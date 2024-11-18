ترامب .. ما الذي ينتظر الاقتصاد العالمي؟

MENAFN - Al-Borsa News) يتهم منتقدو دونالد ترامب بأنه فوضوي للغاية وغير قادر على إنجاز الكثير، لكن سرعة تعييناته الأولى يجب أن تبدد هذه الاتهامات، فالإدارة القادمة تبدو جادة للغاية.تشهد أسواق الأسهم والسندات بشكل عام ارتياحاً تجاه احتمالات تخفيف القيود التنظيمية وخفض الضرائب في ولاية ترامب الثانية.

لكن مجلة“ذا إيكونوميست” البريطانية حذرت من مخاطر أن تؤدي الترحيلات الجماعية للمهاجرين وحرب تجارية عالمية إلى أضرار حقيقية.

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التعيينات التي أجراها ترامب تعكس رغبته في إحداث تغييرات جذرية، واتخاذ موقف صارم تجاه الصين، وتأكيد الولاء المطلق له.

ومع هذا الكم من الإشارات المتناقضة، قد يتساءل البعض عما ينتظر الاقتصاد العالمي.

نوايا الرئيس الجديد

الإجابة تظهر على ثلاثة أقسام، بدايتها تتمثل في نوايا ترامب.

إن التزامه بتخفيف القيود التنظيمية قد يكون مفيداً للنمو، فقد عين إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم، وفيفيك راماسوامي، رجل الأعمال والسياسي، على رأس إدارة جديدة تحمل اسم“وزارة كفاءة الحكومة”.

ورغم أن وعده بتقليص ميزانية الحكومة السنوية بمقدار 2 تريليون دولار يبدو غير واقعي، إلا أن تخفيف القيود التنظيمية بشكل مدروس قد يكون إيجابياً.

ويمكن للإدارة الجديدة تسريع تشريع القوانين المتعلقة بالتراخيص، وهي قوانين قيد المناقشة حالياً في الكونجرس، كما وعد ترامب بتحرير الذكاء الاصطناعي، الذي يعتمد بشكل كبير على الطاقة.

لكن الجانب الآخر من أجندة ترامب يشمل ترحيل ملايين المهاجرين غير الشرعيين وفرض تعريفات جمركية تصل إلى 60% على الصين وبين 10% إلى 20% على بقية دول العالم، وكل هذه السياسات قد تكون ضارة بالنمو.

فعلى سبيل المثال، قد تصل تكاليف الترحيلات الجماعية إلى مئات مليارات الدولارات، وفقاً لبعض التقديرات، دون احتساب الأعباء الاقتصادية الناتجة عن نقص العمالة وارتفاع أسعار المستهلكين، ويُذكر أن حوالي نصف العاملين في المزارع الأمريكية ليس لديهم وضع قانوني.

التوترات والتحديات العملية

الجزء الثاني من الإجابة هو أن التوترات داخل أجندة ترامب ستُحسم بسبب الواقع العملي، فالسياسات تحتاج إلى جهد كبير لتطبيقها، مما يجعل من المستحيل تنفيذ كل شيء دفعة واحدة.

فرض تعريفات جمركية شاملة سيستغرق وقتاً طويلاً، حيث يتطلب ذلك موافقة الكونجرس أو استخدام سلطات رئاسية غير مجربة.

كما قد يرفض بعض الجمهوريين المؤيدين للتجارة الحرة فرض تعريفات على حلفاء أمريكا المقربين.

علاوة على ذلك، من المرجح أن يتم الطعن في استخدام القوانين الحالية لفرض تعريفات شاملة لأسباب تتعلق بالأمن القومي أمام المحاكم.

وبالمثل، فإن القبض على ملايين الأشخاص واحتجازهم ومعالجتهم سيكون كابوساً لوجستياً، حيث ستحتاج الوكالات الفيدرالية إلى طلب المساعدة من السلطات المحلية، التي قد ترفض التعاون.

المزاج المتقلب لترامب

الجزء الثالث من الإجابة يكمن في المزاج المتقلب لترامب نفسه، فهو يحب اختيار المفضلين ثم التخلي عنهم، كما أنه لا يدين بالفضل لأحد.

ورغم تعيينه ستيفن ميلر، وهو من الموالين القدامى والمتشددين في قضايا الهجرة، في البيت الأبيض، فإن ترامب قد يضع النمو في المقدمة من خلال إثارة ضجيج كبير حول الترحيلات، لكن دون أن يكون لها تأثير كبير على أرض الواقع.

