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الأمن السيبراني 2025: فرص التكنولوجيا الجديدة وتحديات الهجمات المتطورة

11/18/2024 2:39:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
م. فادي سوداح






عمان- وفقا لأحدث توقعات شركة Gartner، من المتوقع أن تصل النفقات العالمية على تكنولوجيا المعلومات إلى 5.74 تريليون دولار في العام المقبل، بزيادة قدرها 9.3 % مقارنة بالعام الحالي. وذكرت الشركة أن الإنفاق على أنظمة مراكز البيانات ارتفع بنسبة 35 % في العام الحالي. وعلى الرغم من أنه لا يتوقع حدوث زيادة مماثلة في العام المقبل، إلا أن المحللين يتوقعون نمواً يصل إلى حوالي 50 مليار دولار، مدفوعا بشكل أساسي بمبيعات الخوادم، التي يتوقع أن تتضاعف من 134 مليار دولار في العام 2023 إلى 332 مليار دولار بحلول العام 2028، مع تحقيق أكثر من 257 مليار دولار في العام المقبل.
حاليا، يعزى جزء كبير من الإنفاق على الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى شركات التكنولوجيا التي توفر البنية التحتية اللازمة. واعتبارا من العام المقبل، سيبدأ مسؤولو تقنية المعلومات CIOs في الاستثمار في الذكاء الاصطناعي التوليدي بما يتجاوز دراسات الجدوى، مع وضع توقعات أكثر واقعية حول قدراته، إذ إن النماذج الحالية وجودة البيانات المتوفرة قد لا تلبي التوقعات العالية الموجودة اليوم.
في استطلاع حديث أجرته ISACA العالمية، أكد 79 % من المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات أن الذكاء الاصطناعي سيحدث تغييرات كبيرة في الوظائف خلال الأعوام الخمسة المقبلة. ومع ذلك، أظهرت الدراسة بعض الشكوك؛ حيث يعتقد 46 % من المشاركين أن الذكاء الاصطناعي سيؤثر سلبا على خصوصية البيانات، ويرى 28 % أنه سيؤثر على الأمن. بالإضافة إلى ذلك، أشار 19 % إلى عدم ثقتهم في قدرتهم على اكتشاف المعلومات المضللة، وأكد 20 % افتقار مؤسساتهم للقدرات اللازمة. وأفاد
25 % بأن مؤسساتهم تدرس زيادة الوظائف المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، بينما يرى 87 % أنهم بحاجة إلى تدريب على الذكاء الاصطناعي خلال العامين المقبلين.
في النصف الأول من العام الحالي، استمر تركيز قراصنة الإنترنت على تطوير تهديدات وحملات ذكية وسريعة وغير مكشوفة. لاحظت شركة Trend Micro كيف يستهدف المهاجمون السيبرانيون الأنظمة غير المحمية والأصول التي تم تكوينها بشكل خاطئ للتسلل خلسة وسرقة البيانات الحساسة. سيطرت التطبيقات السحابية غير الآمنة على قائمة الأحداث الأكثر خطورة في النصف الأول من العام، كما أدى غياب الحماية على الأجهزة غير المدارة إلى تعريض الشركات لمخاطر إضافية.
كانت LockBit عائلة برامج الفدية الأكثر انتشارا في النصف الأول من العام الحالي، ولكن بعد عملية الشرطة المسماة Operation Cronos، انخفضت حالات الإصابة بشكل كبير. تأثرت المؤسسات المالية بشدة بهذه الهجمات، تليها شركات التكنولوجيا. رغم الجهود الناجحة، ما تزال التهديدات معقدة، حيث يستخدم المهاجمون السيبرانيون أجهزة توجيه مخترقة لإخفاء هوياتهم، وتستخدم بعض المجموعات شبكات خفية خاصة، بينما تعتمد أخرى على شبكات بروكسي تجارية.
