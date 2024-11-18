الاحتلال يقتحم مدرسة المالح في الأغوار الشمالية ويعتدي على عامل فيها

(MENAFN
- Palestine News Network
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الأغوار
/PNN - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مدرسة المالح في الأغوار الشمالية واعتدت على أحد العاملين فيها.
وأفاد مدير التربية والتعليم في طوباس والأغوار الشمالية عزمي بلاونة بأن قوات الاحتلال داهمت المدرسة بعد انتهاء الدوام، وأجبرت مراسل الخدمات على فتح باب المدرسة، وأنزلت العلم الفلسطيني، واعتدت عليه بالضرب المبرح، فنُقل إلى مستشفى طوباس التركي الحكومي لتلقي العلاج.
وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة بأن قوات الاحتلال داهمت منطقة المالحة، وشرعت بتفتيش مساكن المواطنين والتدقيق في هوياتهم.
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