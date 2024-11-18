“مصر الجديدة للإسكان” تتعاقد مع أى سى جى لتطوير 26 فدانًا في هليوبوليس الجديدة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تعاقدت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير مع شركة أي سي جي الاستشارية لتطوير مشروع ذاتي خاص بالشركة فى مدينة هليوبلس الجديدة على مساحة 26 فدانًا، وفقاً لما قالته مروة منير رئيس علاقات المستثمرين بالشركة.
وتابعت منير أن الشركة تستهدف إنشاء مشاريع عمرانية متكاملة تضم انشطة متنوعة مكملة للنشاط العقاري.
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وتستعد الشركة لإقامة مشروعات خلال الفترة الحالية بالتعاون مع شركات الشرق الأوسط وأم جي جروب و مدينة مصر، و تعاونت مع شركة مدينة مصر لتطوير مشروع جديد في مدينة هليوبوليس الجديدة، على مساحة 491 فدان ومن المقرر البدء فيه العام المقبل.
وأشارت منير إلى أن الاختيار وقع على شركة مدينة مصر من بين العروض المقدمة أيضا من شركات هايد بارك وماونتن فيو للمشاركة في مشروع مدينة نيو هليوبوليس بسبب العرض المالي والفني للشركة.
وقالت إنه لم يتم البت حتى الآن في العرض المقدم من إحدى كبرى شركات التطوير العقارى بشأن المشاركة فى تطوير القصبة الخضراء بمدينة هليوبوليس الجديدة وتنفيذ وسيلة نقل جماعي ومركز إسلامي.
وتستهدف الشركة ضخ استثمارات بقيمة تتراوح بين 3 و4 مليارات جنيه حتى 2029 لتطوير البنية التحتية للمدينة ورفع كفاءة بها.
وقفزت أرباح شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير 21.6 مرة خلال أول 9 أشهر من العام الجاري 2024. مع تسجيل صافي ربح 1.74 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2024، مقابل 8.07 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من 2023. وارتفعت إيرادات الشركة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري إلى 896.1 مليون، مقابل 399.9 مليون جنيه فى الفترة المقارنة.
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