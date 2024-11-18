حزب الله يسلم ملاحظاته على المقترح الأميركي عشية وصول هوكشتاين

MENAFN - Palestine News ) بيروت / PNN - قالت مصادر حكومية لبنانية للجزيرة إن حزب الله سلم ملاحظاته على المسودة الأميركية إلى رئيس اللبناني نبيه بري، في حين ينتظر أن يتوجه المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين إلى بيروت غدا الثلاثاء لإجراء محادثات بشأن وقف إطلاق النار في لبنان.

وقال المصادر الحكومية اللبنانية للجزيرة إن حزب الله يتعامل بانفتاح مع المسودة الأميركية لوقف إطلاق النار.

من جهته، قال مصدر رسمي لبناني للجزيرة إن لبنان منفتح على مضمون مسودة المقترح الأميركي ويتعامل معها بإيجابية ويسعى لوضع اللمسات الأخيرة عليها، مشيرا إلى أن المقترح يهدف لبناء خطة تطبيقية لوقف إطلاق النار.

وأكد المصدر أن لبنان يتعامل مع مسودة المقترح الأميركي انطلاقا من مرجعية القرار 1701، ولا يمانع تعزيز عمل اللجنة الثلاثية المكلفة بمراقبة وقف إطلاق النار وتطبيق هذا القرار، شرط أن يسبقه انسحاب إسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني.

وأكد المصدر أنه سيتم مناقشة الملاحظات على المسودة مع هوكشتاين عند وصوله إلى بيروت.

ومن المنتظر أن يتوجه هوكشتاين إلى بيروت غدا الثلاثاء، قبل أن يتوجه إلى إسرائيل بعد غد الأربعاء، في إطار الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن الزيارة المقررة لهوكشتاين إلى إسرائيل الأربعاء تشير إلى تقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر سياسية قولها إنّ "تل أبيب تتوقع تقدما كبيرا في محادثات وقف إطلاق النار مع لبنان، خلال الأسبوع المقبل، تزامنا مع زيارة هوكشتاين".

من جانبها، كشفت قناة "كان" الإسرائيلية عن بعض تفاصيل مسودة اتفاق التسوية بين لبنان وإسرائيل، وأشارت إلى أن المقترح يقضي بوضع 5 آلاف جندي لبناني بالمناطق الجنوبية للدولة، وتعهد من إسرائيل بعدم مهاجمة لبنان، وإعادة ترسيم الحدود البرية بين الدولتين.

والجمعة، قالت هيئة البث إن إسرائيل تنتظر ردا لبنانيا على الاقتراح الأميركي لوقف إطلاق النار في غضون أيام قليلة.

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ويتضمن المقترح، حسب هيئة البث، التزام حزب الله وإسرائيل بقرار مجلس الأمن 1701، وانتشار الجيش اللبناني بوصفه قوة مسلحة وحيدة في جنوب لبنان، بجانب قوات اليونيفيل.

كما يشمل أيضا منع إعادة تسليح الجماعات المسلحة غير الرسمية في لبنان، وأن يكون بيع أي أسلحة للبنان أو إنتاجها داخله تحت إشراف الحكومة اللبنانية.

ويتضمن منح القوى الأمنية اللبنانية صلاحيات "الإشراف على إدخال الأسلحة عبر الحدود اللبنانية والإشراف على المنشآت غير المعترف بها من قبل الحكومة والتي تنتج الأسلحة، وتفكيكها وتفكيك أي بنية تحتية مسلحة لا تلتزم بالالتزامات الواردة في الاتفاق".

ووفقا لهيئة البث، يتضمن المقترح الأميركي أيضا انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان خلال 7 أيام ليحل محلها الجيش اللبناني تحت إشراف دولي، إضافة إلى نزع سلاح المجموعات المسلحة جنوب نهر الليطاني خلال 60 يوما من توقيع الاتفاق.

يشار إلى أن إسرائيل وسعت منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي نطاق حربها على لبنان لتشمل معظم المناطق بما فيها العاصمة، عبر غارات جوية. كما بدأ جيش الاحتلال غزوا بريا للجنوب.

ووفق بيانات رسمية لبنانية، أسفر العدوان الإسرائيلي إجمالا عن 3445 شهيدا، و14 ألفا و599 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلا عن نحو 1.4 مليون نازح.

وفي سياق متصل، قال العضو السابق في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس إن شرط أي اتفاق إسرائيلي مع لبنان هو حرية عمل الجيش الإسرائيلي بشكل مطلق مقابل كل خرق للاتفاق من قبل حزب الله.