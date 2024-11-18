البحيري: 3 مليارات جنيه استثمارات وان بنك حتى الآن

MENAFN - Al-Borsa News) قال شريف البحيرى، الرئيس التنفيذى لشركة مصر للابتكار الرقمى، إن الشركة ضخت استثمارات بنحو 3 مليارات جنيه للبنية التحتية التكنولوجية للبنك الرقمى“وان بنك” خلال الفترة الماضية، وأن الفترة المقبلة ستشهد المزيد.

وأضاف البحيرى على هامش مؤتمر“بافكس” للدفوعات، أن الاستثمارات التى تم ضخها لإنشاء البنية التكنولوجية للبنك الرقمى منذ سنوات، راعت التغييرات والتطورات التكنولوجية السريعة التى يمر بها العالم الآن.

موضوعاتالمركزى: استقبال تحويلات المصريين بالخارج عبر“إنستاباى” الشهر المقبل توقعات بتثبيت أسعار الفائدة فى اجتماع“المركزى المصرى” المقبل البنك الأهلى يوقع بروتوكول تعاون جديد مع“مصر لتأمينات الحياة”

وقال إنه إذا أصدر البنك المركزى تعليمات جديدة تتيح استخدام السحابة العامة، قد تطرأ تغييرات جديدة وسيسعون للتوافق معها.

وأشار إلى أنه سيتم اتباع سياسات تسويقية جديدة عبر الهواتف المحمولة لا تعتمد على التواصل بين موظفى البنك والعملاء مباشرة.

وأكد أن“وان بنك” منفصل كليًا عن بنك مصر وكان ذلك أحد شروط البنك المركزى فى النقاشات الأولية قبل الحصول على الرخصة.

وأشار إلى أن العميل الذى سيفضل التعامل مع بنك رقمى دون غيره، يحتاج شرطين أساسين وهما بساطة الحصول على الخدمة، وضمان أمانها وهو ما يسعون لتوفيره.

وذكر أن خدمات الشركات وإقراضها هي الحلقة الأكثر تعقيدًا أمام البنوك الرقمية، ومن الصعب التعامل معها في المراحل الأولى، لذلك فإن التركيز سيكون على الأفراد.

وقال أيمن حسين وكيل أول محافظ البنك المركزى المصرى لقطاع الاستثمارات والتكنولوجيا خلال كلمته فى مؤتمر“بافكس”، إن عدد بطاقات الدفع وصل نحو 67 مليون بطاقة تتضمن 40 مليون بطاقة ميزة، بينما بلغ عدد محافظ الهاتف نحو 45 مليون محفظة.

وتطرق إلى أن القطاع المصرفى المصرى كان مرناً فى التحول من البنوك التقليدية التى تعتمد على الورق إلى البنوك التى تقدم خدمات رقمية، ويتجه للتحول إلى البنوك الرقمية خلال المرحلة المقبلة.