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الشرطة: وفاة موقوف في مركز شرطة حلحول شمال الخليل

11/18/2024 2:18:29 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل/PNN- قال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات إن موقوفا (41 عاما) توفي في مركز شرطة حلحول شمال الخليل، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.

وأضاف ارزيقات، في بيان، مساء اليوم الاثنين، أنه جرى نقل الموقوف على الفور إلى مستشفى حلحول الحكومي، وقد تم الإعلان عن وفاته، وهو موقوف منذ أمس بقرار قضائي "أمر حبس"- نفقة شرعية، مشيرا إلى أنه إبلاغ النيابة العامة وجهات الاختصاص بالواقعة.


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