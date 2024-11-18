المفتي يدعو القنصل الفرنسي العام للضغط على الاحتلال لوقف جرائمه بحق شعبنا

(MENAFN
- Palestine News Network
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القدس / PNN - دعا المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد حسين، القنصل الفرنسي العام "نيكولاس كاسيانيديس" للضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي من أجل أن تلتزم بالقانون الدولي، وتوقف جرائمها بحق أبناء شعبنا.
وأضاف المفتي خلال اللقاء الذي جمعهما، اليوم الإثنين، أن سلطات الاحتلال تتحدى العالم الذي يطالبها بوقف بناء المستعمرات على حساب حقوق المواطنين وأراضيهم، مطالبا بالتحرك العاجل لوقف هذه الهجمة الاستعمارية.
وأدان المجازر التي ترتكبها سلطات الاحتلال في قطاع غزة، كما أدان
الحملة الشرسة التي يشنها المستعمرون ضد الأراضي الفلسطينية، بالإضافة إلى سرقة الزيتون وتدمير الأراضي الزراعية تحت حماية قوات الاحتلال.
وأشاد المفتي، بموقف الاتحاد الأوروبي الخاص بمساندة شعبنا.
واستعرض الشيخ محمد حسين، واقع مدينة القدس وما تتعرض له من انتهاكات من قبل سلطات الاحتلال، مبينا أنها تشكل إرثاً حضارياًّ وسياسياً ودينيا للشعب الفلسطيني.
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