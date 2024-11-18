البحيري: 3 مليارات جنيه استثمارات وان بنك حتى الآن

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال شريف البحيرى، الرئيس التنفيذى لشركة مصر للابتكار الرقمى، إن الشركة ضخت استثمارات بنحو 3 مليارات جنيه للبنية التحتية التكنولوجية للبنك الرقمى“وان بنك” خلال الفترة الماضية، وأن الفترة المقبلة ستشهد المزيد.
وأضاف البحيرى على هامش مؤتمر“بافكس” للدفوعات، أن الاستثمارات التى تم ضخها لإنشاء البنية التكنولوجية للبنك الرقمى منذ سنوات، راعت التغييرات والتطورات التكنولوجية السريعة التى يمر بها العالم الآن.
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وقال إنه إذا أصدر البنك المركزى تعليمات جديدة تتيح استخدام السحابة العامة، قد تطرأ تغييرات جديدة وسيسعون للتوافق معها.
وأشار إلى أنه سيتم اتباع سياسات تسويقية جديدة عبر الهواتف المحمولة لا تعتمد على التواصل بين موظفى البنك والعملاء مباشرة.
وأكد أن“وان بنك” منفصل كليًا عن بنك مصر وكان ذلك أحد شروط البنك المركزى فى النقاشات الأولية قبل الحصول على الرخصة.
وأشار إلى أن العميل الذى سيفضل التعامل مع بنك رقمى دون غيره، يحتاج شرطين أساسين وهما بساطة الحصول على الخدمة، وضمان أمانها وهو ما يسعون لتوفيره.
وذكر أن خدمات الشركات وإقراضها هي الحلقة الأكثر تعقيدًا أمام البنوك الرقمية، ومن الصعب التعامل معها في المراحل الأولى، لذلك فإن التركيز سيكون على الأفراد.
وقال أيمن حسين وكيل أول محافظ البنك المركزى المصرى لقطاع الاستثمارات والتكنولوجيا خلال كلمته فى مؤتمر“بافكس”، إن عدد بطاقات الدفع وصل نحو 67 مليون بطاقة تتضمن 40 مليون بطاقة ميزة، بينما بلغ عدد محافظ الهاتف نحو 45 مليون محفظة.
وتطرق إلى أن القطاع المصرفى المصرى كان مرناً فى التحول من البنوك التقليدية التى تعتمد على الورق إلى البنوك التى تقدم خدمات رقمية، ويتجه للتحول إلى البنوك الرقمية خلال المرحلة المقبلة.
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