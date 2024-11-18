انطلاق قمة مجموعة العشرين اليوم في البرازيل

(MENAFN
- Palestine News Network
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ريو دي جانيرو / PNN - تنطلق، اليوم الاثنين، أعمال قمة مجموعة العشرين في مدينة ريو دي جانيرو جنوب شرق البرازيل.
ويجتمع قادة من الدول صاحبة أكبر 20 اقتصادا في العالم، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي والأفريقي، على مدى يومين، تحت شعار "بناء عالم عادل وكوكب مستدام".
وحددت البرازيل ثلاثة أهداف لهذه القمة: أولها محاولة إقناع القادة المجتمعين بفرض ضريبة عالمية على أرباب المليارات؛ وثانيها تشكيل تحالف للحدّ من الجوع والفقر؛ وثالثها إصلاح منظمات دولية كالأمم المتحدة بحيث تمنح الدول النامية مزيدا من الثقل.
ويتضمن جدول أعمال القمة ثلاث جلسات، ففي اليوم الأول ستكون هناك مناقشة حول مكافحة الجوع والفقر، خاصة مع وجود نحو 733 مليون شخص يعانون من الجوع في جميع أنحاء العالم، بينما يعيش وفقا لبيانات البنك الدولي 20 مليون شخص، نصفهم من الأطفال، في ظروف من الفقر المدقع.
وستركز الجلسة الثانية، على إصلاح الحوكمة الدولية، بينما ستركز الجلسة الثالثة التي ستعقد في اليوم الثاني للقمة على التنمية المستدامة وتحول الطاقة.
وستكون الحرب في الشرق الأوسط حاضرة في أجواء القمة في ريو دي جانيرو، وقالت الرئاسة البرازيلية إن الدول الأعضاء منقسمة بشأن ما إذا كان ينبغي تناول مثل هذه الأزمات والقضايا في مناقشات مجموعة العشرين.
وستشهد الجلسة العامة الأولى للقمة في وقت لاحق اليوم الإطلاق الرسمي للتحالف العالمي ضد الجوع والفقر، وفق مبادرة كبرى أطلقها الرئيس البرازيلي الذي يتزعم أكبر قوة اقتصادية في أمريكا اللاتينية، بهدف جمع البلدان معا لتبادل المعرفة والموارد.
مجموعة العشرين هي منتدى للتعاون الاقتصادي والمالي بين هذه الدول وجهات ومنظمات دولية تلعب دورا محوريا في الاقتصاد والتجارة في العالم وتجتمع سنويا في إحدى الدول الأعضاء فيها. وكان وزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية في الدول الأعضاء في مجموعة السبعة الكبار قد قرروا في قمة المجموعة عام 1999 توسيع المجموعة وضم نظرائهم في دول مجموعة العشرين.
وتضم المجموعة الاتحاد الأوروبي، الأرجنتين، أستراليا، البرازيل، كندا، الصين، فرنسا، ألمانيا، الهند، إندونيسيا، إيطاليا، اليابان، المكسيك، روسيا، السعودية، جنوب أفريقيا، كوريا الجنوبية، تركيا، بريطانيا، والولايات المتحدة.
وتتناوب الدول الأعضاء على رئاسة مجموعة العشرين كل عام، وتؤدي دولة الرئاسة دورا قياديا في إعداد برنامج الرئاسة وفي تنظيم قمّة القادة التي يحضرها قادة الدول أو الحكومات. وفي القمة يصدر القادة بيانا ختاميا بناء على الاجتماعات التي تعقد طوال العام.
وتتولى البرازيل رئاسة مجموعة العشرين منذ الأول من كانون الأول/ ديسمبر 2023 وحتى 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024.
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