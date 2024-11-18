الاحتلال يمنع المزارعين من قطف ثمار الزيتون شرق نابلس

MENAFN - Palestine News ) نابلس / PNN- منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، من بلدة بيت فوريك شرق نابلس، من قطف ثمار الزيتون.

وأفادت مصادر محلية لـلوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال طردت المزارعين من منطقة "وادي العزب" القريبة من مستعمرة "إيتمار" غرب بيت فوريك، بحجة إلغاء التنسيق، ومنعتهم من قطف ثمار الزيتون.

ويشهد موسم قطف ثمار الزيتون في الضفة الغربية هذا العام اعتداءات متكررة من المستعمرين وقوات الاحتلال، وصلت إلى حد القتل، وحرق أشجار الزيتون وتقطيعها، وسرقة المحصول، ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فقد نفذت قوات الاحتلال والمستعمرون منذ بدء موسم الزيتون هذا العام، وحتى التاسع والعشرين من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، 239 اعتداءً بحق قاطفي الزيتون، بينها 109 حالات منع وصول إلى أراضيهم.

وأسفرت هذه الاعتداءات عن استشهاد المواطنة حنان عبد الرحمن أبو سلامة (60 عاما) من قرية فقوعة شمال شرق جنين، وإصابة أكثر من 50 آخرين بجروح مختلفة، إضافة إلى حرق مئات أشجار الزيتون واقتلاعها، والاستيلاء على ثمارها.