الاحتلال يهدم محلا تجاريا ويجرف أراضي شمال غرب القدس

MENAFN - Palestine News ) القدس / PNN- هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، محلاً تجارياً في بلدة قلنديا وجرفت أراضي بين بلدتي رافات وقلنديا شمال غرب القدس.

وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال هدم محلاً مكونا من عدة ألواح حديدية "زينكو" وعرائش لبيع الخضراوات والفواكه على دوار قلنديا، فيما شرعت آلياته بتجريف أراضٍ واقعة بين بلدتي قلنديا ورافات.

وكانت قوات الاحتلال، قد هدمت صباح اليوم، عدة منشآت في بلدة رافات شمال غرب القدس، حيث هدمت حديقة وكوخا و"استوديو ميران" تعود للمواطن نبيل مزرعاوي من بلدة بيت سوريك شمال غرب القدس، وملعبين يعودان لعائلة عايدية.