وزيرة الخارجية الألمانية: لا يوجد ما يبرر عدم وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة

MENAFN - Palestine News ) برلين/ PNN- قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الإثنين، إنه لا يوجد ما يبرر عدم وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأضافت أن هناك استعدادات لفرض عقوبات جديدة على إيران.

وذكرت بيربوك، في بروكسل، قبل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، أن الولايات المتحدة اتخذت قراراً مهماً في ما يتعلق بدعم الدفاع الجوي الأوكراني.

جاء ذلك بعدما قال مسؤولون إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن سمحت لأوكرانيا باستخدام أسلحة أمريكية الصنع لضرب العمق الروسي.