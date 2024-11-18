Wednesday, 20 November 2024 02:05 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مدينة عالمية للرعاية الصحية في الباحة

11/18/2024 2:29:24 PM
(MENAFN- Al Watan) دخل مشروع مدينة جبل النور الطبية مرحلة ما قبل التطوير حاليًا، ومن المقرر أن يقع في منطقة الباحة. ويهدف المشروع إلى إنشاء مدينة رعاية صحية من الطراز العالمي لتكمل شبكة البنية التحتية الطبية العامة والخاصة المتقدمة في المملكة، ويتماشى المشروع مع الجهود الأوسع التي تبذلها المملكة لرفع مستوى خدمات الرعاية الصحية والتعليم والبحث، مما يسهم في رؤيتها لتصبح رائدة عالمية في هذه القطاعات.
من جهته أوضح المكتب الاستراتيجي لتطوير الباحة انه تم في ملتقى ومعرض الصحة العالمي المقام بمدينة الرياض وبالتعاون مع امارة الباحة والكتب الاستراتيجي ووزارة الصحة التوقيع على مذكرة تفاهم ثلاثية بين (وزارة الصحة والاستثمار وشركة فيرست هيلثبارتنرز ) لدراسة إنشاء مشروع جبل النور المدينة الطبية الجامعية في منطقة الباحة بإشراف مايو كلينك بحجم استثمار 7 مليارات ريال ويقدم المشروع العديد من الخدمات الطبية المهمة مثل الجراحة العامة والطب العام والخدمات المساندة وإعادة التاهيل والسياحة العلاجية والتعليم الطبي ويستهدف المشروع إلى توفير 10 آلاف وظيفة مباشرة.
من جهته أوضح مسئول صحي لـ((الوطن)) أن المشروع تم تحديد موقعه مبدئيًا وتم الشروع على الموقع واختياره وهو قريب من محافظة العقيق وعلى مفترق طرق رئيسي ويخدم عدد من المحافظات بالإضافة إلى قربه من مطار الملك سعود وجامعة الباحة والتي بدورها ستكون المستفيد الأول، فيما أبدى أهالي منطقة الباحة سعادتهم الغامرة على باختيار المنطقة للمشروع واعتبارها نقلة نوعية وتطويرية للمنطقة في الجانب الطبي والعلمي.

MENAFN18112024000089011017ID1108898519

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث