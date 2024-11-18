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البرازيل وماليزيا يدعوان إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة

11/18/2024 7:01:38 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) ريو دي جانيرو / PNN- أكدت ماليزيا والبرازيل الحاجة الماسة إلى تنفيذ وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، مع رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، اليوم الاثنين، في مدينة ريو دي جانيرو.

ودعا المسؤولان، سلطات الاحتلال إلى ضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى شعبنا في قطاع غزة دون أي قيود.

كما جددا، دعمهما لإقامة دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967، وكذلك عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة.

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