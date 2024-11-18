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محمد صلاح: الكتب أكسبتني أكثر من 90 % من أدوات النجاح

11/18/2024 2:38:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



كشف لاعب كرة القدم العالمي محمد صلاح لجمهور الدورة الـ43 من معرض الشارقة الدولي للكتاب أثر القراءة على مسيرة نجاحه، وأبرز الكتب التي ألهمته وكان لها تأثير مباشر على مواجهته للتحديات التي مر بها، موجهاً رسالة للأجيال الجديدة من الشباب في العالم العربي، دعاهم فيها إلى إيجاد دافع حقيقي للإنجاز والإيمان بقوة المعرفة والكتب في تغيير حياتهم.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات اليوم الختامي للمعرض، أدارها الإعلامي أحمد سلطان، حيث أكد صلاح أن القراءة غيرت نظرته للحياة، ومكنته من فهم المجتمعات المختلفة التي تفاعل معها خلال مسيرته الاحترافية. وأوضح قائلاً: "القراءة كانت وسيلة للتغيير الإيجابي بالنسبة إلي، فهي عرفتني على المجتمعات الجديدة، وساعدتني على فهم تقاليد الآخرين، كما أن الكتب أكسبتني أكثر من 90 % من أدوات النجاح".
الكتب أدوات الناجحين للتغيير
وأشار محمد صلاح إلى أن الكتب ملاذ للإنسان لمواجهة التحديات والصعوبات، إذ تساعده على إيجاد الحلول الناجعة بدلاً من لوم الظروف. وأضاف: "محبتي للنجاح وإصراري عليه جعلاني أتساءل: كيف نجح الناجحون؟ ومن هنا تعلقت بالقراء في مجال علم النفس والتنمية الذاتية".
وحول أكثر الكتب التي أثرت فيه، أوضح صلاح أن كتاب "فن اللامبالاة" للأميركي مارك مانسون، أثر فيه كثيراً في التعامل مع التحديات بطريقة هادئة ومتزنة. وقال: "أحاول الاستفادة من عقول الكتاب الذين أقرأ لهم، مثل الراحل إبراهيم الفقي، الذي أحدثت كتبه في التنمية الذاتية نقلة نوعية في حياتي".
وأكد صلاح أن هناك ارتباطا وثيقا بين القراءة والرياضة، حيث إن كل من يبدع ويحقق إنجازات في مجال معين لا بد أن يكون مثقفا وقارئاً في مجاله. فكلما زادت ثقافة الشخص في تخصصه، تمكن من التعامل معه بطريقة أكثر احترافية وفهماً، مشيراً إلى أن القراءة بالنسبة إليه بمثابة تدريب فكري يساعد على تحسين الأداء الرياضي.
الدافع سر النجاح الحقيقي
وحول نصيحته للاعبين العرب، أكد محمد صلاح أن الوطن العربي يمتلك مواهب رائعة قادرة على تحقيق إنجازات كبيرة، لكن التحدي الحقيقي يكمن في وجود الدافع. وقال: "أتمنى من اللاعبين الشباب أن يمتلكوا دافعاً ليكونوا أفضل مني، لا نسخة عني؛ فالإرادة والشغف هما المحركان الأساسيان لأي لاعب يسعى للتفوق وتحقيق النجاح، والموهبة وحدها لا تكفي، بل يجب أن تكون مصحوبة بدوافع قوية وأهداف واضحة، لأنها تساعد الشخص على الوصول إلى مستويات أعلى من الإنجاز والتفوق".

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