الشرطة: وفاة موقوف في مركز شرطة حلحول شمال الخليل

MENAFN - Palestine News ) الخليل/PNN- قال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات إن موقوفا (41 عاما) توفي في مركز شرطة حلحول شمال الخليل، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.

وأضاف ارزيقات، في بيان، مساء اليوم الاثنين، أنه جرى الموقوف على الفور إلى حلحول الحكومي، وقد تم الإعلان عن وفاته، وهو موقوف منذ أمس بقرار قضائي "أمر حبس"- نفقة شرعية، مشيرا إلى أنه إبلاغ النيابة العامة وجهات الاختصاص بالواقعة.



