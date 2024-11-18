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استشهاد شاب متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في نابلس

11/18/2024 2:18:28 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس /PNN- استُشهد شاب، مساء اليوم الاثنين، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة نابلس.

وأعلنت وزارة الصحة، في بيان مقتضب، استشهاد الشاب نور أحمد مصطفى عرفات (18 عاما)، متأثراً بجروح حرجة أصيب بها في الصدر والبطن والكتف، عقب إطلاق الاحتلال النار عليه في حي المساكن الشعبية بنابلس.

وأفادت مصادر أمنية، بأن مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال منطقة المساكن الشعبية شرق نابلس، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي، ما أدى إلى إصابة الشاب عرفات بجروح حرجة نُقل على إثرها إلى المستشفى، حيث أُعلن استشهاده متأثرا بإصابته.

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MENAFN18112024000205011050ID1108898484

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