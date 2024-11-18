أبو هولي يطالب الأمم المتحدة بالتحرك الفوري لحماية الأونروا ومنع إسرائيل من تنفيذ قوانينها

MENAFN - Palestine News ) جنيف / PNN - دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، الأمم المتحدة أن تتخذ إجراءات لحماية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، ومنع إسرائيل من تنفيذ القوانين التي تستهدفها.

جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماعات اللجنة الاستشارية للأونروا في جنيف، برئاسة إسبانيا التي تستمر لمدة يومين بمشاركة 30 دولة مانحة و4 مراقبين (الاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، ودولة فلسطين).

ويناقش الاجتماع، تداعيات قوانين الكنيست الإسرائيلية ومخاطرها التي تستهدف الأونروا، والتحديات التي تواجه عملها في ظل استمرار أزمتها المالية المزمنة والعجز المالي الكبير في ميزانيتها الاعتيادية (البرامجية)، كما ستناقش في اجتماعاتها أوضاع اللاجئين في المخيمات وعمليات الأونروا.

ولفتت أبو هولي إلى أن الأمم المتحدة، هي صاحبة الولاية على "الأونروا"، وتقع عليها مسؤولية حمايتها، كما دعا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى إلزام سلطات الاحتلال تمكين الأونروا من تنفيذ ولايتها، كما اعتمدتها الجمعية العامة، في جميع مناطق عملياتها، وإلزامها احترام حصانة منشآتها وتأمين الحماية لموظفيها.

وأدان، القوانين الإسرائيلية التي تحظر أنشطة الأونروا وقطع الاتصالات معها وإلغاء الاتفاقيات الثنائية لعام 1967، لافتا إلى أن لهذه القوانين تداعيات خطيرة على ولايتها في مناطق عملياتها الخمس، محذراً من محاولات تفكيكها أو إنهاء خدماتها ونقل صلاحياتها إلى المنظمات الدولية.

وأشار أبو هولي، إلى أن الأونروا تتعرض لتحديات كبيرة في ظل استمرار الأزمات المتأصلة التي تواجهها في السياقات السياسية والتشغيلية والمالية، والتي أخذت منحى تصاعدياً أكثر خطورة مع تفاقم احتياجات اللاجئين ومعاناتهم في المخيمات، في ظل نقص حاد في تمويل الاستجابة الإنسانية والعجز المالي المتأصل في ميزانية الأونروا، مع استمرار حرب التجويع والإبادة والتهجير التي تشنها إسرائيل ضد شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، واشتداد الهجمات العسكرية الإسرائيلية التي تستهدف بشكل ممنهج قتل موظفي الأونروا، وتدمير منشآتها في قطاع غزة والضفة الغربية وصولاً إلى إقرار الكنيست الإسرائيلية قوانين حظر أنشطتها التي تقوّض ولاية عملها وتضع خدماتها وبرامج عملها في دائرة خطر التوقف.

وتابع: "أن هذه التحديات تضعنا جميعاً أمام استحقاقات كيفية العمل على حماية ولاية الأونروا من الهجمات السياسية والقوانين الإسرائيلية التي تستهدفها، ووضع الأونروا على أرضية مالية مستقرة مستدامة، والسير بها إلى بر الأمان في عالم مليء بالتحديات، والعمل على تأمين مستقبل أفضل وأكثر استدامة لمجتمع اللاجئين في ظل غياب الحل السياسي لقضيتهم".

وعبر أبو هولي، عن تقدير منظمة التحرير الفلسطينية للعمل الذي يقوم به موظفو الأونروا، في الأقاليم الخمسة، وإصرارهم على القيام بالعمل في الخطوط الأمامية في قطاع غزة تنفيذا لولايتها.

وقال، إن استشهاد 243 موظفاً من الأونروا بنيران الاحتلال الإسرائيلي، يشكل سابقة خطيرة هي الأولى في تاريخ الأمم المتحدة، وهي أن يُقتل هذا العدد الكبير من الموظفين الأمميين على يد دولة عضو في الأمم المتحدة، في ظل صمت دولي مريب والإفلات الكامل من العقاب.

وطالب أبو هولي، المجتمع الدولي بمساءلة سلطات الاحتلال على جرائمها بحق موظفي الأونروا ومقراتها في قطاع غزة، ومحاسبة المستعمرين وجنود الاحتلال على الاعتداء على موظفيها وعدم احترام حصانتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس.

وحث، المانحين على تقديم التمويل المرن وزيادة تمويلها وتوقيع اتفاقيات تمويل متعددة السنوات، مطالباً في الوقت نفسه الدول المانحة التي لم تسدد التزاماتها المالية بالوفاء بالتزاماتها وتسديد الدفعات المتبقية لديها، كما طالب الدول الأعضاء بتأمين شبكة أمان مالية تغطي العجز المالي في ميزانيتها لعام 2024.

وشدد أبو هولي، على أن الأونروا هي الوكالة الرئيسية للأمم المتحدة التي تقدم الخدمات الأساسية الإنسانية المنقذة للأرواح، وخدمات الحماية لملايين اللاجئين في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وفي جميع أنحاء المنطقة، وأيضا في الأردن ولبنان وسوريا.

وختم، أن الأونروا تبقى هي المنظمة الدولية الوحيدة المسؤولة عن تقديم الخدمات للاجئين في مناطق عملياتها الخمس وفقاً لولايتها وتفويضها الدولي الممنوح لها بالقرار 302، ولما تحمله من تجسيد حي للمسؤولية الدولية تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم المشروعة.