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نائب رئيس مجلس الوزراء يترأس الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء

11/18/2024 8:11:59 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ترأس الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم، بقصر القضيبية.
في بداية الاجتماع، أكد المجلس على أهمية الزيارة التي قام بها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، إلى المملكة المتحدة ولقاء جلالته مع صاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، مشيراً المجلس إلى ما يجمع مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة من علاقاتٍ تاريخية وشراكةٍ وثيقة تمتد لأكثر من مئتي عام، وتستند لأسسٍ متينة ودعائم راسخة، والتي عكستها ما حظيت به زيارة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم إلى المملكة المتحدة من ترحيب واهتمام كبير. كما رفع المجلس أسمى التهاني حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم بمنح صاحب الجلالة ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، جلالته، وسام "فارس الصليب الأعظم الملكي الفيكتوري"، والذي يعد من أعلى الأوسمة التي يمنحها ملك المملكة المتحدة.
وفي ضوء الكلمة السامية التي ألقاها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظّم
خلال مأدبة العشاء التي أقامها جلالة ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية تكريماً لجلالة الملك المعظم، أشار المجلس إلى ما تضمنته كلمة جلالته حول ما يربط مملكة البحرين والمملكة المتحدة من صداقةٍ قوية ومتجذرة، وأهمية ما جاء في الكلمة التي ألقاها جلالة ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية والتي تناولت الإنجازات التي حققها جلالة الملك المعظم خلال خمسة وعشرين عاماً، إلى جانب التطور الذي شهدته علاقات الصداقة الممتدة بين البلدين، والمحطات التاريخية المهمة لمملكة البحرين في ظل قيادة جلالة ملك البلاد المعظم، حيث أنه منذ بداية عهده أرسى جلالته رؤيته لميثاق العمل الوطني الذي لقي التأييد الواسع لما تضمنه من مفاهيم ومبادئ وطنية شاملة، وصولاً إلى ما تحقق من العفو وإعادة التأهيل لآلاف من أبناء الوطن، مما اعتبره تجسيداً لنهج جلالة الملك المعظم في القيادة والاهتمام النابع من القلب بأبناء شعب مملكة البحرين بجميع أطيافهم، مع وضع الوحدة الوطنية هدفاً تنبثق عنه جميع مبادرات وجهود جلالة الملك المعظم.
بعدها رفع المجلس التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة نجاح معرض البحرين الدولي للطيران في نسخته السابعة ومرور 14 عاماً على انطلاقته، والمنجزات التي حققها المعرض هذا العام والتي تأتي استكمالًا لما تحقق في ظل المسيرة التنموية الشاملة التي انطلقت قبل خمس وعشرين عامًا بتولي حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم مقاليد الحكم، مشيداً بجهود اللجنة العليا المنظمة لمعرض البحرين الدولي للطيران برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم، والتي تواصل بجهودها الدؤوبة وعملها الحثيث في تعزيز تنافسية المعرض على خارطة معارض الطيران الدولية كأحد أبرز المعارض في المنطقة.
كما رفع المجلس خالص التهاني لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بنجاح سباق النسخة السادسة من كأس البحرين الدولي للخيل، لافتاً إلى الإقبال الكبير على المشاركة من قبل الإسطبلات العالمية والملاك بما يعكس الثقة في القدرات التنظيمية للبحرين، مشيداً بالجهود التي بذلتها الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل برئاسة سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري، رئيس مجلس إدارة صندوق العمل، رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، وتميزها في تنظيم هذه الفعالية الرياضية العالمية.
ثم أكد المجلس على أهمية كلمة مملكة البحرين في القمة العربية والإسلامية غير العادية والتي ألقاها نيابة عن حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، نائب رئيس مجلس الوزراء، وما أكدت عليه بشأن دعوة مملكة البحرين إلى تحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط. والالتزام بحل القضية الفلسطينية، باعتبارها ضرورة ملحة لحفظ حقوق جميع شعوب المنطقة في التعايش في أمن ووئام، لافتاً إلى ما وفرته المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ودعم ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من أجل تحقيق القمة للأهداف المرجوة.
بعدها هنأ المجلس سلطنة عُمان الشقيقة قيادةً وحكومةً وشعباً بمناسبة ذكـرى العيد الوطني، مشيراً إلى ما تشهده سلطنة عُمان من تطور في مختلف المجالات في ظل قيادة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان.
بعد ذلك وافق المجلس على المذكرات التالية:
1-مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن تمويل مشروع تطوير شارع جابر الأحمد الصباح.
2-مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قرار بإضافة عضو إلى تشكيل اللجنة العليا لرعاية شئون ذوي الإعاقة.
3-مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول 5 مذكرات تفاهم وبرنامج تنفيذي للتعاون بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة.
4-مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن مذكرة تفاهم وبرنامجان تنفيذيان بين مملكة البحرين وسلطنة عُمان.
5- مذكرة
وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني بشأن استملاك عدد من العقارات للمنفعة العامة للتطوير العمراني.
6-مذكرة وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني بشأن تدشين خدمات تخطيطية جديدة عبر المنصة الإلكترونية لخدمات التخطيط العمراني "تخطيط".
7-مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول رد الحكومة على اقتراح برغبة مقدم من مجلس النواب.
بعد ذلك استعرض المجلس مذكرة وزير الخارجية بشأن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ 162 التحضيرية للدورة الـ 45 للمجلس الأعلى.
بعدها أخذ المجلس علماً من خلال التقارير الوزارية بما يلي:
1. نتائج المشاركة في القمة العربية والإسلامية غير العادية.
2. اجتماع الدورة الثامنة للجنة الوزارية المشتركة بين مملكة البحرين وسلطنة عُمان الشقيقة.
3. المشاركة في أعمال منتدى صير بني ياس 2024.
4. المشاركة في المؤتمر الوزاري العالمي رفيع المستوى حول مقاومة مضادات الميكروبات.
5.
نتائج المشاركة في الاجتماع الوزاري المصاحب للقمة العربية الإسلامية المشتركة.
6. نتائج المشاركة في النسخة الثانية عشرة من المنتدى الحضري العالمي (WUF12) بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.
7. المشاركة في مؤتمر ومعرض سيتي سكيب بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.
8. نتائج المشاركة في سوق السفر العالمي (WTM).
9. المشاركة في المجلس التنفيذي في دورته 122 لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة.
10.نتائج المشاركة في الدورة الوزارية الأربعين للكومسيك (اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي).

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