وزيرة الخارجية الألمانية: لا يوجد ما يبرر عدم وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة

(MENAFN
- Palestine News Network
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برلين
/ PNN- قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الإثنين، إنه لا يوجد ما يبرر عدم وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وأضافت أن هناك استعدادات لفرض عقوبات جديدة على إيران.
وذكرت بيربوك، في بروكسل، قبل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، أن الولايات المتحدة اتخذت قراراً مهماً في ما يتعلق بدعم الدفاع الجوي الأوكراني.
جاء ذلك بعدما قال مسؤولون إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن سمحت لأوكرانيا باستخدام أسلحة أمريكية الصنع لضرب العمق الروسي.
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