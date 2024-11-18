انطلاق قمة مجموعة العشرين اليوم في البرازيل

MENAFN - Palestine News ) ريو دي جانيرو / PNN - تنطلق، اليوم الاثنين، أعمال قمة مجموعة العشرين في مدينة ريو دي جانيرو جنوب شرق البرازيل.

ويجتمع قادة من الدول صاحبة أكبر 20 اقتصادا في العالم، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي والأفريقي، على مدى يومين، تحت شعار "بناء عالم عادل وكوكب مستدام".

وحددت البرازيل ثلاثة أهداف لهذه القمة: أولها محاولة إقناع القادة المجتمعين بفرض ضريبة عالمية على أرباب المليارات؛ وثانيها تشكيل تحالف للحدّ من الجوع والفقر؛ وثالثها إصلاح منظمات دولية كالأمم المتحدة بحيث تمنح الدول النامية مزيدا من الثقل.

ويتضمن جدول أعمال القمة ثلاث جلسات، ففي اليوم الأول ستكون هناك مناقشة حول مكافحة الجوع والفقر، خاصة مع وجود نحو 733 مليون شخص يعانون من الجوع في جميع أنحاء العالم، بينما يعيش وفقا لبيانات البنك الدولي 20 مليون شخص، نصفهم من الأطفال، في ظروف من الفقر المدقع.

وستركز الجلسة الثانية، على إصلاح الحوكمة الدولية، بينما ستركز الجلسة الثالثة التي ستعقد في اليوم الثاني للقمة على التنمية المستدامة وتحول الطاقة.

وستكون الحرب في الشرق الأوسط حاضرة في أجواء القمة في ريو دي جانيرو، وقالت الرئاسة البرازيلية إن الدول الأعضاء منقسمة بشأن ما إذا كان ينبغي تناول مثل هذه الأزمات والقضايا في مناقشات مجموعة العشرين.

وستشهد الجلسة العامة الأولى للقمة في وقت لاحق اليوم الإطلاق الرسمي للتحالف العالمي ضد الجوع والفقر، وفق مبادرة كبرى أطلقها الرئيس البرازيلي الذي يتزعم أكبر قوة اقتصادية في أمريكا اللاتينية، بهدف جمع البلدان معا لتبادل المعرفة والموارد.

مجموعة العشرين هي منتدى للتعاون الاقتصادي والمالي بين هذه الدول وجهات ومنظمات دولية تلعب دورا محوريا في الاقتصاد والتجارة في العالم وتجتمع سنويا في إحدى الدول الأعضاء فيها. وكان وزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية في الدول الأعضاء في مجموعة السبعة الكبار قد قرروا في قمة المجموعة عام 1999 توسيع المجموعة وضم نظرائهم في دول مجموعة العشرين.

وتضم المجموعة الاتحاد الأوروبي، الأرجنتين، أستراليا، البرازيل، كندا، الصين، فرنسا، ألمانيا، الهند، إندونيسيا، إيطاليا، اليابان، المكسيك، روسيا، السعودية، جنوب أفريقيا، كوريا الجنوبية، تركيا، بريطانيا، والولايات المتحدة.

وتتناوب الدول الأعضاء على رئاسة مجموعة العشرين كل عام، وتؤدي دولة الرئاسة دورا قياديا في إعداد برنامج الرئاسة وفي تنظيم قمّة القادة التي يحضرها قادة الدول أو الحكومات. وفي القمة يصدر القادة بيانا ختاميا بناء على الاجتماعات التي تعقد طوال العام.

وتتولى البرازيل رئاسة مجموعة العشرين منذ الأول من كانون الأول/ ديسمبر 2023 وحتى 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024.