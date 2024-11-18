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مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تطلق إستراتيجية لتعزيز السياحة الثقافية

11/18/2024 2:29:25 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلقت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة مشروعًا ثقافيًا لتعزيز السياحة الثقافية في المملكة العربية السعودية، مساهمةً منها في دعم الخطط الوطنية لتحويل المملكة إلى وجهة عالمية رائدة في السياحة الثقافية، من خلال تعزيز الهوية الوطنية وتعزيز التفاهم الثقافي بين الشعوب، ودعم التنمية المستدامة، وذلك بالتركيز على مسارات السياحة الثقافية وجذب الزوار والسياح من مختلف الجنسيات لزيارة مختلف فروعها بداخل المملكة وخارجها، وتعريفهم بتراث المملكة وتعميق ارتباط المواطنين به؛ للترويج للتراث الثقافي السعودي، وفنونه الشعبية، والمساهمة في تنويع مصادر الدخل، لتعزيز قطاع السياحة الثقافية بصفته جزءًا من مستهدفات رؤية 2030 .
وأوضح معالي المشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة فيصل بن عبدالرحمن بن معمر، أن توجُّه المكتبة وسعيها معزِّزٌ للدور السياحي والثقافي للمملكة والمشاركة في تحقيق مستهدفات الرؤية الوطنية 2030 تحت توجيهات القيادة الرشيدة لإبراز التراث الثقافي والحضاري والهوية المعرفية للمملكة العربية السعودية المنسجمة مع رسالتها الإنسانية، القائمة على الأصالة والمعاصرة، فضلًا عن طبيعتها المتسامحة وتعايشها مع مختلف شعوب العالم وتقبُّل ثقافاتهم، مشيرًا إلى توجُّه مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، الهادف إلى إبراز المشهد الثقافي للمملكة العربية السعودية، وإطلاق مشروع ثقافي لاستيعاب تنوع الزوار من مختلف أنحاء العالم، خاصة أن السياحة الثقافية والمعرفية باتت تشكِّل أحد أهم مقومات القوى الناعمة السعودية.
وأكد بن معمر أن مكتبة الملك عبدالعزيز العامة قد بدأت تباشير مشروعها الثقافي لتعزيز السياحة الثقافية الوطنية منذ مطلع عام 2023 م في استقبال السياح الأجانب في مختلف فروع المكتبة من الجنسيات المختلفة، حيث يزور المكتبة عدد كبير من السياح الأجانب والعرب، كما استقبلت العديد من المؤرخين المعنيين بتاريخ الجزيرة العربية ومسؤولي المتاحف العالمية، حيث يأتي ذلك من منطلق البدء في مشاركة المكتبة في تفعيل السياحة الثقافية، وفق رؤية شاملة نتطلع فيها إلى النهوض بهذا القطاع المهم ، مما يبين أن المكتبة قادرة على استيعاب آلاف الزوار بما تقدمه من أنشطة وبرامج في مختلف فروعها.
واختتم فيصل المعمر، بقوله : " إننا نسعى دائمًا في مكتبة الملك عبدالعزيز العامة إلى استثمار السياحة الثقافية للتعريف بما تكتنزه المكتبة في تاريخها وثقافتها وحضارتها الممتدة لأكثر من 300 عام وما تشكله من ذاكرة عربية وإسلامية للزوار والباحثين والسياح". ويبرز دور مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في السياحة الثقافية، من خلال استنادها على تعدد محتوياتها الثقافية التي لا تتمثل في الكتب والمخطوطات فحسب، ولكن في الصور التاريخية العالمية والوثائق النادرة، والأيقونات التاريخية والفنية، والمنمنمات التي تعبر عن مراحل فنية وتاريخية متنوعة، وتستند مكتبة الملك عبدالعزيز العامة على تجربة مميزة استهلتها منذ تسعينيات القرن العشرين حيث قامت بتنظيم مؤتمرات ثقافية كبرى، شكلت نمطا من السياحة الثقافية الواسعة، حيث نظمت ندوة الأندلس وندوة الإسلام وحوار الحضارات، وندوة الثقافة العربية، وهي مؤتمرات كبرى حضرها الضيوف والزوار من مختلف أنحاء العالم، شرقا وغربا، كما أنها تقوم من خلال جائزة الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمية للترجمة، ومشروع الفهرس العربي الموحد بإقامة ندوات واحتفالات للتعريف بالجائزة والمشروع عربيا وعالميا، وهو ما ينعكس على توسع رغبات الزوار للمكتبة بمختلف فروعها، كما أن التفاعل الثقافي الذي يقوم به فرع المكتبة في جامعة بكين بجمهورية الصين الشعبية يشكل عنصر ربط ثقافي وسياحي بين الحضارتين العربية والإسلامية من جهة والحضارة الصينية

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