الأمر ذاته ينطبق على إيلون ماسك، الذي قد يتلقى امتيازات خاصة، لكن هل ستستمر العلاقة بينهما؟

الانضباط الوحيد الذي قد يواجهه رئيس نجح في تحدي الخبراء هو الأسواق نفسها، إذ يرى ترامب في أسعار الأسهم مؤشراً للنجاح.

يبدو أن الأسواق تعتقد أن الأمور ستسير على ما يرام، ورغم أنها تدرك مخاطر التضخم والمحسوبية، فإن المستثمرين يراهنون على أن التعريفات الجمركية والترحيلات لن تسبب أضراراً كبيرة.

بدلاً من ذلك، ستؤدي تخفيضات الضرائب إلى ازدهار مؤقت يعزز أرباح الشركات، بينما سيؤدي تخفيف القيود التنظيمية إلى تحقيق نمو مستدام.

وحتى لو صحت هذه التوقعات بالنسبة للولايات المتحدة (وهو احتمال غير مؤكد)، فإنها تبدو متفائلة للغاية بالنسبة لبقية العالم.

مع زيادة الاقتراض الأمريكي ورفع التعريفات وتحقيق النمو، ستزداد قوة الدولار، وهذا سيضعف التجارة ويؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة أعباء الديون بالدولار على الدول النامية.

الضغوط العالمية والاستجابات المحتملة

بعض الحكومات ستكون في مرمى النيران، خاصة إذا استخدم ترامب التهديد بزيادة التعريفات كأداة تفاوض.

والمكسيك ستكون الأكثر عرضة ذلك، نظراً لاستهدافها في سياسة ترامب المتعلقة بالهجرة، حيث يعبر العديد من المهاجرين غير الشرعيين الحدود مع الولايات المتحدة، وأيضاً في سياسته التجارية، نظراً لوجود مصانع مكسيكية تصدر منتجاتها إلى الشمال بموجب اتفاقية الولايات المتحدة-المكسيك-كندا.

ويبدو أن ترامب يحمل عداءً خاصاً تجاه قادة الاتحاد الأوروبي.

يزعم العديد من الجمهوريين أن أمريكا، من خلال دفعها تكاليف القوات الأمريكية في أوروبا كجزء من“الناتو”، تدفع فعلياً مقابل رفاهية الأوروبيين.

بالنسبة لترامب، الفائض التجاري الكبير للاتحاد الأوروبي مع أمريكا يزيد من تعقيد الأمور، لذلك، يمكن لأوروبا أن تتوقع دفع الثمن.

التركيز على الصين

من المقرر أن يكون الهدف الرئيسي للسياسة الاقتصادية العدائية هو الصين، وكل من ماركو روبيو في وزارة الخارجية ومايك والتز كمستشار للأمن القومي يريدان أن تكون المنافسة بين أكبر اقتصادين في العالم محور السياسة الأمريكية.

وفي ظل انتقال الشركات سلاسل التوريد خارج الصين، قد تستفيد بعض الدول، لكن الفصل بين الاقتصادين الأمريكي والصيني سيكون له تأثيرات شديدة الاضطراب.

الاستعداد للأزمة القادمة

يتعين على الدول أن تستعد لما هو قادم، فالاتحاد الأوروبي أعلن أنه سيوجه عشرات المليارات من اليوروهات للإنفاق على الدفاع، لكنه متأخر بشدة في الذكاء الاصطناعي وأهمل تقوية سوقه الداخلية لفترة طويلة.

كما أن الصين في وضع أفضل، لكنها تأخرت بشكل غير حكيم في تحفيز الطلب المحلي.

إذا أطلق ترامب موجة من التعريفات الجمركية، فإن الرد بالمثل سيكون مغرياً، خاصة لإظهار القوة، لكنه سيكون عملاً ضاراً.

كما أن القليل من الدول محصنة ضد صدمات التجارة مثل أمريكا، بفضل سوقها الداخلية الكبيرة.

والأفضل هو استغلال الجانب الإيجابي من سياسات ترامب الاقتصادية وتخفيف القيود التنظيمية.

وإذا كان ترامب يريد تغيير قواعد اللعبة، فإن الطريقة الأفضل للتعامل مع ذلك هي أن تصبح الدول أكثر تنافسية.