Monday, 18 November 2024 09:41 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاحتلال يهدم محلا تجاريا ويجرف أراضي شمال غرب القدس

11/18/2024 7:01:38 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس / PNN- هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، محلاً تجارياً في بلدة قلنديا وجرفت أراضي بين بلدتي رافات وقلنديا شمال غرب القدس.

وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال هدم محلاً مكونا من عدة ألواح حديدية "زينكو" وعرائش لبيع الخضراوات والفواكه على دوار قلنديا، فيما شرعت آلياته بتجريف أراضٍ واقعة بين بلدتي قلنديا ورافات.

وكانت قوات الاحتلال، قد هدمت صباح اليوم، عدة منشآت في بلدة رافات شمال غرب القدس، حيث هدمت حديقة وكوخا و"استوديو ميران" تعود للمواطن نبيل مزرعاوي من بلدة بيت سوريك شمال غرب القدس، وملعبين لكرة القدم يعودان لعائلة عايدية.

MENAFN18112024000205011050ID1108896853

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث