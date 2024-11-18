جسماً طائراً سقط في إحدى المناطق الحدودية داخل العقبة .. استمع

(MENAFN
- Amman Net) صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي، أن جسماً طائراً سقط فجر الإثنين، في إحدى المناطق الحدودية داخل محافظة العقبة جنوبي الأردن.
وبين المصدر أنه لم ينتج عن الحادثة أي أضرار بشرية أو مادية، فيما وصلت كوادر من الدفاع المدني وفريق كشف هندسي عسكري للموقع.
و لقي هذا الخبر تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الإجتماعي
حيث علق أحمد : والله صوت مرعب هز العقبة..كيف اللي شغال عليهم القصف ليل نهار..اللهم فرجك و نصرك الذي وعدت وحسبنا الله ونعم الوكيل
و قالت سوزان : على شوي رح يتسبب بأضرار بشرية و مادية، الصوت كان قوي كتير ووقع بمكان فيه ناس بس الله سلم
و أضاف حبيب : الأمور لا تبشر بالخير
من ظلم الناس، ناهيك عن خذلانهم لأهل غزة لأكثر من ٤٣٠ يوم تحت القصف والجوع والبرد
و علق عادل : نحنا صرنا بوسط الميمعة شئنا أم أبينا...فلازم يكون إلنا موقف أقوى من العدوان على إخواننا...
و قال باسل : شو هالجسم اللي كل يومين تلات واقع ؟!
و أضاف عبدالله : اللهم لك الحمد والشكر ... اللهم احمي هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم امين يارب العالمين يا الله
ودعا المصدر المواطنين إلى ضرورة الابتعاد عن هذه الأجسام أو العبث بها لضمان سلامتهم وممتلكاتهم.
كان هذا أبرز ما تداوله رواد مواقع التواصل الإجتماعي لهذا اليوم.. في أمان الله.
Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · جسماً طائراً سقط في إحدى المناطق الحدودية داخل العقبة
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