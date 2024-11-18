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غالب هلسا: ذكرى مثقف.. ندوة تسلط الضوء على إرثه الأدبي

11/18/2024 2:38:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عزيزة علي






الزرقاء- بمناسبة ذكرى وفاة الروائي الأردني غالب هلسا، نظم نادي أسرة القلم الثقافي ندوة بعنوان "غالب هلسا: ذكرى مثقف"، تحدث فيها الدكتور محمد عبيد الله، وأدارها كاظم الحلحولي.
قال د. محمد عبيد الله: "إن غالب هلسا يعد رمزًا من رموز الثقافة العربية، وحرية الثقافة واستقلال المثقف. تميزت أعماله الأدبية والنقدية والفكرية بمكانة رفيعة نظرًا لقوة بصيرتها واختلافها فكريًا وفنيًا عن غيرها من الكتابات. كما أنها تعد ميدانا واسعا للتفكير في قضايا فكرية مهمة، مثل: التقدم، التغيير، الحرية، الكرامة، العدالة، الثورة، العلاقة بين التراث والمعاصرة، وغيرها من القيم والمشكلات التي كانت وما تزال تطمح إليها القوى الوطنية والتحررية في العصر العربي الحديث".
واستعرض عبيدالله مسار حياة هلسا وإبداعه، مستذكرًا أنه انطلق من قرية ماعين في مادبا حيث وُلد في 18 ديسمبر 1932، ثم خاض رحلة طويلة في الأماكن والأزمنة والجماعات والحركات المتنوعة. حيث نتأمل تأثيره ودوره الثقافي النوعي الجدلي في حله وترحاله، ويخطر في البال أنه كان أقرب إلى أن يكون "هبة الأردن" للثقافة العربية والإنسانية. هبة قدرية لم يخطط لها أحد، لكنها تركت أثراً فاعلاً ومستمرًا حتى اليوم.
وأشار عبيدالله إلى أن التركة التي تركها هلسا من أعمال أدبية ونقدية وفكرية تعد تركة ثمينة، وما تزال هذه الأعمال مصدرًا ثقافيًا مهمًا من موارد ثقافتنا العربية المعاصرة. فهي أعمال تتميز بروحها النقدية الجدلية، بما في ذلك أعماله الروائية. وهذا النوع من الإنتاج الأدبي له أهمية خاصة، لأنه يعلمك كيف تفكر، ويحثك على عدم تقبل الأفكار بسهولة ويسر إلا بعد نقاش عميق.
وأشار عبيدالله إلى أنه صدر لهلسا سبع روايات معروفة تقع في الطبقة الأولى من أعمال جيله، وما تزال تحتفظ بقوتها ومنطقها الإبداعي، حتى بعد مرور عقود طويلة على كتابتها ونشرها، وفي هذا البقاء والصمود ما يشهد على فرادتها وحياتها المتجددة. وهي الأعمال الآتية بحسب ترتيبها التاريخي: "الضحك، الخماسين، السؤال، البكاء على الأطلال، ثلاثة وجوه لبغداد، سلطانة، الروائيون". وله مجموعتان قصصيتان سبقتا تجربته الروائية هما: "وديع والقديسة ميلادة وآخرون، وزنوج وبدو وفلاحون". وله أعمال نقدية عدة، تمثل ممارساته النقدية التي لا تنفصل عن إبداعه، وقد ظهرت في كتب في حياته وبعد رحيله. وله إسهامات نوعية في الفكر، الفلسفة، الترجمة والكتابات السياسية.
ورأى عبيدالله أن هوية هلسا تعددت عناصرها الإنسانية والثقافية واغتنت بتجارب تجواله واغترابه الطويل في بلدان متعددة. ولعل "أردنيته"، التي انتمى إليها بحكم الميلاد والنشأة والأسرة، تقع في قلب هوياته المتعددة المتحولة. وقد ظلت هذه الهوية تتراءى له في مراحل حياته المختلفة، تظهر في شخصياته وخيوط ثقافتها وتكوينها. كما تجلت في شخصية بطل متكرر لا يبتعد عن شخصية غالب نفسه. وتجلت هذه الهوية أيضًا في مجموعتيه القصصيتين اللتين استوحتا البيئة الأردنية وقضاياها الاجتماعية والسياسية في أربعينيات وخمسينيات القرن العشرين. لكن تجليها الأوسع والأعمق كان في رواية "سلطانة"، التي يمكن النظر إليها بصفتها رواية أردنية محكمة، تمثل شخصية مؤلفها وهويته التي حملها طوال حياته.
