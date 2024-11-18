إصابة مواطنة برصاص الاحتلال جنوب الخليل

(MENAFN
- Palestine News Network
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الخليل / PNN- أصيبت اليوم الاثنين، سيدة بعد إطلاق جنود الاحتلال النار على مركبتها بمسافر يطا جنوب الخليل.
وقال الناشط فؤاد عمور، إن قوات الاحتلال المتمركزة على مدخل قرية اللتواني أطلقت النار على مركبة، ما أدى إلى إصابة سيدة بجروح في يدها.
وأغلقت قوات الاحتلال المنطقة، ومنعت طواقم الهلال الأحمر ونشطاء السلام والمتضامنين الأجانب من الوصول إلى المكان.
وتواصل قوات الاحتلال حصارها وملاحقتها للمواطنين في التجمعات والقرى كافة بمسافر يطا، في سياق الضغط على المواطنين لتهجيرهم من أراضيهم.
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