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جسماً طائراً سقط في إحدى المناطق الحدودية داخل العقبة .. استمع

11/18/2024 7:57:19 AM
(MENAFN- Amman Net) صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي، أن جسماً طائراً سقط فجر الإثنين، في إحدى المناطق الحدودية داخل محافظة العقبة جنوبي الأردن.

وبين المصدر أنه لم ينتج عن الحادثة أي أضرار بشرية أو مادية، فيما وصلت كوادر من الدفاع المدني وفريق كشف هندسي عسكري للموقع.

و لقي هذا الخبر تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الإجتماعي

حيث علق أحمد : والله صوت مرعب هز العقبة..كيف اللي شغال عليهم القصف ليل نهار..اللهم فرجك و نصرك الذي وعدت وحسبنا الله ونعم الوكيل

و قالت سوزان : على شوي رح يتسبب بأضرار بشرية و مادية، الصوت كان قوي كتير ووقع بمكان فيه ناس بس الله سلم

و أضاف حبيب : الأمور لا تبشر بالخير
من ظلم الناس، ناهيك عن خذلانهم لأهل غزة لأكثر من ٤٣٠ يوم تحت القصف والجوع والبرد

و علق عادل : نحنا صرنا بوسط الميمعة شئنا أم أبينا...فلازم يكون إلنا موقف أقوى من العدوان على إخواننا...

و قال باسل : شو هالجسم اللي كل يومين تلات واقع ؟!

و أضاف عبدالله : اللهم لك الحمد والشكر ... اللهم احمي هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم امين يارب العالمين يا الله

ودعا المصدر المواطنين إلى ضرورة الابتعاد عن هذه الأجسام أو العبث بها لضمان سلامتهم وممتلكاتهم.

كان هذا أبرز ما تداوله رواد مواقع التواصل الإجتماعي لهذا اليوم.. في أمان الله.

Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · جسماً طائراً سقط في إحدى المناطق الحدودية داخل العقبة

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