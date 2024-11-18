الشرطة: وفاة موقوف في مركز شرطة حلحول شمال الخليل
التاريخ
11/18/2024 2:18:29 PM
(MENAFN
- Palestine News Network
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الخليل/PNN- قال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات إن موقوفا (41 عاما) توفي في مركز شرطة حلحول شمال الخليل، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.
وأضاف ارزيقات، في بيان، مساء اليوم الاثنين، أنه جرى نقل الموقوف على الفور إلى مستشفى حلحول الحكومي، وقد تم الإعلان عن وفاته، وهو موقوف منذ أمس بقرار قضائي "أمر حبس"- نفقة شرعية، مشيرا إلى أنه إبلاغ النيابة العامة وجهات الاختصاص بالواقعة.
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