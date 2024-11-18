أول مذكرة نيابية موجهة إلى رئيس الوزراء جعفر حسان

أول مذكرة نيابية موجهة إلى رئيس الوزراء جعفر حسان
التاريخ
11/18/2024 9:08:19 AM
(MENAFN
- Amman Net) وقع نواب اليوم الاثنين أول مذكرة نيابية موجهة إلى رئيس الوزراء جعفر حسان.
والمذكرة تطالب حسان بحل قضية لائحة الأجور الطبية التي أشعلت خلافا بين نقابة الأطباء وشركات التأمين ومزودي الخدمة الطبية.
MENAFN18112024000209011053ID1108897593
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.