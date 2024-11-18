الاحتلال يهدم محلا تجاريا ويجرف أراضي شمال غرب القدس

(MENAFN
- Palestine News Network
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القدس / PNN- هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، محلاً تجارياً في بلدة قلنديا وجرفت أراضي بين بلدتي رافات وقلنديا شمال غرب القدس.
وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال هدم محلاً مكونا من عدة ألواح حديدية "زينكو" وعرائش لبيع الخضراوات والفواكه على دوار قلنديا، فيما شرعت آلياته بتجريف أراضٍ واقعة بين بلدتي قلنديا ورافات.
وكانت قوات الاحتلال، قد هدمت صباح اليوم، عدة منشآت في بلدة رافات شمال غرب القدس، حيث هدمت حديقة وكوخا و"استوديو ميران" تعود للمواطن نبيل مزرعاوي من بلدة بيت سوريك شمال غرب القدس، وملعبين لكرة القدم يعودان لعائلة عايدية.
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