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إصابة مواطنة برصاص الاحتلال جنوب الخليل

11/18/2024 7:01:38 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل / PNN- أصيبت اليوم الاثنين، سيدة بعد إطلاق جنود الاحتلال النار على مركبتها بمسافر يطا جنوب الخليل.

وقال الناشط فؤاد عمور، إن قوات الاحتلال المتمركزة على مدخل قرية اللتواني أطلقت النار على مركبة، ما أدى إلى إصابة سيدة بجروح في يدها.

وأغلقت قوات الاحتلال المنطقة، ومنعت طواقم الهلال الأحمر ونشطاء السلام والمتضامنين الأجانب من الوصول إلى المكان.

وتواصل قوات الاحتلال حصارها وملاحقتها للمواطنين في التجمعات والقرى كافة بمسافر يطا، في سياق الضغط على المواطنين لتهجيرهم من أراضيهم.

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