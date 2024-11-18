“مصر الجديدة للإسكان” تتعاقد مع أى سى جى لتطوير 26 فدانًا في هليوبوليس الجديدة

MENAFN - Al-Borsa News) تعاقدت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير مع شركة أي سي جي الاستشارية لتطوير مشروع ذاتي خاص بالشركة فى مدينة هليوبلس الجديدة على مساحة 26 فدانًا، وفقاً لما قالته مروة منير رئيس علاقات المستثمرين بالشركة.

وتابعت منير أن الشركة تستهدف إنشاء عمرانية متكاملة تضم انشطة متنوعة مكملة للنشاط العقاري.

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وتستعد الشركة لإقامة مشروعات خلال الفترة الحالية بالتعاون مع شركات الشرق الأوسط وأم جي جروب و مدينة مصر، و تعاونت مع شركة مدينة مصر لتطوير مشروع جديد في مدينة هليوبوليس الجديدة، على مساحة 491 فدان ومن المقرر البدء فيه العام المقبل.

وأشارت منير إلى أن الاختيار وقع على شركة مدينة مصر من بين العروض المقدمة أيضا من شركات هايد بارك وماونتن فيو للمشاركة في مشروع مدينة نيو هليوبوليس بسبب العرض المالي والفني للشركة.

وقالت إنه لم يتم البت حتى الآن في العرض المقدم من إحدى كبرى شركات التطوير العقارى بشأن المشاركة فى تطوير القصبة الخضراء بمدينة هليوبوليس الجديدة وتنفيذ وسيلة نقل جماعي ومركز إسلامي.

وتستهدف الشركة ضخ استثمارات بقيمة تتراوح بين 3 و4 مليارات جنيه حتى 2029 لتطوير البنية التحتية للمدينة ورفع كفاءة بها.

وقفزت أرباح شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير 21.6 مرة خلال أول 9 أشهر من العام الجاري 2024. مع تسجيل صافي ربح 1.74 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2024، مقابل 8.07 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من 2023. وارتفعت إيرادات الشركة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري إلى 896.1 مليون، مقابل 399.9 مليون جنيه فى الفترة المقارنة.