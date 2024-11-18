استطلاعان للرأي : تزايد تعلق إسرائيل بالدعم الأميركي بالحرب من أجل بقائها

MENAFN - Palestine News ) أظهر استطلاعان للرأي تزايد تعلق الجمهور في إسرائيل بالولايات المتحدة، مع استمرار الحرب على غزة ولبنان، وذلك من خلال مقارنة بين نتائج استطلاعين أجراهما "معهد أبحاث الأمن القومي" في تل أبيب، وشارك فيه 800 يهودي و200 عربي.

ووافق 76% من اليهود و56% من العرب، في استطلاع أجري في تموز/يوليو، على مقولة إن "دعم الولايات المتحدة لإسرائيل ضروري لبقاء إسرائيل، وارتفعت هذه النسب 79% بين اليهود و63.5% بين العرب، في استطلاع أجري في تشرين الأول/أكتوبر الفائت.

وتبين أن 85% من الناخبين اليهود لأحزاب الوسط – يسار الصهيونية تؤيد هذه المقولة في كلا الاستطلاعين، بينما كانت هذه النسبة بين ناخبي أحزاب اليمين التي تشكل الائتلاف 70% وبين الناخبين اليهود المتدينين 57%، في استطلاع تموز/يوليو، وارتفعت في الاستطلاع الأخير إلى 74% بين ناخبي اليمين و65% بين اليهود المتدينين، وكانت النسبة حوالي 50% بين الحريديين في كلا الاستطلاعين.

وفي استطلاع أجري في آب/أغسطس الماضي، قال 55.5% من اليهود و58.5% من العرب إن على إسرائيل أن تأخذ بعين الاعتبار موقف الولايات المتحدة أثناء إقرار سياستها خلال الحرب. وكان تأييد واسع بنسبة 71% في صفوف ناخبي أحزاب الوسط – يسار، بينما 43% من اليمين وحوالي ثلث المتدينين والحريديين وافقوا على ذلك.

وحول طبيعة العلاقات الإسرائيلية – الأميركية خلال الحرب، قال 42% و39.5% من الحرب إن هذه العلاقات تحسنت أو أنها لم تتغير. وفي الجمهور اليهودي كان هذا رأي نصف المستطلعين اليمينيين والمتدينين والحريديين، مقابل 20% - 33% من العلمانيين ناخبي أحزاب الوسط – اليسار الذين قال معظمهم إن العلاقات بين الدولتين تراجعت في السنة الأخيرة.

وقال 48% من اليهود و31% من العرب، في استطلاع تموز/يوليو، إن لا بديل للولايات المتحدة كحليفة لإسرائيل. وكان هذا موقف 80% من اليهود العلمانيين الذين يتماثلون مع أحزاب الوسط – يسار، وموقف 28% إلى 41% من المستطلعين اليمينيين والمتدينين والحريديين، الذين عبروا عن ميلهم المتزايد لحلفاء آخرين، مثل الهند أو الصين أو روسيا.