استغلت مجموعة التهديد Earth Lusca التوترات بين الصين وتايوان لخداع الضحايا باستخدام أساليب اجتماعية. رصد الخبراء اليابانيون برمجيات ضارة مخفية داخل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتقديم خدمات غير قانونية مثل Jailbreak-as-a-Service، التي تمكن المهاجمين السيبرانيين من خداع روبوتات الذكاء الاصطناعي للالتفاف على قواعدها. طور المهاجمون السيبرانيون تقنيات التزييف العميق Deepfake لتنفيذ عمليات احتيال، مثل اختطافات افتراضية، وانتحال الهوية في رسائل البريد الإلكتروني الاحتيالية - Business-E-Mail-Compromise BEC، والالتفاف على فحوصات اعرف عميلك - Know-Your-Customer KYC.
التهديدات السيبرانية المتوقعة وكيفية الاستعداد لها:
- استغلال بيانات وسائل التواصل الاجتماعي: مع تطور الذكاء الاصطناعي، سيصبح المهاجمون السيبرانيون أكثر قدرة على تصميم رسائل تصيد ذكية وبرمجيات خبيثة قادرة على التكيف مع الدفاعات لتجنب الاكتشاف. أصبح استخدام بيانات التواصل الاجتماعي لاستهداف الضحايا أمرا شائعا.
- هجمات الفدية على سلاسل التوريد: ستصبح هذه الهجمات أكثر تعقيدا، مستهدفة سلاسل التوريد لتعطيل العمليات. سيستخدم المهاجمون رسائل احتيال ذكية وتقنيات التزييف العميق لتجاوز الدفاعات.
- مخاطر تسريب البيانات بسبب الذكاء الاصطناعي: قد يؤدي الاستخدام غير الحذر لأدوات الذكاء الاصطناعي إلى تسريب بيانات حساسة. يمكن لموظف مشاركة معلومات حساسة مع أداة ذكاء اصطناعي خارجي، مما يؤدي إلى خرق غير مقصود.
- تهديدات الحوسبة الكمومية: تهدد الحوسبة الكمومية أنظمة التشفير الحالية، مما يعرض البيانات للخطر. يجب على القطاعات الحساسة الاستعداد لتبني تقنيات تشفير مقاومة للكم.
- التزييف العميق والاحتيال: أصبحت هذه التقنيات أكثر دقة، مما يزيد من مخاطر الاحتيال. يمكن استخدام مقاطع فيديو مزيفة لخداع الأفراد والشركات، مما يؤدي إلى خسائر مالية.
- استغلال تقنيات التعلم الآلي: يستخدم المهاجمون السيبرانيون التعلم الآلي لاختراق الأنظمة. يمكن تحسين رسائل التصيد أو كسر كلمات المرور بشكل أسرع باستخدام خوارزميات متطورة.
- أدوات الأمن الذكية في مراكز المراقبة: تعتمد مراكز العمليات الأمنية SOCs على أدوات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات بسرعة، مما يساعد على تقليل الإنذارات الكاذبة وتسريع الاستجابة للهجمات.
- تغير أدوار إدارة تكنولوجيا المعلومات والأمن: مع توسع استخدام الذكاء الاصطناعي، تتداخل مسؤوليات مديري تكنولوجيا المعلومات وخبراء الأمن، مما يعزز التعاون لحماية الأنظمة.
- تأمين الأجهزة الذكية والسحابة: مع انتشار الأجهزة الذكية، تصبح الحاجة لتأمينها أمرا حتميا. يمكن للمهاجمين استغلال الأجهزة غير المؤمنة للوصول إلى شبكات أكبر أو تنفيذ هجمات معقدة.
الخلاصة.. تتطور التهديدات الإلكترونية بسرعة، مما يستدعي اتخاذ إجراءات وقائية مبكرة. يمكن أن تساعد تقنيات، مثل الذكاء الاصطناعي والتشفير المتقدم، في منع الكثير من التهديدات المستقبلية. الاستعداد المبكر هو مفتاح لتجنب الأضرار الكبيرة.

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