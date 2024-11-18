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الاحتلال يقتحم مدرسة المالح في الأغوار الشمالية ويعتدي على عامل فيها

11/18/2024 8:18:42 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الأغوار
/PNN - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مدرسة المالح في الأغوار الشمالية واعتدت على أحد العاملين فيها.

وأفاد مدير التربية والتعليم في طوباس والأغوار الشمالية عزمي بلاونة بأن قوات الاحتلال داهمت المدرسة بعد انتهاء الدوام، وأجبرت مراسل الخدمات على فتح باب المدرسة، وأنزلت العلم الفلسطيني، واعتدت عليه بالضرب المبرح، فنُقل إلى مستشفى طوباس التركي الحكومي لتلقي العلاج.

وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة بأن قوات الاحتلال داهمت منطقة المالحة، وشرعت بتفتيش مساكن المواطنين والتدقيق في هوياتهم.

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