أما الهوية الثانية في تكوين هلسا، فقد أوضح عبيدالله أنها "الهوية المصرية". فقد وصل هلسا إلى مصر شابًا طموحًا في منتصف خمسينيات القرن العشرين، وعاش فيها نحو 22 سنة متصلة. استكمل فيها تكوينه مع مجايليه من أدباء الخمسينات والستينات المصريين. وعومل في معظم الأحيان بوصفه مثقفًا وكاتبًا مصريًا، حيث عرف تفاصيل الثقافة المصرية وأتقن لهجتها. كتب رواياته بمشاركة شخصيات مصرية تتكلم في حواراتها باللهجة المصرية، التي تحمل معها ثقافتها وأصداء مجتمعها وطبقاتها المركبة.
أما الهوية الثالثة والمهمة في تكوين هلسا فهي "هويته الفلسطينية"، التي تداخلت مع تكوينه في الأردن، مصر، لبنان، سورية والعراق. ومن مظاهر هذه الهوية اقترابه من التنظيمات والحركات الفلسطينية في مرحلته المصرية، حيث كان عضوًا في اتحاد الكتاب الفلسطينيين. وقد أدار ندوة الاتحاد عن المشروع الأميركي في المنطقة العام 1976، وانتهت تلك الندوة بإبعاده وطرده من مصر.
وأضاف عبيدالله أنه يمكن أن نتلمس المكون الفلسطيني في أعمال هلسا من خلال مؤشرات عدة، تتداخل لتكوين الصورة الكاملة للهوية الفلسطينية عند غالب، وانشغاله بفلسطين وتجلياتها الأدبية والثقافية والفكرية. من هذه المؤشرات اهتمامه بقراءة نماذج مهمة من الأدب الفلسطيني، ونقدها وتحليلها. ومن أبرز هذه الكتابات، مقالاته عن أعمال كتاب ومثقفين معروفين مثل: "جبرا إبراهيم جبرا، إميل حبيبي، ماجد أبو شرار، غسان كنفاني وإميل توما". وتبدو قراءة هلسا لنتاجات هؤلاء الفلسطينيين قراءة عميقة تقوم على الكفاءة الفكرية والجمالية، والإحساس العميق بالقضية الفلسطينية وتفاعلاتها الأدبية والفكرية.
ثم تحدث عبيدالله عن اهتمام هلسا بـ"الأدب الصهيوني"، متبعًا خطى غسان كنفاني الذي كان من أوائل المثقفين الذين دعوا إلى قراءة هذا الأدب بوصفه أدبًا نقيضًا يساعدنا على فهم العدو، خصوصًا في المجال الأدبي الثقافي. بذلك تكون المواجهة مبنية على معرفة مباشرة، وليس على تصورات متخيلة. كما قضى هلسا العقد الأخير من حياته منتميًا إلى الحركة الوطنية الفلسطينية، بانتماء حقيقي ومندمج مع هموم القضية الفلسطينية، وشارك في جدلها في بيروت ودمشق. وقد خرج مع الفلسطينيين من بيروت العام 1982، حتى استقر في دمشق، حيث واصل كتاباته وعلاقاته مع التنظيمات الفلسطينية التي استقرت هناك، وكتب في مطبوعاتها وشارك في نقاشاتها حتى رحيله.
ورأى عبيدالله أن هلسا كان من الكتاب المبكرين في دمج لمحات من سيرته الذاتية في رواياته. فليس مستغربا أن تحمل شخصيته الرئيسة اسم "غالب" في رواية "الخماسين"، ورواية "ثلاثة وجوه لبغداد". كما نجد تشابهًا بين شخصية المؤلف والبطل الروائي في بقية الروايات. وأوضح أن روايات هلسا اتسعت لنقد السلطة بكل أبعادها السياسية والاجتماعية والدينية، وصوّرت مشاهد طويلة للسجون السياسية في بيئات عربية متعددة، لتكون شاهدة على القمع وما ينشأ عنه من آثار في ظل الخوف والاستبداد.
وخلص عبيدالله إلى أن كتابات هلسا اهتمت بجماليات المكان إبداعًا ونقدًا وترجمة، حتى أصبحت فرعًا رئيسيًا من فروع الدراسة النقدية المعاصرة. ثم انتقلت من المجال الثقافي إلى المجال الأكاديمي، حيث كثرت الدراسات حولها حتى أصابها التنميط في صورة اضمحلال مبكر لمجال حيوي من مجالات الاهتمام الأدبي.

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