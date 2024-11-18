المفتي يدعو القنصل الفرنسي العام للضغط على الاحتلال لوقف جرائمه بحق شعبنا

MENAFN - Palestine News ) القدس / PNN - دعا المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد حسين، القنصل الفرنسي العام "نيكولاس كاسيانيديس" للضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي من أجل أن تلتزم بالقانون الدولي، وتوقف جرائمها بحق أبناء شعبنا.

وأضاف المفتي خلال اللقاء الذي جمعهما، اليوم الإثنين، أن سلطات الاحتلال تتحدى العالم الذي يطالبها بوقف بناء المستعمرات على حساب حقوق المواطنين وأراضيهم، مطالبا بالتحرك العاجل لوقف هذه الهجمة الاستعمارية.

وأدان المجازر التي ترتكبها سلطات الاحتلال في قطاع غزة، كما أدان

الحملة الشرسة التي يشنها المستعمرون ضد الأراضي الفلسطينية، بالإضافة إلى سرقة الزيتون وتدمير الأراضي الزراعية تحت حماية قوات الاحتلال.

وأشاد المفتي، بموقف الاتحاد الأوروبي الخاص بمساندة شعبنا.

واستعرض الشيخ محمد حسين، واقع مدينة القدس وما تتعرض له من انتهاكات من قبل سلطات الاحتلال، مبينا أنها تشكل إرثاً حضارياًّ وسياسياً ودينيا للشعب الفلسطيني.