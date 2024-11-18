البرازيل وماليزيا يدعوان إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة

(MENAFN
- Palestine News Network
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ريو دي جانيرو / PNN- أكدت ماليزيا والبرازيل الحاجة الماسة إلى تنفيذ وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، مع رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، اليوم الاثنين، في مدينة ريو دي جانيرو.
ودعا المسؤولان، سلطات الاحتلال إلى ضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى شعبنا في قطاع غزة دون أي قيود.
كما جددا، دعمهما لإقامة دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967، وكذلك عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة.
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