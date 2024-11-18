استشهاد شاب متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في نابلس

(MENAFN
- Palestine News Network
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نابلس /PNN- استُشهد شاب، مساء اليوم الاثنين، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة نابلس.
وأعلنت وزارة الصحة، في بيان مقتضب، استشهاد الشاب نور أحمد مصطفى عرفات (18 عاما)، متأثراً بجروح حرجة أصيب بها في الصدر والبطن والكتف، عقب إطلاق الاحتلال النار عليه في حي المساكن الشعبية بنابلس.
وأفادت مصادر أمنية، بأن مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال منطقة المساكن الشعبية شرق نابلس، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي، ما أدى إلى إصابة الشاب عرفات بجروح حرجة نُقل على إثرها إلى المستشفى، حيث أُعلن استشهاده متأثرا بإصابته.
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