاصمة الأردنية بتضاريسها الصعبة لمن يرغب في التجوال فيها على الدراجة، وبمناظرها الطبيعية الخلابة التي وفّرت الخلفية المثالية لأحدث تحديات توماس.



ومع سجلّ حافل بالنجاحات في المسابقات العالمية لركوب الدراجة الجبلية، بما في ذلك بطولتا ريد بُل فالبارايسو سيرو أباخو وريد بُل مونسيراتي سيرو أباخو، كان توماس يعيد كتابة تاريخ هذه الرياضة على مدى سنوات. واليوم، يخوض هذا المتميّز تحدياً من نوع مختلف تماماً، إذ يجوب التلال السبع التاريخية في المدينة على عجلتين بالشراكة مع البنك الأهلي الأردني وبدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية (Visit Jordan).



وتُعرف عمّان، المبنية على سلسلة من سبع تلال، بكونها مدينة ذات تاريخ غني وتضاريس متنوّعة. من القلعة القديمة في جبل القلعة إلى الشوارع النابضة بالحياة في جبل عمّان، تقدم التلال مزيجاً من المرتفعات الوعرة والمناظر البانورامية والمعالم الثقافية، مما يجعلها موقع استكشاف مثالياً لأي رياضي.



ويقول توماس: "عملت طوال مسيرتي الرياضية على إتقان المتطلبات الفنية لركوب الدراجات الجبلية في عددٍ من أصعب البيئات الطبيعية حول العالم، لكن تلال عمّان السبع لا تشبه أي شيء واجهته من قبل." ويضيف شارحاً: "كل تلة تقدّم تحدّيات فريدة من نوعها، بدءاً من المنحدرات الشديدة إلى شوارع المدينة بتعرّجاتها المعقّدة، وهذه فرصة ليس فقط لاختبار حدودي البدنية، ولكن أيضاً للتعرّف على جمال مدينة غنيّة بالتاريخ وثقافتها."



وشملت رحلة توماس محطات عبر المعالم الشهيرة، بما في ذلك المدرج الروماني والقلعة وسوق جارا. وعلى طول الطريق، عرض توماس مزيجًا من الرياضة والمغامرة والاستكشاف الثقافي، مع تخليد كل لحظة للمعجبين من خلال فيديو سينمائي صوّره المخرج الكندي بينوا لالاند.



ويُعد هذا التحدي جزءًا من التزام توماس المستمر بإلهام الأفراد من جميع الأعمار لتبنّي ثقافة المغامرة في الهواء الطلق وتحدي أنفسهم بأساليب جديدة ومشوّقة.



ويتابع توماس قائلاً: "لا يتعلق الأمر بركوب الدراجة فحسب، بل بالاستمتاع بالرحلة." ويضيف: "أريد أن أظهر للناس ألا حدود لما يمكننا تحقيقه بالعزيمة والإصرار وروح المغامرة. وسواء كنت تركب الدراجة عبر تلال عمّان أو تخوض تحدياً شخصياً خاصاً بك، فإن الأمر كله يتعلق بتخطّي الحدود التي كنت ترسمها لنفسك."

لمشاهدة الفيديو كاملاً يرجى زيارة: class="d-block blockquote blockquote_blue" data-reg="8db2r" href=""



نبذة عن توماس سلافيك

توماس سلافيك هو رياضي تشيكي يحترف ركوب الدراجة الجبلية ويحظى بشهرة عالمية. ومع فوزه في الكثير من البطولات والجوائز، بات توماس سلافيك ذائع الصيت على صعيد التميّز في رياضة ركوب الدراجة الجبلية. ويواصل سلافيك، المعروف بتفانيه وابتكاره وحبّه للمغامرة، إلهام المعجبين والرياضيين في جميع أنحاء العالم.



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